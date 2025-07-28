Mirèle: «Возможно, я слишком инди для поп-сцены и слишком поп для инди»

«Тревожный тип привязанности» — альбом, невозможный без компромиссов
— Как ощущения от релиза альбома?
— Приятные. Это единственный альбом, перед выходом которого было больше недели подготовки — целых две. Поэтому было время заранее подумать о том, что будет выходить. Интересные ощущения.
— Сразу понимала, что тут будут только фиты?
— Да, в этом концепт. Появилась идея сделать коллаборации, до которых руки могли бы доходить всю жизнь, а здесь решили соединить все в одну работу.
— Как это отличается от твоих сольных работ?
— По-любому много компромиссов, на которые мы шли, чтобы сделать совместный трек. Поэтому и альбом ощущается несколько иначе — не чувствую его полностью своим, это именно коллаборации со многими людьми. Десять фитов разом в сжатые сроки — на уровне идеи все иначе работало.
— Как вы писали эти песни?
— С кем‑то онлайн, с кем‑то виделись живьем — с Гудроном, «Бондом с кнопкой». Кто‑то начинал работать онлайн, а потом на студии уже записывали вокал.
— Как тебе самой комфортнее?
— Когда сама начальная идея пишется в одиночестве, доделывать нюансы уже круто собираться вместе на студии. Хотя понятно, что онлайн с людьми тяжелее, можно и проигнорить человека, на что‑то не ответить — живьем ты сразу понимаешь, нравится человеку или нет. Да и в плане продакшена: я же не одна его делала, живьем легче понять, что мы вообще делаем. Но с некоторыми и исключительно онлайн отлично получилось, потому что там уже профессионалы сидят, как Олег ЛСП.
Генератор идей и искусства
— Что такое «Диско-клуб» сегодня?
— Комьюнити. Для меня это в первую очередь люди и сбор крутой классной энергии, которую все излучают. Творческий и талантливый круг, где все идут к одной цели. Я играю там такую же роль, как и все: генератора идей и искусства. Мы плотно работаем над музыкальной частью Mirèle последние три года. Сперва было странно, потому что я не понимала, что делать и как коллаборировать с людьми. Сейчас мне кажется, что это лучший поворот в моей жизни. Вокруг нас сложилась сильная энергия, способная создавать намного больше, чем мы бы делали в одиночку.
8 августа Mirèle выступит на фестивале «Круто» вместе с DJ Stonik 1917, Saluki, Iskrit и не только.
— У вас постоянно проходят ивенты и тусовки. Это помогает лучше понять свою аудиторию?
— Из‑за «Диско-клуба» аудитория Mirèle изменилась. Стала шире, вдумчивее и интереснее. Мы притягиваем прикольных людей — многие из них стали и слушателями. Мне нравится эта банда прикольных чуваков, которые слушают музон и поддерживают его. Это круто.
— Ты говоришь «аудитория Mirèle». Разделяешь Еву и Mirèle?
— Да, люди уже подмечали, что я постоянно так говорю. В какой‑то степени разделяю, потому что Mirèle — это уже не только я, но и ребята, работающие со мной в команде, партнеры и так далее. Это наше общее детище. Мне хочется, чтобы существовал некий образ, потому что я все равно отличаюсь от Mirèle.
Как ради альбома научиться прикрывать «эго-дверку»
— Были совместные песни, которые не сложились на этом альбоме?
— Это артисты, которых я слушаю сама. Писала трек или мне присылали демку, сразу думала, кого можно было бы сюда позвать. Искала по своему плейлисту подходящих артистов. Я предлагала в два раза больше фитов, чем вышло на самом деле. Но понимала, что имеющиеся треки не всем подходили — договорились, что попробуем что‑то сделать в будущем. Есть стремление записать еще что‑то интересное, куда бы вписались и люди, не попавшие на этот альбом.
— А как ты выбирала, с кем работать? Условно для меня Слава КПСС и «Казускома» — люди из как будто немного других миров.
— Мне кажется, Слава вполне мне близок: он тоже грустный. Мне нравится его непосредственная лирика, граничащая с бесконтрольным словесным потоком. У нас и получилось прикольно.
С «Казускомой» мы случайно разговорились у нас в офисе, мне в целом нравится их музон и вайб — от этого все пошло, получился прикольный трек. Мне нравится пробовать себя в жанрах, с которыми я раньше не работала. Вот на альбоме есть три таких рок-трека — с «Казускомой», 17 Seventeen и Xrustalic. После этого хочется научиться скриму, расщеплению и сделать такой жесткий альбом. Это же тоже подходит грустному тревожному вайбу Mirèle.
— А что еще ты вынесла из работы над альбомом?
