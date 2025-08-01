«Женский рэп задавит всех мужиков». Большое интервью Мэйби Бэйби

1 августа Мэйби Бэйби выпустила альбом «Mayday» — свой третий большой альбом, куда позвала не только Дору, но и Baby Cute, Олега ЛСП, Lil Krystalll, Lida и не только. Этот релиз должен только закрепить за Мэйби роль одной из главных рэп-артисток на русскоязычной сцене.
Мы поговорили как раз об этом: почему Мэйби Бэйби нашла свое место именно в рэпе, как на альбоме появился «подарок для олдов», какую рэп-мечту она хочет осуществить уже в этом году и каких других девушек она слушает, а также — почему ценит работу в команде с Вовой ГалатомРоссийский продюсер и рэпер, создатель группы «Френдзона», который сегодня много работает с Мэйби Бэйби и Дорой. В прошлом — заметный участник рэп-батлов. и своими битмейкерами.
Другой заметный сюжет последнего времени — биф Мэйби с Инстасамкой. Почему он начался и может никогда не закончиться, хотя все нападки оппонентки кажутся «приколом» — узнали и об этом.
А еще — о том, на какой машине ездит Мэйби Бэйби (самой рэперской), почему она до сих пор танцует кей-поп и кого считает лучшими рэперами в истории.
Девочка выросла. Мэйби Бэйби комфортно в рэпе
— Как ты себя сейчас определяешь?
— Как гангстера и убийцу. На самом деле, сегодня я больше рэперша, чем артистка.
— Про альбом «Shawty» ты говорила, что это переход от невинной девочки к самоуверенной взрослой девушке. А этот альбом как опишешь?
— Закрепление себя в рэп-игре. Я уже серьезный игрок в этой шараге, с которым надо считаться и которого надо бояться. Девочка выросла, уже мама в деле.
— Почему решила оставаться именно в рэпе?
— Я ведь делаю и много попсовых песен. Вот с Борисом Редволлом недавно выходил трек «Bimbo», такой поп из двухтысячных. Мне это тоже нравится, но больше кайфую от рэпа, чувствую себя в своей тарелке на 100%. И от фанатов фидбека больше именно на рэп приходит, и моя команда — битмейкеры, Вова Галат — любит рэп всей душой, как и я.
— «В своей тарелке» — это про то, как ты сама звучишь, или про людей, которые тебя в рэпе окружают?
— Про собственное звучание в том числе. Потому что к разным своим попсовым трекам у меня могут быть вопросики. В рэп-песнях такого нет, там я всегда органична и на 100% вписываюсь в этот мир. Поэтому мне нравится, что альбом «Mayday» именно такой: много рэпа, панчей и настоящей меня.
— Там много фитов, хотя до этого ты ограничивалась в основном людьми из ближайшего круга. Откуда желание выйти за его пределы?
— На двух прошлых альбомах фитов практически не было, потому что мне казалось, что у меня в целом мало сольного творчества на фоне того, что половину карьеры я отдала «Френдзоне». Мне хотелось петь самой. Этот альбом уже по-другому устроен, изначально подумали, что было бы неплохо затащить туда клевых ребят. Все само собой вышло. Например, мы давно хотели фит еще с одной клевой девочкой — когда появилась Baby Cute, я на нее подписалась и подумала, что было бы прикольно сделать что‑нибудь вместе. В итоге получилась песня с ней и Дорой, которая мне очень нравится. Тот же Lida вписался за пару дней, быстро все сделали. Как будто у меня раньше не было, чтобы я такая: «Го фит», — и все всё сразу делают, все получается и всем нравится. Было приятно.
— Я понимаю все фиты на альбоме, но как там оказался DJ Nik OneКультовый для русского рэпа диджей и битмейкер, работавший со многими классиками жанра: Слимом, Смоки Мо, Децлом и не только.?
— Это была идея Вовы, конечно же. Когда сделали этот трек, подумали, что было бы прикольно добавить туда скретчи. Там еще пасхалка для олдов в виде старого трека Крипла. Спросили у него разрешения, он жестко респектнул. Это дань уважения эпохе олдскульного рэпа.
Крипл будет одним из спикеров на паблик-токе в рамках препати Пикника Афиши х Cбер в Санкт-Петербурге 7 августа. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
— У тебя нет опасений, что рэп может запереть тебя в творческие рамки? Есть ощущение, что ты долго выходила из образа участницы «Френдзоны», а теперь как будто привязываешь себя к другому жанру.
— Точно нет. У меня настолько много разных песен, что слушатели привыкли к экспериментам с любыми жанрами — и всем все нравится, пипл хавает. Мне кажется, в моем случае у рэпа слушателей больше, чем у попсы, но под нее все равно слэмятся на концертах и прекрасно себя ощущают. Разножанровость помогает творчеству не надоедать людям.
