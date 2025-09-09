Казино, церковь, Мизулина, Тимати и не только. Рейтинг главных конфликтов Егора Крида

Казино vs благотворительность (2025-го)
Летом 2025-го Крид увидел, что под его песню «Одиноко» делают много тиктоков в церкви со строчкой «Когда стал старше, я стал чаще обращаться к Богу», и тоже снял вертикалку в храме. К нему в комменты тут же пришли с замечанием, что, мол, это говорит человек, «который после сбора пожертвований на „Крокус“ пошел крутить слоты [в казино]».
Вот ответ Крида: «Именно он. Который на том стриме собрал 250 тысяч рублей донатов и плюсом отправил семь миллионов рублей своих денег на благотворительность и семьям пострадавших в тот ужасный день. Именно он, который отправил в тот же месяц свыше 60 миллионов рублей на благотворительность, нуждающимся в Белгород, семьям пострадавших в „Крокус Сити“, детские дома, отдельные семьи и так далее. А что сделал ты?»
Оценка: 9/10 — красивый и убедительный мастер-класс Крида по кризис-менеджменту в соцсетях.
Вторая битва с Мизулиной (сентябрь 2025-го)
В августе 2025-го Крид отыграл в «Лужниках» концерт, впечатливший Екатерину Мизулину. Она увидела недостаточно целомудренное для отметки 12+ шоу с полуголыми танцовщицами, назвала его «голой вечеринкой в Лужниках» и рассказала про «тысячи писем» от возмущенной общественности в этой связи.
Крид в ответ обвинил Мизулину в «разрушении семьи в Год семьи» на глазах у детей, имея в виду публичный роман с певцом Шаманом после его развода. Та отреагировала в духе «Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным (признан иноагентом в РФ) в Москве», отметив, что концерт Крида — провокация и вызов обществу, а его цель — прощупать почву для того, чтобы отменить указ президента о сохранении традиционных ценностей. На что получила такие обвинения: «больная на всю голову, но очень смешная», «неудовлетворенная», «главная городская сумасшедшая», «завистливая до жопы, говорящая голова с накрученной подписотой».
Оценка: пока без оценки, наблюдаем, конфликт в самом разгаре. Вместо оценки — случайный факт: на днях Крид постоял на службе в храме Христа Спасителя, которую вел патриарх Кирилл, и следом прошелся крестным ходом в компании президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева.
Заочная квадробер-дискуссия с Миа Бойкой (сентябрь 2024-го)
Большущий прошлогодний медиаскандал Миа Бойки с квадроберами, когда певица наехала на девочку в костюме животного, помнят многие, но нам важно, что в него включился еще и Егор Крид, которого эта проблема не оставила равнодушным.
Забавно, что это редкий случай, когда Крид и Мизулина оказались на одной стороне баррикад. Общественница назвала поведение певицы «убогой попыткой самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга», а Крид задался вопросом, «кто из них больше животное», намекая на то, что это сама Бойка, а не девочка-квадробер.
Оценка: 6/10. Крид опять оказался в нужное время и в нужном месте. Правда, вряд ли его усилия были так уж заметны и ощутимы. Да и Бойка на его выпад никак не отреагировала.
Крид против Twitch и Роскомнадзора (2023–2024)
Егор — активный стример, у которого был прокачанный аккаунт на твиче. Но в апреле 2023-го его заблокировали по требованию Роскомнадзора за рекламу онлайн-казино. Крид назвал платформу «сумасшедшей бывшей», перешел на конкурентную площадку Kick. Правда, аккаунт на твиче ему в итоге вернули в августе того же года, а в феврале следующего он выиграл дело о блокировке у РКН и налоговой. Адвокат певца рассказал, что это первый такой прецедент.
Оценка: 10/10. Забрал свое!
Первая война с Мизулиной (2023)
На самом деле разговор о блокировке твича Крида будет неполным без упоминания все той же Мизулиной, благодаря которой все случилось. Еще в 2022 году глава Лиги безопасного интернета публично отмечала, что Крид рекламирует казино, и жаловалась на него в Роскомнадзор.
Уже после блокировки твича артиста в апреле 2023-го Мизулина назвала Крида «главным скамером страны». Это ему не понравилось, он подал на общественницу в суд за клевету и потребовал от нее миллион рублей.
Оценка: 3/10. Иск так и не удовлетворили, а Мизулина отправилась наносить ответный удар пару лет спустя.
