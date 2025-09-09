Казино, церковь, Мизулина, Тимати и не только. Рейтинг главных конфликтов Егора Крида

Крид в ответ обвинил Мизулину в «разрушении семьи в Год семьи» на глазах у детей, имея в виду публичный роман с певцом Шаманом после его развода. Та отреагировала в духе «Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным (признан иноагентом в РФ) в Москве», отметив, что концерт Крида — провокация и вызов обществу, а его цель — прощупать почву для того, чтобы отменить указ президента о сохранении традиционных ценностей. На что получила такие обвинения: «больная на всю голову, но очень смешная», «неудовлетворенная», «главная городская сумасшедшая», «завистливая до жопы, говорящая голова с накрученной подписотой».