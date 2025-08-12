«Попадая в его сети, пропадаешь навсегда»: как Пикник Афиши х Сбер прошел в Петербурге

Летний фестиваль на Елагином — это база + традиция
Парк на Елагином острове — идеальная питерская площадка для летних фестивалей. Во-первых, здесь красиво и зелено — как говорят у нас в интернете, — плюс вайб. Остров, как и соседние Каменный и Крестовский, омывают рукава Невы. Рядом Финский залив, стадион «Газпром Арена», Парк 300-летия, «Лахта-центр» и пешеходный мост с видом на всю эту красоту. Во-вторых, огромные лужайки сами просят поставить туда сцену и нагнать людей. В-третьих, и без лужаек места очень много и для активностей с призами, и для отдыха в жанре «рухнул на пуфик и закайфовал».
Но главное — у Елагина острова богатая (15+ лет) фестивальная традиция, и у меня, да и у многих петербуржцев, с этим местом связана куча музыкальных воспоминаний. Поэтому в прошлом году я обрадовался, что Пикник Афиши не просто вернулся в Петербург, но и вернул большую музыку на Елагин — место, которому слово «пикник» подходит лучше всего.
На этот раз, в отличие от Пикника-2024, с погодой повезло, поэтому, прокатившись на детской железной дороге, я прогулялся до метро, проехал пару станций до Крестовского острова — и направился к фестивалю. Уже в два часа дня на выходе из метро была атмосфера праздника: очень ярко одетые люди в блестках всем своим видом давали понять, куда они идут.
Лекторий, Uncle Pecos и Петр Налич
В этот момент автор текста превращается из наблюдателя в участника фестиваля — потому что меня позвали поучаствовать в образовательной программе Пикника. Так я оказался на, вероятно, самом вайбовом лектории в жизни на крыльце Елагина дворца, чтобы провести с редакторкой «Афиши Daily» Алей Александровой и блогеркой Ксюшей Прихотько паблик-ток о ностальгии в поп-культуре.
Пока мы готовились к выступлению, на главной сцене (до которой было как рукой подать), играла группа Uncle Pecos — одна из самых интересных рок-групп двадцатых. Если бы можно было описать их творчество одной фразой, то это было бы так: театралы, выросшие на хип-хопе, захотели играть рок-музыку. Представьте себе стоунер-рок и флоу Скриптонита — вот так они и звучат. В Петербурге Uncle Pecos предстояло открыть главную сцену — и разогреть людей, которые приехали раньше всех. С обеими задачами группа справилась: публика у сцены прыгала и даже слемилась, — короче, ждем ребят на сетах уже попозже.
Тем временем мы открывали программу лектория «Афиши Daily» и поговорили о том, как ностальгия проникла во все сферы культуры — от музыки до кино. Наш разговор дополнил редактор раздела «Кино» в «Афише Daily» Евгений Ткачев. В итоге мы все сошлись на том, что привычные ностальгические циклы сломались, теперь мы ностальгируем по всему подряд, и спасибо за это стоит сказать интернету (впрочем, не только). А вот хорошо это или плохо — по этому вопросу мнения разделились.
Вместе с тем на главной сцене грустящий и прекрасный Петр Налич возвращал наш 2010-й. К разговору о ностальгии: выяснилось, что его печальный инди-поп (а помните, как его когда‑то называли первым музыкальным интернет-мемом?) — это музыка вне времен и эпох, которая сможет заставить жестко чувствовать примерно всегда.
Sensee
Sensee — соархитектор звука Saluki последних альбомов, который по примеру напарника тоже отошел от компьютера и секвенсоров к микрофону, из опытного продюсера превратившись в артиста-фрешмена. Когда ты начинаешь на небольших сценах — таких, как Okko, — порой неважно, сколько людей на тебя пришло, а важно, кто пришел. Вот Sensee, например, внимательно и не отрываясь слушал Сергей Сироткин, вокалист группы имени себя.
«Базар»
Решив отдохнуть после паблик-тока, я направился к фуд-корту, где пришлось постоять в очереди и потерпеть очень громкий сет от «Технодонера» — надеюсь, в будущем году организаторы учтут нынешний опыт и избавят от необходимости стоять в очереди под очень громкое техно. С другой стороны, стоит признать, что донер с курицей действительно стоил того.
