«Попадая в его сети, пропадаешь навсегда»: как Пикник Афиши х Сбер прошел в Петербурге

Пока мы готовились к выступлению, на главной сцене (до которой было как рукой подать), играла группа Uncle Pecos — одна из самых интересных рок-групп двадцатых. Если бы можно было описать их творчество одной фразой, то это было бы так: театралы, выросшие на хип-хопе, захотели играть рок-музыку. Представьте себе стоунер-рок и флоу Скриптонита — вот так они и звучат. В Петербурге Uncle Pecos предстояло открыть главную сцену — и разогреть людей, которые приехали раньше всех. С обеими задачами группа справилась: публика у сцены прыгала и даже слемилась, — короче, ждем ребят на сетах уже попозже.