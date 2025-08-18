Внезапный танцевальный альбом-подарок от Тайлера. Никакой концепции, сплошная энергия.
Не каждый день услышишь новый сольный сингл Дорна — особенно в придачу с чудным короткометражным фильмом.
Макси-сингл, но зато какой! Валюта заявил, что сделал лучший плаг-бит СНГ-сцены в треке «Фильм „Чужая“» — с этим трудно спорить.
Гипнотизирующий гитарный звук и еще дюжина других музыкальных фокусов на новом альбоме сайд-проекта Скрипа.
Вундеркинд из Лондона показывает, как звучит британский рэп-авангард в 2025 году. И внутри, разумеется, вы найдете не только рэп.
Дуэт рэпера и продюсера, который мы заслужили. Эталонный речитатив поверх волшебных битов — на удивление успокаивающий опыт.
Альбом-терапия, в котором каждый трек — это коллаборация. Среди гостей релиза — Слава КПСС, ЛСП, Петар Мартич и другие.
Джастин Бибер вдохновился неосоулом и выпустил релиз, из которого невозможно не выхватить в плейлист парочку воодушевляющих треков.
Грохочущие басы, кислотные синты и сумасбродная подача — составляющие главного западного рейдж-трэп-альбома июля.
Эмоциональный дебют артистки лейбла Carnival Records, для которого Saluki выделил свои лучшие поп-биты.
Грандиозное возвращение классиков уличного рэпа. На битах — Фаррелл Уилльямс, на фитах — Кендрик Ламар, Тайлер, Nas и остальные.
Один из главных поп-камбэков года. Кеша не придумала здесь ничего принципиально нового — но и зачем, если старое вполне работает?
Звезда эмбиента из Тамбова сделал коллаборацию с великим и ужасным Моби. Что? Да!
Первый за годы сольный сингл Кевина Паркера. Вместо психоделик-рока на этот раз ритмичный хаус, готовящий нас к концу лета.
Грамотно перегруженный инструментами арт-поп от человека, который когда‑то пародировал рэперов на ютубе. Всем бы такие амбиции!
Дерзкие брейки, протяжные синты и витч-хаус в дебютном альбоме заметного электронного продюсера, работавшего с Куоком и Локимином.
Первый альбом Макана, который будет интересно послушать не только аудитории Макана. На фитах — Saluki, Баста, Alblak 52 и другие.
Главный рэп-дисс года в СНГ — Мэйби Бэйби хлестко отвечает Инстасамке, которая на нее донесла.
Танцы и рэп в новом альбоме эксцентричного артиста, дополняющего свое творчество бредовыми (в хорошем смысле) клипами.
«Мы не делаем вид, что мы гангстеры. Мы люди» — посыл нового релиза искреннего артиста, делающего тестостероновый уличный рэп.
Жужжащие трэп-биты, едкий флоу и нахальные строчки с кучей поп-культурных отсылок — это новый альбом набирающего обороты рэпера.
Рудольф продолжает делать то, что у него получается лучше всего, — быть странным. Новый альбом — еще один самородок на стыке жанров.
Ти снова поймал волну и теперь закрепляет недавние успехи в чартах новым полноформатником.
Еще один сборник потенциальных хитов от гламурного трио из Беларуси. На огонек зашли Toxi$, Люся Чеботина, GONE.Fludd и не только.