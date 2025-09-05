Концертный зал

SWAE LEE, Jason Derulo, Дайте танк (!), CHAIN FEST: главные концерты и фестивали сентября

В первый месяц осени еще можно успеть на концерты на открытом воздухе (и даже на корабле!). Вместе с Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «Слезы моей юности», собрали музыкальные выступления, которые скрасят смену сезонов.

TGK

5 сентября, Duplex

© TGK

Легендарная челябинская группа Триагрутрика не осталась в нулевых: все не только помнят трек «Биг сити лайф», но и снимают видео под «Картель» (относительно недавний фит с АК-47).

TGK
5 сентября
Баста

5 сентября, Shore House

© Баста

Артист, не требующий отдельного представления, выступит в ресторане и яхт-клубе на берегу Москвы-реки. Приходите, если не фанатеете от стадионных масштабов, а послушать любимые треки хотите.

Баста
5 сентября
SWAE LEE

6 сентября, VK Stadium

© @swaelee

Американский рэпер и участник дуэта Rae Sremmurd обещает доехать до Москвы. Вы точно слышали его совместные работы: например, с Post Malone они записали «Sunflower» (саундтрек к фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные») — песня получила 20 платиновых пластинок.

EVIS FEST: HURT IN LANE 10 YEARS

6 сентября, «Смена»

© HURT IN LANE

Мощная хардкор-тусовка в честь десятилетнего юбилея группы Hurt in lane. Поддержат их группы Distortion, Dead Crowd, Nordside, Nkvde и «Скверная участь».

BLAST festival

6 сентября, Powerhouse Moscow

© Pompeya

Большой фестиваль инди-музыки под открытым небом, который начнется с диджей-сетов, а закончится живыми выступлениями. Хедлайнерами станут громкие представители англоязычного российского инди — группа Pompeya.

Blast festival
6 сентября
Тайные знания

6 сентября, «Смена»

© «Смена»

Любителям черного металла стоит заглянуть в первые выходные осени на уличную площадку клуба «Смена». На сцене выступят как столичные блэк-метал-коллективы, так и гости из других городов: Edoma, Zverzost, «Брахмаширас», «Блев», «Ручеек», Rebis и Wormsden.

CHAIN FEST

6–7 сентября, Хлебозавод № 9, пространство Бойлерная

© CHAIN FEST

Фестиваль DIY искусства, моды и музыки соберет музыкантов, художников, дизайнеров и других креаторов. Посетителей ждут мастер-классы, лекции, интерактивы, челлендж и знакомства. На сцене выступят МС Улыбочка, Acid Racer, ISKRIT, LOVANDA, MAYØR и секретный гость.

Chain Fest
6 сентября
Feduk

7 сентября, VK Музыка Летом

© Feduk

Официально лето уже закончилось, но его еще можно продлить — например, концертом на открытом воздухе. Не успеем оглянуться, и хлопья полетят наверх!

Линда

9 и 23 сентября, Petter

© Линда

Яркая певица, получившая популярность в начале 90-х, до сих пор притягивает внимание слушателей. В сентябре она даст сразу два концерта в ресторане Petter.

Линда
9 и 23 сентября
найтивыход

11 сентября, 16 тонн

© найтивыход

Волгоградский артист напомнит зрителям о подростковой грусти — и тех временах, когда мы впервые услышали трек «Киты умирают в лужах бензина».

найтивыход. Большой осенний концерт
11 сентября
Петр Налич

12 сентября, 16 тонн

© Петр Налич

В легендарном столичном клубе музыкальный коллектив Петра Налича обещает исполнить разнообразную программу, в которой лирическое настроение будет сменяться более задорным.

Петр Налич
12 сентября
Шоукейс «Фузз и Дружба»

12 сентября, «Смена»

© «Фузз и Дружба»

Когда‑то «Фузз и Дружба» начинали как маленький петербургский лейбл, поддерживающий местный рок-андеграунд. Сегодня они одни из главных амбассадоров независимой музыки в России, поддерживающие малоизвестных и незаслуженно обделенных вниманием артистов. На сцене шоукейса выступят «Црвених Цветова», «Ходьба», «Четвертый пациент» и «Пыж».

Црвених Цветова x Ходьба x Четвёртый Пациент x Пыж
12 сентября
Шоукейс лейбла «Сквозь»

12 сентября, «Смена»

© «Сквозь»

Еще один шоукейс в тот же день пройдет в другом зале «Смены». Но если у «Фузза» в основном будет играть альтернативный и панк-рок, то «Сквозь» представит инди-рокеров и пост-панкеров: «Досвидошь», «Электросон», «Влажность-2018», «Почему коммутатор молчит», «Июльские Дни» и the Dead Elvis.

«Проблеск»: Female gaze

12 сентября, Punk Fiction

© «Проблеск»: Female gaze

Помимо шугейза в этот вечер прозвучит и панк, и инди-рок и много другой чувственной музыки от «Пилс», Gilava, Byörndalen, Inozzemka и «Буква Ф». Концерт станет финалом цикла «Проблеск», посвященного девушкам в искусстве.

