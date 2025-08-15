Летают, обзываются, вызывают детский восторг: как выступают Кендрик Ламар и SZA

Музыкальный редактор «Афиши Daily» съездил на концерт Кендрика Ламара и SZA в Варшаве — и увидел лучшее выступление последних лет, закрыл гештальт с личной обидой на Кендрика, пообзывал Дрейка в компании 50 тысяч человек и посмотрел, как люди на сцене то летали, то седлали металлических жуков.

Рэп как футбол, незакрытые гештальты и желание не совершать преступление против музыки

Решение ехать на концерт Кендрика Ламара и Сизы (SZA) я подсознательно принял еще в прошлом году. Потому что почти весь 2024 год мы с друзьями говорили про конфликт Кендрика и Дрейка — это превратилось в отдельный вид любимого спорта. Все как в футболе: выбираешь любимую команду — и начинаешь за нее топить. Я был «тим Кендрик», поэтому получал от этого противостояния исключительно положительные эмоции.

Пиковая точка того конфликта — прошлый май, когда я ждал ночной самолет и как раз обсуждал «Meet the Grahams» и «Family Matters»Диссы Кендрика и Дрейка соответственно, вышедшие друг за другом 3 мая 2024 года., вышедшие накануне. А потом в чат принесли ссылку на нечто под названием «Not Like Us» — и спустя пять минут стало понятно, что биф закончился, Кендрик победил: такое не перебивается.

Следующие полгода мы на атомы разбирали уже результаты этой победы, смеялись над мемами и ждали, что будет дальше. А там случились альбом «GNX», выступление на Супербоуле и анонс мирового тура с Сизой.

Сиза же в 2024 году выпустила как бы делюкс альбома «SOS», а на самом деле — полноценный новый релиз «Lana», настолько прекрасный, что упускать возможность услышать «30 for 30» живьем — это преступление против любви к музыке этих людей .

Заодно этот концерт дал возможность закрыть один неприятный гештальт. Я уже видел Кендрика живьем в 2018 году. Но выступление на фестивале Flow в Хельсинки выглядело как «уставший барин вышел развлечь плебеев». Мы все заслуживали лучшего. Осталось только все исправить.

Ради этого концерта я был готов на все, даже на сутки в дороге

Весной я стал обладателем билета на варшавский концерт Кендрика и Сизы за 19 тысяч рублей, оставалось за пару месяцев разобраться с визой и логистикой. Все получилось, так что я гордо ушел в отпуск и променял питерский Пикник на поездку на — если все сложится хорошо — концерт мечты. Марш-бросок Минск — Вильнюс — Варшава занял сутки в пути и включил в себя мини-челлендж: мой автобус оказался тринадцатым (!) в очереди на границе между Беларусью и Литвой, поэтому риск не успеть на самолет до Варшавы превращался почти в неизбежность . Решение проблемы простое: пройтись сквозь все автобусы впереди и попытаться найти там свободное место. Мне повезло оказаться во втором в этой очереди — и так граница заняла только семь часов. Потом было проще, а компания лучших друзей по прибытию в Польшу тут же сняла всю усталость. Дальше — день на передохнуть и дорога на стадион.

50 с лишним тысяч человек на стадионе — это полтора часа в очереди на концерт

В день концерта стало понятно, что меня ждет испытание самой большой очередью в жизни. Вход на стадион открывали в 17.00, но я решил прогуляться туда заранее и зацепить мерч, но уже к четырем часам увидел бесконечную очередь в палатки с футболками и худосами, а неподалеку — еще более внушительное скопление людей, ожидавших запуска на стадион.

В итоге в ту самую очередь я встал в 18.30 — и это было отличное решение, потому что на танцпол мы зашли в 19.45, за 15 минут до заявленного начала концерта. По дороге ко входу успел послушать финал сета-разогрева от DJ Mustard — играло много хорошей музыки, но в очередной раз стало понятно, что собственной дискографии на 40 минут хитов у него не хватает. Зато он включал Плейбоя Карти — судя по видео его выступлений, это мало отличается от лайвов данного культового героя.

На самом танцполе оказалось на удивление уютно: люди продолжали стремительно туда стекаться, но ощущения давки не возникало, всем удавалось комфортно разместиться. В толпе столкнулся с русскоязычным человеком, который уточнил, что купил билет только вчера — то есть солдаута все же не случилось. Но 50 с лишним тысяч человек на стадионе наверняка были: арена не выглядела пустой, а судя по фото и видео в моей ленте после концерта, танцпол все же был забит на полную.

Не концерт, а коронация — не только Кендрика, но и Сизы

Дальше — чуть-чуть ожидания и старт концерта в 20.06. Кендрик начал с «Wacced Out Murals» — интро своего прошлогоднего альбома «GNX». Это подходящая точка входа в концерт, потому что этот тур во многом о том, в каком статусе Ламар заканчивал прошлый год. Речь не только про медийное избиение Дрейка, но и общую роль победившего всех рэпера, который проработал все психологические травмы (про это был его предыдущий альбом) и довольно прямолинейно заявил: «Да, я самый крутой — дальше что?»

Спустя 10 с небольшим минут на сцене появилась Сиза — они вместе исполнили «30 for 30», а дальше Кендрик ушел отдыхать, пока Сиза спокойно показала, почему именно она — королева современного R’n’B. Дальше концерт двигался актами. Вот парт Сизы, вот — Кендрика, вот они чуть-чуть вместе, а потом опять уходят в сольную программу.

Глядя на афишу можно было бы предположить, что это концерт формата «хедлайнер Кендрик Ламар и Сиза на разогреве». И это чудовищная ошибка — потому что здесь они были исключительно на равных, а на Сизу местами реагировали громче, чем на Кендрика.

Все по делу. Сиза в 2025 году — вероятно, главная R’n’B-звезда мира. Со шкалящей харизмой, талантом писать те самые припевы и голосом, от которого ты на концерте улетал куда‑то на другую планету. А еще Сиза — для народа.

Ее песни про разбитое сердце, поиск себя и любовь — хоть счастливую, хоть не очень — это то, что попадает абсолютно в каждого. Добавьте сюда то, что на английском называют stage presence, — и вот это сценическое присутствие превращало в суперфанов Сизы даже тех, кто изначально пришел исключительно на Кендрика: она не только пела и танцевала, но и на крыльях летала, и садилась на жукообразный мотоцикл, и просто от души угорала на сцене, пока мы занимались тем же в зале.

Ради чего все это задумывалось на самом деле

Давайте честно: я ехал на этот концерт, чтобы в окружении 50 с лишним тысяч человек сорвать голос, крича строчку про «a mino-o-o-r-r-r». И справился с поставленной задачей на отлично.

Есть ли что‑то по-детски глупое в том, что десятки тысяч человек подпевают, когда один взрослый мужчина обзывает другого педофилом без каких‑либо весомых для такого обвинения фактов? Конечно, это полный идиотизм. Но и главная прелесть концертного туризма — на пару часов почувствовать себя счастливым ребенком, а не скучным взрослым с кучей настоящих проблем.

