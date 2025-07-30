Вячеслав Петкун: «Я всегда зеркалил мир доступными мне способами»

У каждого артиста есть эстетические и моральные границы, за которые он не готов выходить. У меня так же. Иногда смотришь на припев — и начинаешь задумываться. Здесь важно понимать цель и задачу. Сейчас я пишу песни, потому что мне это нравится, получаю удовольствие от процесса. Идеальный вариант — когда я дома, все легли спать, можно идти ковырять что‑то на гитаре в одиночестве. Испытываю банальную радость, когда что‑то получается. Если я буду нарушать этот темп, то остановлюсь: знаю, что у меня не получится. И стараюсь как можно дольше никому ничего не показывать, потому что меня раздражает, когда люди говорят: «А вот, похоже на это!» Ты вроде как понимаешь сам, что общих черт нет, но у тебя уже что‑то засело в голове.