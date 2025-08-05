Новой музыки все больше, а кайфуем под Кадышеву: разбираемся в тренде на ностальгию

«Случился интернет, который заставил нас ностальгировать по всем эпохам сразу. Это нормально, что сейчас люди с теплом вспоминают одновременно и 1990-е, и 20000-е, и уже даже 2010-е, ну, и, конечно, 1980-е. Мне кажется, что ностальгия по 1980-м это уже отдельный жанр, который будет жить всегда. Я не знаю, почему это происходит, но мне кажется, что благодаря накопленным в интернете фото и видео материалам, люди просто могут — насколько им позволяет кругозор — полностью погрузиться в эту эпоху и почувствовать свою сопричастность с ней. До интернета такого не было. То есть, в 2004 году ты, конечно, мог слушать группу „Ласковый май“ и „Мираж“ по радио „Ретро FM“, но ты не мог зайти и посмотреть концерт Юры Шатунова 1988 года в городе Кривой Рог, чтобы там были костюмы, участники группы, визжащие фанаты.