Факт из биографии артиста Пикника Афиши х Сбер или сюжет фильма? Хитрый тест

Будущий артист с детства занимается музыкой, но долгое время у него не получается на ней зарабатывать: приходится трудиться на крупном федеральном канале, преподавать английский язык, путешествовать автостопом, жить у друзей.
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Айтишник создал группу, работая в крупной международной компании в сфере информационной безопасности.
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Школьник собирает группу, чтобы впечатлить понравившуюся девушку.
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Студент пришел на концерт другого артиста, разложил там свой мерч и сфотографировал его — чтобы притворяться, что он успешный гастролирующий музыкант.
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Во время съемок клипа жители соседнего дома вызвали полицию: подумали, что проводятся «сатанинские обряды»
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Музыкант неожиданно для себя устраивается работать школьным учителем.
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Рэпер маниакально преследует менеджера одного из лейблов, чтобы получить контракт. Он даже залезает к нему на балкон, где получает перцовкой в лицо.
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Группа получает популярность благодаря местному конкурсу талантов.
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Будущий артист работал бар-менеджером на Кипре, а по вечерам занимался игрой на гитаре.
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У бывших школьных друзей во время мальчишника возникает нетрезвая идея — наконец собрать музыкальную группу. После выхода первого сингла их замечает крупный лейбл.
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