Джарахов против Крида (и Меллстроя) (март 2024-го)
Эльдар Джарахов на своем подкасте рассуждал по поводу скандальности другого блогера — Меллстроя, о его отвратительных действиях (в частности, он бил и раздевал девушек на стримах) и людях, которые продолжают с ним сотрудничать. В этой связи речь пошла про Егора Крида: Джарахов упрекнул певца в том, что у него есть все возможности, но он в погоне за хайпом наводит контакты с блогером со скандальной репутацией: «Ты легализуешь мразь».
Оценка: 2/10. Джарахов пообещал меньше общаться с Кридом — и, кажется, слово сдержал. Егор же просто проигнорировал обвинения Эльдара, хотя звучали они обоснованно.
Конфликт OG Buda и Obladaet
Когда‑то OG Buda и Obladaet писали совместные песни и катались в туры, а потом что‑то случилось, в 2021 году они стали конфликтовать. Линия водораздела — фит OG Buda с Кридом, который не понравился Obladaet. Он заявил, что «некоторые, кто был рядом, тоже выбор свой сделали, поэтому больше не по пути», имея в виду OG Buda.
Дальше случился один из самых затяжных конфликтов в русском рэпе последних лет, диссы и трэшток в итоге дошли до реального рукоприкладства, когда Obladaet напал на выходящего из машины OG Buda в Петербурге летом 2024-го. Конфликт продолжается и сейчас.
Оценка: 7/10. Поссорить двух людей, не проронив самому ни словечка на этот счет, — уровень!
Егор Крид против плагиата
Теги «лейбл Black Star» и «плагиат» постоянно соседствовали. Егор Крид был частью лейбла Black Star — и исключением в этой связи не был. Крид ушел с Black Star в 2019 году, но частичка Black Star (в виде любви что‑то заимствовать) осталась с ним.
Историй в жанре «Крид и плагиат» соберется с десяток, но мы выделим главные. Первая: в 2017 году битмейкер Алексей Вдовченко подал в суд на Black Star за якобы плагиат его песни в треке Крида «Папина дочка», но проиграл. В 2019-м в песне Крида и Клавы Коки «Грехи» нашли больше, чем отсылки к трекам Джейдена Смита. А в 2020-м году Крид сделал буквальный ремейк обложки посмертного альбома Juice WRLD для своего сингла «Ты не смогла простить».
Оценка: 4/10. «Нот всего семь, все музло так или иначе имеет сходство» — кажется, история Крида и плагиата напоминает старую присказку про собаку и караван. Скучно.
Крид против Хабиба Нурмагомедова (сентябрь 2018-го)
Певец собирался выступить в Махачкале в сентябре 2018-го, но ему стали угрожать в соцсетях, а также на анонс шоу обратил внимание боец MMA Хабиб Нурмагомедов и набросился с критикой в духе «разве это нам завещали праведные предшественники?», намекая на нецеломудренные активности на концертах певца.
Крид и Тимати (тогдашний босс артиста) попробовали воззвать Хабиба к культурному диалогу, в ответ на что получили пост с такими словами: «Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому‑то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение — это смешно, какие‑то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет».
Оценка: 2/10. Крид решил не отвечать на выпад Хабиба, так что этот конфликт завершился в пользу бойца.
Конфликт с Black Star (2018–2019)
После прорыва с песней «Самая-самая» в 2014 году Егор Крид стал одним из главных лиц Black Star и отвечал за поп-эстраду. Крид записал несколько фитов с главой лейбла, Тимати, но со временем их отношения охладели, в 2019 году контракт Егора с лейблом закончился, и певец не захотел его продлевать.
Политика Black Star в те годы была жесткой: по условиям контрактов с артистами, права на имя после окончания действия договоров оставались у лейбла — от этого в свое время пострадали Kristina Si и L’One. Егора Крида это миновало, он сохранил имя, из‑за чего в сети поползли слухи о том, что выкупить псевдоним ему помог миллиардер Роман Ротенберг, также была слита переписка, согласно которой артист мог уйти на комфортных условиях, при которых ему не пришлось платить чистыми деньгами за выкуп. Однако верифицировать эту информацию не удалось, но зато Крид в 2019 году появился в интервью у Юрия Дудя (признан властями РФ иноагентом) и раскритиковал лейбл за очень жесткие творческие, рабочие и даже жизненные рамки, в которые его ставили, в частности запрещали употреблять алкоголь на камеру.
Позже Крид помирился с Тимати и записал с ним несколько фитов — например, «Rolls Royce» (в компании с еще одним бывшим блэкстаровцем Джиганом), а также в сборной солянке новых и старых рэперов «На чиле».
Оценка: 9/10. После Black Star Крид рисковал потерять все, но не только не потерял, а приумножил, с двух ног ворвавшись в рэп и став его гармоничной частью.