Куок

13 сентября, Теплоход «Рио-1» (Северный речной вокзал)

© Куок

На теплоходе, который отправится с Северного речного вокзала, Куок исполнит знакомые хиты, презентует новый трек, а потом отыграет электронный диджей-сет — к нему присоединятся Deathoria и Anton Savenko (тг-канал «а можно потанцевальней?»).

Kasha

13 сентября, Мунк

© Kasha

Фолк-коллектив в этом году уже покорил посетителей Пикника Афиши х Сбер — группа выступила на сцене с Mnogoznaal, с которым у них уже выходили совместные работы. Теперь многожанровый дуэт даст сольный концерт для любителей народных мотивов в современном звучании.

Trofim Grann

13 сентября, Stereo People

© Trofim Grann

Вы можете знать Трофима как блогера из большой шумной музыкальной семьи — одну из смешных историй про маму он рассказывал «Афише Daily». В этом году он выпустил дебютный альбом «Сердце слышит», который презентует на сольном концерте.

Леша Свик

13 сентября, Duplex

© Леша Свик

Яркий поп-артист исполнит хиты, среди которых «Малиновый свет», «Замок из дождя» и «Не вспоминай» (с Нилетто и Олегом Майами).

Леша Свик
13 сентября
СМЕНА — 10 лет

13 сентября, «Смена»

© «Смена»

Юбилей культового московского клуба, где за последние 10 лет прошли сотни, а может быть и тысячи концертов столичной андеграунд-сцены. «Смена» будет отмечать день рождения всю неделю, но кульминацией станут субботние выступления: от инди-рока и пост-панка до героев нижнего интернета. Помимо этого, гостей ждут диджей-сеты, маркет, барбекью.

SALVATION FEST

13 сентября, Pravda

© SALVATION FEST

Третий фестиваль цикла Salvation, который соберет на своей сцене ярких представителей отечественного метала и пост-хардкора: «Eрмак!», Blooddrops, «Гробовая Доска», «Старуха» и Your Screaming Silence.

Стереополина

17 сентября, 16 Тонн

© Стереополина

Синти-поп артистка и создательница лейбла «Симметрия» отмечает юбилей, и в честь этого собирает «16 тонн». Конечно, в программу попадут треки и из дебютного альбома «Институт культуры и отдыха», и более позднего — «Песни для хорошего настроения».

Стереополина. 30 лет. Большой сольный концерт
17 сентября
Soda Luv

19 сентября, VK Gipsy

© Soda Luv

Эпатажный артист презентует свежий альбом «-5LUV5» и исполнит старые хиты, принесшие ему популярность.

Обстоятельства

19 сентября, Море Музыки

© @obstoyatelstva

Поп-рок дуэт из Чебоксар в этом году не выпускал новых работ, но не даст поклонникам о себе забыть — музыканты отыграют акустическую программу в океанариуме .

SLAMDOWN OBSESSION GIG

19 сентября, Punk Fiction

© SLAMDOWN OBSESSION GIG

Хардкорщики FBC и Nauseating отправляются в тур, в Москве концерт пройдет при поддержке Fatal. В программе вечера, как всегда, — слэм, мош, хардкор-дебош.

Friendly Thug 52 Ngg

21 сентября, Atmosphere

© Friendly Thug 52 Ngg

После выхода альбома «Cristoforo Colombo» представитель объединения «52» не сбавляет оборотов: в этом году он выпустил релиз «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate», которым закрепил за собой звание яркого сольного артиста.

«Аффинаж»

26 сентября, Северный речной вокзал

© «Аффинаж»

На конец сентября перенесся концерт, который должен был состояться в последний день лета. Петербургская группа исполнит на корабле не только самые известные песни, но и те, что давно мечтали услышать вживую преданные фанаты.

Аффинаж
26 сентября
Дайте танк (!)

26-27 сентября, VK Stadium

© Алёна Адрианова/Дайте танк (!)

Панк-рок из подмосковной Коломны, прошедший длинный путь от локальных баров до фестивалей Пикник Афиши х Сбер и Motherland. Свои традиционные осенние концерты группа называет «ежегодными балами пожилой молодежи». В этот раз, кстати, бал будет длиться целых два дня.

Jason Derulo

26 сентября, ЦСКА Арена

© Jason Derulo

В Москву прилетает американский хитмейкер, выросший в гаитянской семье в Майами, — автор мультиплатиновых хитов, среди которых «Wiggle» со Snoop Dogg, «Talk Dirty» с 2 Chainz, «Take You Dancing», «Get Ugly».

Jason Derulo
26 сентября
COREЩИК FEST

27 сентября, Punk Fiction

© Роман Свободный/COREЩИК FEST

Флагманский фестиваль одноименного музыкального паблика — одного из крупнейших в России, специализирующихся на тяжелой музыке. Лайнап подобран тщательно: Parazelsus и Bladefall будут отвечать за пост-хардкор и металкор, а Getsuga и bite59 раздадут ню-метала и рэпкора.

