Братья, бог и криминал: сможете по одной строчке отличить Макана от андеграунд-рэпера?

«После гор обычно идут горы покруче / Жизнь нас не убила — значит, она нас учит»
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«Две обоймы в небо залпом, братья, за нами правда»
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«Брату нужна охрана: он драгоценный камень»
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«Если разум чист, ты сделаешь правильный выбор, брат»
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«Я верю в Бога, и Бог, конечно, верит в нас»
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«И я пролью любую кровь, лишь бы ее не ранило / Бог всегда есть с нами, лишь бы вера не оставила»
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«Вольные как небо, преданные своему пути / Одетые в доспехи Бога, среди наших нету мразей»
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«Железные кулаки, резиновые пули, […] / Как же пистолеты в клипах далеки от улиц»
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«Меряюсь силами с внешним миром — то подъем, то упадок / Рэп — это всё, что у меня есть, весь мой достаток»
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«Мне не нравится, когда люди маются / Мне не нравится, когда нравственность меняется»
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«Если я не прав — поправь, если рэп не кайф — убавь»
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