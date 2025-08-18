Что случилось с музыкой

24главных музыкальных релиза июля

Тайлер танцует, Мэйби Бэйби уничтожает Инстасамку, Моби находит товарища в Тамбове: автор телеграм-канала «Тихое Место» Федор Сучилин подводит музыкальные итоги июля.
Tyler, The Creator «Don’t Tap the Glass»

Внезапный танцевальный альбом-подарок от Тайлера. Никакой концепции, сплошная энергия.

Иван Дорн «Foreign Root»

Не каждый день услышишь новый сольный сингл Дорна — особенно в придачу с чудным короткометражным фильмом.

Валюта Скуратов «Давно пора»

Макси-сингл, но зато какой! Валюта заявил, что сделал лучший плаг-бит СНГ-сцены в треке «Фильм „Чужая“» — с этим трудно спорить.

Gruppa Scryptonite «04:00 p.m.»

Гипнотизирующий гитарный звук и еще дюжина других музыкальных фокусов на новом альбоме сайд-проекта Скрипа.

Jim Legxacy «Black British Music (2025)»

Вундеркинд из Лондона показывает, как звучит британский рэп-авангард в 2025 году. И внутри, разумеется, вы найдете не только рэп.

Freddie Gibbs, The Alchemist «Alfredo 2»

Дуэт рэпера и продюсера, который мы заслужили. Эталонный речитатив поверх волшебных битов — на удивление успокаивающий опыт.

Mirèle «Тревожный тип привязанности»

Альбом-терапия, в котором каждый трек — это коллаборация. Среди гостей релиза — Слава КПСС, ЛСП, Петар Мартич и другие.

Justin Bieber «SWAG»

Джастин Бибер вдохновился неосоулом и выпустил релиз, из которого невозможно не выхватить в плейлист парочку воодушевляющих треков.

Che «Rest in Bass»

Грохочущие басы, кислотные синты и сумасбродная подача — составляющие главного западного рейдж-трэп-альбома июля.

Sabu «Sabutage»

Эмоциональный дебют артистки лейбла Carnival Records, для которого Saluki выделил свои лучшие поп-биты.

Clipse «Let God Sort Em Out»

Грандиозное возвращение классиков уличного рэпа. На битах — Фаррелл Уилльямс, на фитах — Кендрик Ламар, Тайлер, Nas и остальные.

Kesha «.»

Один из главных поп-камбэков года. Кеша не придумала здесь ничего принципиально нового — но и зачем, если старое вполне работает?

Øneheart, Moby «Lagrange Point»

Звезда эмбиента из Тамбова сделал коллаборацию с великим и ужасным Моби. Что? Да!

Tame Impala «End of Summer»

Первый за годы сольный сингл Кевина Паркера. Вместо психоделик-рока на этот раз ритмичный хаус, готовящий нас к концу лета.

Quadeca «Vanisher, Horizon Scraper»

Грамотно перегруженный инструментами арт-поп от человека, который когда‑то пародировал рэперов на ютубе. Всем бы такие амбиции!

Deathoria «Solace in Reverie»

Дерзкие брейки, протяжные синты и витч-хаус в дебютном альбоме заметного электронного продюсера, работавшего с Куоком и Локимином.

Macan «Bratland»

Первый альбом Макана, который будет интересно послушать не только аудитории Макана. На фитах — Saluki, Баста, Alblak 52 и другие.

Мэйби Бэйби «Неблагополучная семья»

Главный рэп-дисс года в СНГ — Мэйби Бэйби хлестко отвечает Инстасамке, которая на нее донесла.

Кассета «Ателье»

Танцы и рэп в новом альбоме эксцентричного артиста, дополняющего свое творчество бредовыми (в хорошем смысле) клипами.

Whole Lotta Swag «Moscow Tape»

«Мы не делаем вид, что мы гангстеры. Мы люди» — посыл нового релиза искреннего артиста, делающего тестостероновый уличный рэп.

Huzzy B «Skinhead»

Жужжащие трэп-биты, едкий флоу и нахальные строчки с кучей поп-культурных отсылок — это новый альбом набирающего обороты рэпера.

Рудольф Страусов «Земляника»

Рудольф продолжает делать то, что у него получается лучше всего, — быть странным. Новый альбом — еще один самородок на стыке жанров.

T-Fest «The Europe Tapes»

Ти снова поймал волну и теперь закрепляет недавние успехи в чартах новым полноформатником.

Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets «2007, ч. 2»

Еще один сборник потенциальных хитов от гламурного трио из Беларуси. На огонек зашли Toxi$, Люся Чеботина, GONE.Fludd и не только.