— Научилась терпению. И поиску компромиссов. Потому что практически не бывает так, чтобы вы с первого раза обо всем договорились и все были довольны. И я, и другие ребята на альбоме точно научились творческой коммуникации. У каждого артиста есть свое эго, совладать с ним — самое сложное в нашей работе. Сделать круто, а не чтобы тебе было комфортно. Вообще никогда не нужно сидеть в зоне комфорта.
Либо ты музыкальный гений-отшельник, который будет до конца жизни бить в одну точку; может, когда‑нибудь что‑то получится. В начале пути у меня тоже были завышенные ожидания и мечты о том, что я все сделаю сама. Но работа с «Диско-клубом» показала, что надо развивать коммуникативность.
— Ты выпустила альбом фитов. Нет опасений, что это помешает людям воспринимать тебя как сольную артистку?
— Наоборот — это возможность показать людям, что я могу и так. Если бы у меня в топах были пять песен, где я вторая артистка, можно было бы о таких страхах говорить. Но у меня там только мои песни. Потому что не может быть фитов больше, чем сольных песен, — мне не нравится такой подход.
— У тебя с годами появилось чувство хита?
— Мне не так легко понять, что из моего творчества стрельнет, потому что мне нравятся все мои песни. И я не понимаю, как сейчас расценивать слово «хит», потому что непонятно, что за песни вообще в топах. Сложно ориентироваться на чарты, потому что кто‑то раскрутил трек через 15-секундный тикток — и он попал в топы. Хиты для всех разные. У меня в топе собственных песен не те, которые высоко висят на стримингах.
— Не «Котики», то есть.
— Ну да. Когда писала их, не думала, что получится хит. Но когда показали тот альбом Сергею Мудрику, он сразу сказал: «Вот они точно выстрелят». И оказался прав. Эта песня писалась очень искренне, а любой искренний трек вправе стать хитом.
— Интересно, потому что ты в любом случае делаешь поп-музыку…
— Поп?
— Инди-поп, да. Ты иначе определяешь свою музыку?
— Инди — точно. А поп — не знаю. Не думаю, что меня приняли бы чисто в поп-музыке. Но возможно, для инди я в свою очередь слишком поп. Это скользкая дорожка, но тег «инди-поп» меня в целом устраивает.
— Ты говоришь, что не надо ориентироваться на песни из тиктока. А на что ориентируешься?
— Если нравится музон, для меня это хит. Дальше я иду смотреть на артиста и его позиционирование, слушаю другие песни. Если и они нравятся, ищу соцсети: мне интересно смотреть, как человек ведет себя, какой у него визуал и методы общения. Если и там все нравится, я влюбляюсь и начинаю следить. Так было с Xrustalic. Услышала ее в «Моей волне», добавила песню «Ritual», нашла в инсте* и увидела, что у нее крутой формат общения с публикой, рилсы и фотки. Подписалась и с тех пор слежу.
Почему важно заморачиваться над презентацией себя
— Немного продюсерский подход. А он не мешает тебе слушать музыку, когда отвлекаешься на сторонние от нее вещи?
— Нет, так кайфа только больше становится, сейчас же есть буквально терабайты музыки. Так намного интереснее, чем слушать ее без разбора. Когда смотрю на свой старый музыкальный вкус, мне нравится только 50% музыки оттуда. Остальное — блин, почему я это слушала, что за бред? Сейчас я понимаю, что музыка может быть больше, чем просто песни. Уже не хочется слушать однообразную фигню. Когда артист заморачивается над презентацией себя — в музыке, визуалах, концертах — это в три раза интереснее, чем смотреть на пустую страничку артиста, который постоянно выпускает ремиксы.
— Альбом называется «Тревожный тип привязанности». Отсылка к фитам понятна, а насколько название отражает тебя саму?
— На сто процентов. На самом деле долго не могла придумать название. Сначала было что‑то а-ля «Мрак, пока» или «Мрак, привет, часть 2». Или, как предложил Даня Порнорэп, «Фитовой». Но потом я просто записала эту фразу в заметках, переслушала все песни и поняла, что они же примерно об одном — и этот диагноз идеально подходит альбому.
— А из чего концепция складывается обычно?
— По-разному. В этом случае все шло от идеи сделать огромный коллаб; я не знала, о чем будут песни. С «Косичками» изначально была идея сделать альбом, связанный с космосом. Этого в итоге не получилось, но остались отдельные песни: «Союз», «Метеорит». Я выписывала слова — и начинала писать песни, такая тренировка. Это начало пути — а что будет в конце, ты никогда не знаешь.
— У тебя остался фит мечты?
— Не могу сказать, что делать фиты — моя мечта. Но если нужно кого‑то выбрать, естественно, это Blood Orange. Мы даже переписывались на эту тему как‑то давно, но до работы дело не дошло. Но верю, что она когда‑нибудь случится. Вообще, фит мечты — это и есть этот альбом. Я многому научилась и поменялась, стала увереннее в себе. А мечтаю я сделать сольный альбом без участия других сил, который звучал бы идеально для меня.