О чем я еще не сказал? Да, активности от партнеров! Их было много: например, побросав мешки с песком, я выиграл очень много стикеров, которые обменял на крепко сшитый розовый дождевик от t2.
Но главное — это все же музыка, поэтому, захватив дождевик, я побежал на сет группы «Базар». Мне нравится, как герои, с которыми я общался еще на заре их карьеры, вырастают в больших артистов с солидными сетами на главной сцене. Живьем «Базар» еще лучше, чем на записях: их блюзовая и рокерская персоналити как‑то особенно живо и ярко раскрываются, тем более что Дима Милаев и Митя Неустроев выступали с бендом.
Cream Soda
Я видел Cream Soda в разные годы и в разных эрах — и это все еще одна из лучших фестивальных групп в стране, несмотря на все драмы и трагедии, что выпали на их долю. Открытие — вокалистка Алиса Стяжкова, которая прекрасно поет живьем, кайфует сама от себя на сцене, заряжает публику и вообще создает ощущение, что она здесь давно и на своем месте.
«Никаких больше вечеринок» — все еще самая грустная танцевальная песня на русском (слушать ее шесть лет спустя — очень жестко чувствовать, у нее появился еще и ностальгический контекст), «Плачу на техно» подпевали примерно все, свежие песни тоже все приняли на ура.
Mnogoznaal
Я думал, что Mnogoznaal исполняет мрачный рэп для дед-инсайдов, а потом увидел девушку с завивкой, в коктейльном платье, которая в объективе своего бойфренда танцевала и подпевала строчке «В гостинице „Космос“ сходят с ума». Мне кажется, это очень точная иллюстрация не только Пикника Афиши, но и глубины следа, который русский рэп оставил на всех за последнюю декаду.
ATL
Удивление дня: ATL выступал не с хедлайнерским сетом и даже не на главной сцене, но народу собрал едва ли не больше всех. Что сказать? Прекратите уже называть ATL «любимым рэпером твоего любимого рэпера» — это народный рэпер, который под «Танцуйте» готов поставить на уши любую толпу, настолько разные люди прыгали в унисон под его треки на Пикнике Афиши.
Markul
Главный меланхолик поп-рэпа закрывал сцену «Звук» вслед за ATL — и сделал ставку на хиты, которые не только фанаты поют на его концертах, но и знают все остальные: «Скалы», «Корабли в бутылках», «Осадки» (в джаз-версии!) и, конечно, «Стрелы». На последнюю песню эффектно ворвалась Тося Чайкина!
«Сироткин»
Главный музыкальный подорожник музыкальных фестивалей на самом деле сильно удивит тех, кто слышал Сергея и его группу только на записях и ожидает того же самого. Это все еще очень чувственная музыка про подумать и поплакать — но на выступлениях Сироткина вы можете не заметить, как начнете прыгать и веселиться. Удивительно, но такая опция тоже есть: «Сироткин-2025» — это большая фестивальная группа.
«Танцы минус»
Карьера Вячеслава Петкуна и его группы — это история зигзагов. 1999 год: Петкун — самый свежий рок-герой, имя «Танцы минус» у всех на слуху. 2002 год: Петкун — звезда поп-рока, звезда ТВ и звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Отмотаем пленку дальше (в любую точку): Петкун дистанцируется от медиа и пишет песни не для чартов, а для себя. И 2025 год: «Танцы минус» — хедлайнеры Пикника Афиши. «Половинку», «Цветут цветы», «Из Ленинграда» и «Иду» поют хором люди, которых разделяют лет двадцать, а Петкун выглядит так же, как и в 1999-м. Особый момент — песня «Город», которую группа сыграла очень утонченно, по-интеллигентски и очень свежо. В такие моменты Петербург действительно превращается в город-сказку и город-мечту.
До встречи в 2026-м
В этом году питерский Пикник уместился в один день — и незаметно пролетел, закончившись салютом над Елагиным дворцом, после чего люди неторопливо шли к выходу, будто не желая мириться с тем, что праздник закончился. Вайб Пикника продолжался и на обратном пути — это когда ты стоишь на остановке и видишь людей, которые возвращаются ровно оттуда же, откуда и ты. Ты перекидываешься с ними взглядами, и в них — одна и та же эмоция. До встречи в 2026-м.