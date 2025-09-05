SWAE LEE, Jason Derulo, Дайте танк (!), CHAIN FEST: главные концерты и фестивали сентября

TGK
5 сентября, Duplex
Легендарная челябинская группа Триагрутрика не осталась в нулевых: все не только помнят трек «Биг сити лайф», но и снимают видео под «Картель» (относительно недавний фит с АК-47).
Баста
5 сентября, Shore House
Артист, не требующий отдельного представления, выступит в ресторане и яхт-клубе на берегу Москвы-реки. Приходите, если не фанатеете от стадионных масштабов, а послушать любимые треки хотите.
SWAE LEE
6 сентября, VK Stadium
Американский рэпер и участник дуэта Rae Sremmurd обещает доехать до Москвы. Вы точно слышали его совместные работы: например, с Post Malone они записали «Sunflower» (саундтрек к фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные») — песня получила 20 платиновых пластинок.
EVIS FEST: HURT IN LANE 10 YEARS
6 сентября, «Смена»
Мощная хардкор-тусовка в честь десятилетнего юбилея группы Hurt in lane. Поддержат их группы Distortion, Dead Crowd, Nordside, Nkvde и «Скверная участь».
BLAST festival
6 сентября, Powerhouse Moscow
Большой фестиваль инди-музыки под открытым небом, который начнется с диджей-сетов, а закончится живыми выступлениями. Хедлайнерами станут громкие представители англоязычного российского инди — группа Pompeya.
Тайные знания
6 сентября, «Смена»
Любителям черного металла стоит заглянуть в первые выходные осени на уличную площадку клуба «Смена». На сцене выступят как столичные блэк-метал-коллективы, так и гости из других городов: Edoma, Zverzost, «Брахмаширас», «Блев», «Ручеек», Rebis и Wormsden.
CHAIN FEST
6–7 сентября, Хлебозавод № 9, пространство Бойлерная
Фестиваль DIY искусства, моды и музыки соберет музыкантов, художников, дизайнеров и других креаторов. Посетителей ждут мастер-классы, лекции, интерактивы, челлендж и знакомства. На сцене выступят МС Улыбочка, Acid Racer, ISKRIT, LOVANDA, MAYØR и секретный гость.
Feduk
7 сентября, VK Музыка Летом
Официально лето уже закончилось, но его еще можно продлить — например, концертом на открытом воздухе. Не успеем оглянуться, и хлопья полетят наверх!
Линда
9 и 23 сентября, Petter
Яркая певица, получившая популярность в начале 90-х, до сих пор притягивает внимание слушателей. В сентябре она даст сразу два концерта в ресторане Petter.
найтивыход
11 сентября, 16 тонн
Волгоградский артист напомнит зрителям о подростковой грусти — и тех временах, когда мы впервые услышали трек «Киты умирают в лужах бензина».
Петр Налич
12 сентября, 16 тонн
В легендарном столичном клубе музыкальный коллектив Петра Налича обещает исполнить разнообразную программу, в которой лирическое настроение будет сменяться более задорным.
Шоукейс «Фузз и Дружба»
12 сентября, «Смена»
Когда‑то «Фузз и Дружба» начинали как маленький петербургский лейбл, поддерживающий местный рок-андеграунд. Сегодня они одни из главных амбассадоров независимой музыки в России, поддерживающие малоизвестных и незаслуженно обделенных вниманием артистов. На сцене шоукейса выступят «Црвених Цветова», «Ходьба», «Четвертый пациент» и «Пыж».
Шоукейс лейбла «Сквозь»
12 сентября, «Смена»
Еще один шоукейс в тот же день пройдет в другом зале «Смены». Но если у «Фузза» в основном будет играть альтернативный и панк-рок, то «Сквозь» представит инди-рокеров и пост-панкеров: «Досвидошь», «Электросон», «Влажность-2018», «Почему коммутатор молчит», «Июльские Дни» и the Dead Elvis.
«Проблеск»: Female gaze
12 сентября, Punk Fiction
Помимо шугейза в этот вечер прозвучит и панк, и инди-рок и много другой чувственной музыки от «Пилс», Gilava, Byörndalen, Inozzemka и «Буква Ф». Концерт станет финалом цикла «Проблеск», посвященного девушкам в искусстве.
