Дома у меня играет только Relax FM, его я слушаю для себя. А когда хочу найти свой материал, слушаю по 80 песен в день. Иногда это может быть 80 отвратительных композиций. Но поиск материала — мой кусок хлеба. За последние полтора года я нашла только две песни, которые решила купить. Но я с большим уважением отношусь к коллегам. Ненавижу, когда ругают молодежь. Потому что вспоминаю себя и понимаю, что не было человека, которого бы не ругали: обвинения в музыкальной пошлости, отсутствии голоса, чем‑то еще. Всегда говорю: давайте ругать артистов после 10 лет на сцене, когда они уже чему-то научились. А если вдруг нет — давайте делать тактичные замечания о том, что в мире полно других профессий.