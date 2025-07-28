Mirèle: «Возможно, я слишком инди для поп-сцены и слишком поп для инди»

— Ты говоришь, что не надо ориентироваться на песни из тиктока. А на что ориентируешься?



— Если нравится музон, для меня это хит. Дальше я иду смотреть на артиста и его позиционирование, слушаю другие песни. Если и они нравятся, ищу соцсети: мне интересно смотреть, как человек ведет себя, какой у него визуал и методы общения. Если и там все нравится, я влюбляюсь и начинаю следить. Так было с Xrustalic. Услышала ее в «Моей волне», добавила песню «Ritual», нашла в инсте* и увидела, что у нее крутой формат общения с публикой, рилсы и фотки. Подписалась и с тех пор слежу.