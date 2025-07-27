Факт из биографии артиста Пикника Афиши х Сбер или сюжет фильма? Хитрый тест

Будущий артист с детства занимается музыкой, но долгое время у него не получается на ней зарабатывать: приходится трудиться на крупном федеральном канале, преподавать английский язык, путешествовать автостопом, жить у друзей.

Жизнь участника лайнапа Кино-сюжет