«Танцуйте» и еще 12 песен, ради которых стоит пойти на Пикник Афиши x Сбер в Петербурге

Если вы откроете комментарии под официальным клипом к этой песне на ютубе (вышедшим в 2007 году и загруженным в качестве 240p), то заметите, что одна мысль повторяется несколько чаще других. «Долго пытался вспомнить название этой песни, наконец-то нашел и вернулся в молодость». Ведь и правда: даже если вы никогда не слышали «Gitar» Петра Налича, вам будет казаться обратное. Один из первых отечественных интернет-хитов, завирусившихся за рубежом, является важнейшим артефактом той эпохи, когда музыка привлекала первое внимание в LiveJournal, а не разносилась алгоритмами тиктока. И своего обаяния она так и не растеряла.