Куок
13 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)
На теплоходе, который отправится с Северного речного вокзала, Куок исполнит знакомые хиты, презентует новый трек, а потом отыграет электронный диджей-сет — к нему присоединятся Deathoria и Anton Savenko (тг-канал «а можно потанцевальней?»).
Kasha
13 сентября, Мунк
Фолк-коллектив в этом году уже покорил посетителей Пикника Афиши х Сбер — группа выступила на сцене с Mnogoznaal, с которым у них уже выходили совместные работы. Теперь многожанровый дуэт даст сольный концерт для любителей народных мотивов в современном звучании.
Trofim Grann
13 сентября, Stereo People
Вы можете знать Трофима как блогера из большой шумной музыкальной семьи — одну из смешных историй про маму он рассказывал «Афише Daily». В этом году он выпустил дебютный альбом «Сердце слышит», который презентует на сольном концерте.
Леша Свик
13 сентября, Duplex
Яркий поп-артист исполнит хиты, среди которых «Малиновый свет», «Замок из дождя» и «Не вспоминай» (с Нилетто и Олегом Майами).
СМЕНА — 10 лет
13 сентября, «Смена»
Юбилей культового московского клуба, где за последние 10 лет прошли сотни, а может быть и тысячи концертов столичной андеграунд-сцены. «Смена» будет отмечать день рождения всю неделю, но кульминацией станут субботние выступления: от инди-рока и пост-панка до героев нижнего интернета. Помимо этого, гостей ждут диджей-сеты, маркет, барбекью.
SALVATION FEST
13 сентября, Pravda
Третий фестиваль цикла Salvation, который соберет на своей сцене ярких представителей отечественного метала и пост-хардкора: «Eрмак!», Blooddrops, «Гробовая Доска», «Старуха» и Your Screaming Silence.
Стереополина
17 сентября, 16 Тонн
Синти-поп артистка и создательница лейбла «Симметрия» отмечает юбилей, и в честь этого собирает «16 тонн». Конечно, в программу попадут треки и из дебютного альбома «Институт культуры и отдыха», и более позднего — «Песни для хорошего настроения».
Soda Luv
19 сентября, VK Gipsy
Эпатажный артист презентует свежий альбом «-5LUV5» и исполнит старые хиты, принесшие ему популярность.
Обстоятельства
19 сентября, Море Музыки
Поп-рок дуэт из Чебоксар в этом году не выпускал новых работ, но не даст поклонникам о себе забыть — музыканты отыграют акустическую программу в океанариуме .
SLAMDOWN OBSESSION GIG
19 сентября, Punk Fiction
Хардкорщики FBC и Nauseating отправляются в тур, в Москве концерт пройдет при поддержке Fatal. В программе вечера, как всегда, — слэм, мош, хардкор-дебош.
Friendly Thug 52 Ngg
21 сентября, Atmosphere
После выхода альбома «Cristoforo Colombo» представитель объединения «52» не сбавляет оборотов: в этом году он выпустил релиз «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate», которым закрепил за собой звание яркого сольного артиста.
«Аффинаж»
26 сентября, Северный речной вокзал
На конец сентября перенесся концерт, который должен был состояться в последний день лета. Петербургская группа исполнит на корабле не только самые известные песни, но и те, что давно мечтали услышать вживую преданные фанаты.
Дайте танк (!)
26-27 сентября, VK Stadium
Панк-рок из подмосковной Коломны, прошедший длинный путь от локальных баров до фестивалей Пикник Афиши х Сбер и Motherland. Свои традиционные осенние концерты группа называет «ежегодными балами пожилой молодежи». В этот раз, кстати, бал будет длиться целых два дня.
Jason Derulo
26 сентября, ЦСКА Арена
В Москву прилетает американский хитмейкер, выросший в гаитянской семье в Майами, — автор мультиплатиновых хитов, среди которых «Wiggle» со Snoop Dogg, «Talk Dirty» с 2 Chainz, «Take You Dancing», «Get Ugly».
COREЩИК FEST
27 сентября, Punk Fiction
Флагманский фестиваль одноименного музыкального паблика — одного из крупнейших в России, специализирующихся на тяжелой музыке. Лайнап подобран тщательно: Parazelsus и Bladefall будут отвечать за пост-хардкор и металкор, а Getsuga и bite59 раздадут ню-метала и рэпкора.