«Женский рэп задавит всех мужиков». Большое интервью Мэйби Бэйби

— Там много фитов, хотя до этого ты ограничивалась в основном людьми из ближайшего круга. Откуда желание выйти за его пределы?



— На двух прошлых альбомах фитов практически не было, потому что мне казалось, что у меня в целом мало сольного творчества на фоне того, что половину карьеры я отдала «Френдзоне». Мне хотелось петь самой. Этот альбом уже по-другому устроен, изначально подумали, что было бы неплохо затащить туда клевых ребят. Все само собой вышло. Например, мы давно хотели фит еще с одной клевой девочкой — когда появилась Baby Cute, я на нее подписалась и подумала, что было бы прикольно сделать что‑нибудь вместе. В итоге получилась песня с ней и Дорой, которая мне очень нравится. Тот же Lida вписался за пару дней, быстро все сделали. Как будто у меня раньше не было, чтобы я такая: «Го фит», — и все всё сразу делают, все получается и всем нравится. Было приятно.