Женский рэп задавит всех мужиков
— Ты говорила, что уже на этапе «Френдзоны» хотела петь сама. Реализовала все сольные хотелки?
— После пяти туров у меня ощущение, что я уже на 300% сольный артист, а не экс-участница «Френдзоны».
Так что мое становление как сольного артиста уже завершено. Амбиции остаются — вот в Питере и Москве будут самые большие концерты, приходите жестко тусоваться.
— Пару лет назад у тебя спрашивали, почему женский рэп не стреляет, а к 2025 хочется сделать наоборот: с чем связан его взлет? Есть ты, есть Baby Cute, есть Sky Rae, есть люди, которые тебе не нравятся, но тоже делают рэп. Почему так сложилось?
— Я просто безумно рада, что много клевых девочек вокруг появляется. Надеюсь, их будет еще больше, у нас появится женское рэп-комьюнити, и мы задавим этих мужиков.
— Кто тебе нравится? Кроме Baby Cute, с которой уже есть фит.
— Вот ты сказал про Sky Rae, она прикольная. Еще Alizade и девчонка из Казахстана Say Mo. У Lovesomemama был прикольный альбом.
— Когда сайфер соберете?
— Это моя нереализованная мечта. Было бы здорово собрать его в рамках «Babybars», надеюсь, в этом году получится.
«Сейчас у меня много личностей»
— Как ты относишься ко мнению: «Вова Галат реализует свои рэп-амбиции через Мэйби Бэйби»?
— Никак не отношусь, это у Вовы надо спрашивать. Если так, то почему бы и нет, это круто. Я многому научилась за время собственного становления. Мэйби Бэйби образца «Френдзоны» — это девочка, подачу, манеру и голос которой принесла я. А рэп меня научил читать Вова. Не вижу в этом ничего плохого. Потому что мой дар и талант, которые подарил бог, тоже имеют место быть. Думаю, я хороший ученик.
— Как менялась динамика вашей совместной работы?
— Я очень долго училась. Вообще всему — в том числе ходила на вокал в конце времен «Френдзоны», чтобы прокачать голос. Раньше я была немного однообразной девчонкой, а сейчас у меня много личностей.
— Как ты училась читать рэп?
— Через кровь, пот и слезы. Хотя кому‑то, конечно, неумение читать рэп не мешает им заниматься. Я по-прежнему много стараюсь. Когда записываем какую‑то четверку, на это может уйти много дублей. Мой звукарь, например, слышит, как я что‑то плохо выговорила или из‑за беларусского акцента слишком выделила гласные. Он говорит: «Ты можешь сказать там не „я“, а чуть-чуть „е“?» — а я же не могу себя перенастроить. Получается еще раз, еще раз и еще — иногда нужно сто тысяч раз повторить и отрепетировать, чтобы все получилось. И слушать окружающих меня учителей.
— Как вы сейчас работаете над текстами?
— Этот альбом мы писали где‑то месяц. Я приехала из тура, сели докручивать наработки. Много песен, где я находила бит, придумывала мелодию и накинула туда припев. Потом мы уже вместе все дорабатывали. Что‑то сочиняла полностью сама, какие‑то треки — Вова. У нас большая клевая команда, которая слаженно работает, всех люблю.
«Нападки Инстасамки — это какой‑то прикол». Из чего сложился главный биф лета
— Ты открыто говоришь про работу в команде, но при этом диссишь Инстасамку за то, что она тоже работает с другими людьми. Нет ли тут противоречия?
— Я думаю, что она сама вообще ничего не делает, поэтому противоречий тут не вижу. Еще она и как человек не очень. Просто подходить к микрофону и открывать рот под текст, который тебе дали, — это немножко другое. Да и это биф, я имею право на что угодно.
— Твой первый трек про Инстасамку — самый просматриваемый дисс на русском на YouTube. Понимала, какие масштабы будут у вашего бифа?
— Были такие мысли. Первый трек еще и был написан из‑за задетой гордости. Хотелось сделать красивый дисс, они тогда как формат еще подумерли, показалось прикольным мувом их реанимировать.
— Что задело больше: переиначивание строчек или «мы таких не знаем» в «Музыкалити»?
— Первое, вот это выбесило.
— Ты удивилась, что она никак тогда не ответила?
— Ну она же стримила реакцию, это можно считать ответом? Его и сейчас по-хорошему нет. То, как она сейчас раскрывает рот в мою сторону, мне уже по барабану, это все еще не дисс. Так что ответа до сих пор не было.
— Почему у тебя тогда вышло еще два дисса за одну неделю?
