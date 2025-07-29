Сложный тест Братья, бог и криминал: сможете по одной строчке отличить Макана от андеграунд-рэпера? Анна Красюк

Фото: Golden Sound

У автора «Asphalt 8» много общих тем с представителями подъездного рэпа конца 00-х и начала 10-х. Мы взяли строчки из альбома «Bratland» и андеграундного творчества пятнадцатилетней (плюс-минус) давности. Сможете отличить одно от другого? Братский респект братьям, которые справятся с этим!

«После гор обычно идут горы покруче / Жизнь нас не убила — значит, она нас учит» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Две обоймы в небо залпом, братья, за нами правда» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Брату нужна охрана: он драгоценный камень» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Если разум чист, ты сделаешь правильный выбор, брат» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Я верю в Бога, и Бог, конечно, верит в нас» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «И я пролью любую кровь, лишь бы ее не ранило / Бог всегда есть с нами, лишь бы вера не оставила» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Вольные как небо, преданные своему пути / Одетые в доспехи Бога, среди наших нету мразей» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Железные кулаки, резиновые пули, […] / Как же пистолеты в клипах далеки от улиц» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Меряюсь силами с внешним миром — то подъем, то упадок / Рэп — это всё, что у меня есть, весь мой достаток» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Мне не нравится, когда люди маются / Мне не нравится, когда нравственность меняется» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! «Если я не прав — поправь, если рэп не кайф — убавь» Макан Андеграунд-рэпер Дальше! Повторить тест