— Она выпустила какой‑то сниппет, нелестно отзывалась обо мне и Даше, выдавала фейковую информацию. Много откровенного и дерзкого ******* [вымысла] в нашу сторону. Я подумала, что нужно спустить человека на землю, она немножко не на ту напала.
— Какой из диссов больше нравится тебе самой?
— Выберу «Неблагополучную семью». Она необычная для моего образа, клип и исполнение мрачные.
— Как вы находили темы для текста? Там есть и известные факты, но достаточно и нишевых вещей.
— Например?
— Я не слышал про измену Маникена.
— Все есть в интернете. Какие‑то моменты мы брали от знакомых людей — но это так, чисто подтвердить факты. Мы просто напомнили, что она за человек.
— Почему выпустили два трека подряд, а не дождались ее дисса?
— Мне сложно называть ее треки диссами.
Поэтому решили бахнуть все сразу и не тянуть кота за хвост. Возможно, меня чуть-чуть занесло, но я была в творческом потоке. Что у нее там выйдет — уже по барабану, у меня голова забита другим, вот альбом вышел сегодня.
— Третьего дисса не будет?
— У меня хватит информации и сил диссить ее всю жизнь, пусть только подаст знак.
— Откуда такая неприязнь к Инстасамке?
— Я не скажу, что прямо ненавижу ее, если честно. Но я не люблю, когда обижают меня и мое окружение, распускают про нас слухи и так далее.
— Слышала ли ты со стороны Инстасамки за последнее время что‑то, что задело и кольнуло?
— Я не так много видела, потому что я везде у нее забанена. А то, что доносилось, меня не задевает. Не знаю, для кого этот цирк устроен, видимо, для ее аудитории, но не для меня.
Талантливые музыканты из Беларуси — это база
— Ожидала такую реакцию на парт на беларусском?
— Вообще нет. Но он получился красивым, мне тоже нравится этот кусок.
— Как у тебя с беларусским языком в целом?
— Еще лет 10 назад отлично на нем общалась. Думаю, сейчас мне было бы сложно полноценно перейти на него и говорить без ошибок, потому что я постоянно общаюсь только на русском. У меня не так давно умерла бабушка, она разговаривала на смеси беларусского, деревенского, польского — короче, кучи славянских языков. И с ней я общалась на ее языке, мы друг друга отлично понимали. Будь у меня сейчас в окружении беларусскоязычные люди, вернула бы свой левел. Но стараюсь поддерживать язык в голове, подписалась на пару беларусских тиктокеров, чтобы реанимировать его в голове.
— Корж или «ЛСП»?
— «ЛСП». Дело не в том, что Олег есть на альбоме. Просто это человек, которого я слушаю на протяжении всей жизни. А Макс олицетворяет подростковую часть жизни. Но жесткий респект и первому, и второму.
— Они влияли на музыкальные мечты?
— Никогда не было такого: «Ого, челы из Беларуси стали известными!» Для меня это база, в ней нет ничего удивительного, у нас всегда было много классных артистов. В детстве много слушала беларусский рок: 5diez, «Садъ», «Дай дорогу». Да и сейчас много ребят из Беларуси на хайпе, я этому рада.
— Когда фит с Воскресенским?
— Было бы круто, мы уже списывались с ним.
«Кадиллак», кей-поп и лучшие рэперы в истории
— Как выглядит твой быт вне музыки?
— Поливаю газон, катаюсь на машине, я не так давно получила права. Много ездим с друзьями, купаемся на озерах, сейчас появилось время на это. Стараюсь больше отдыхать и спать, это лето очень общительное, нахожу новых друзей. Недавно сперва работали, а потом вместе отдыхали с Dead Blonde и GSPD, хорошие ребята.
— На чем ездишь?
— Купила «кадиллак». Самая безопасная и удобная машина.
— Твой образ в жизни и клипах сильно различается. Это помогает спокойно выходить на улицу?
— Понятно, что в клипах очень утрированный образ, выкрученный на максимум, в жизни я поспокойнее. В музыке просто чуть больше ******* [понтов]. Но меня в любом случае узнают, для меня это не проблема, всегда общаюсь с людьми.
— Как сочетается большая музыкальная карьера с танцами в ТЦ?
— Кей-поп-комьюнити в России — это не что‑то пафосное, так что фестивали в торговом центре — нормальная тема. Очень люблю танцевать, занимаюсь этим полжизни. Была в своей команде еще до «Френдзоны», не хочу ее бросать. Ко мне там все привыкли, любят меня и я их, все хорошо.
— Кей-поп или рэп?
— Все-таки рэп. Кей-поп для меня сейчас как отдых, спорт и отдушина, воспринимаю его как хобби.
— Топ русскоязычных рэперов всех времен?
Мэйби Бэйби и Галат.