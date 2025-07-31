Концертный зал

Дельфин, Дора, ЛСП, Macan, Бонд с кнопкой, EMOFEST — 50 концертов и фестивалей августа

Последний месяц лета щедр на музыкальные выступления — большинство из них пройдет под открытым небом, а некоторые и вовсе на воде. Вместе с Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «Слезы моей юности», собрали полсотни анонсов, которые могут вас заинтересовать.

Big Baby Tape

1 августа, VK Музыка Летом

© Big Baby Tape

Яркий хитмейкер в первый день августа выступит на свежем воздухе.

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Хаски

1-2 августа, Дизайн-завод

© Хаски

Один из главных любителей перформансов в русском рэпе обещает запоминающееся шоу.

Хаски. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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СВЯЗЬ

1 августа, «Смена 2.0»

© Headment

Фестиваль связывает разные виды искусства и объединяет на одной сцене поджанры инди-рока — отсюда и название. В первый день августа в столичном клубе выступят «Шаййм», «Войка», Headment, ATÅMA и хэдлайнеры из Екатеринбурга — «Пекинский велосипед». На фестивале будут работать выставка и стенд секонд-хенда.

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Эхомания

1-3 августа, «Склад № 3», веранда Punk Fiction и «Мотыга»

© Heavy Plane

Масштабный трехдневный фестиваль шугейза, дрим-попа и пост-рока. На двух сценах — более 25 групп из разных городов России. Среди артистов — «Шампур», Heavy Plane, Marto, Dog Wave, «Кауч сёрфинг» и другие.

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EMOFEST

2-3 августа, Pravda Summer

Stigmata
© Пресс-материалы

Главный эмо-фестиваль этого лета, который соберет на одной сцене легенд отечественной альтернативы. Если 2007 для вас — это не только доллар по 30, «аська» и дешевый бензин, а еще и хорошая музыка, то Stigmata, «Океан моей надежды», Top-Display! и Rashamba вы точно знаете. Эти и другие группы выступят на летней площадке «Правды» в первые выходные августа.

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mzlff

3 августа, MTC Live Лето

© mzlff

Илья Мазеллов прошел путь от небольших клубов до стадионов — в Лужниках он обещает специальную программу, охватывающую разные периоды его творчества.

mzlff
Концерт / 3 августа
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Мукка

3 августа, Территория Open Air Club

© Мукка

С момента выхода песни «Девочка с каре» прошло уже шесть лет, но артист остается заметным представителем панк- и поп-рока.

Мукка
Концерт / 3 августа
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LIL KRYSTALLL

3 августа, VK Музыка Летом

© Пресс-материалы

Трэп-артист из Латвии давно не выпускал новые альбомы, но поклонники должны помнить старые громкие работы.

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DK

5 августа, Дизайн завод

© DK

Даня Кашин не только стимер и видеоблогер, но еще и рэпер — в этом году у него вышел всего один сингл, но старые треки до сих пор набирают прослушивания. На открытой площадке Дизайн-завода хиты можно будет услышать вживую.

DK. Summer Sound x билайн
Концерт / август
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Alai Oli

6 августа, Дизайн завод

© Пресс-материалы

Группа Оли Маркес в июне выпустила десятый студийный альбом «C2BY», и теперь презентует его поклонникам. Концерт пройдет с участием петербургского музыканта и саунд-продюсера Филиппа Хмырова.

Alai Oli. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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Дельфин

7 августа, Дизайн завод

© Дмитрий Егоров

«Мы обязательно встретимся» — и это может случиться очень скоро. Один из самых любопытных альтернативных музыкантов в России выступит под открытым небом и исполнит главные хиты.

Дельфин. Summer Sound x билайн
Концерт / август
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Дора

8 августа, Дизайн завод

© Михаил Кумаров

Готовы кричать строчки из песен «Дора дура», «Втюрилась» и «Барбисайз»? Всем поклонникам кьют-рока приготовиться!

Дора. Summer Sound x билайн
Концерт / август
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Папин Олимпос

8 августа, «Территория Open Air Club»

© «Папин Олимпос»

Большой сольный концерт волгоградских поп-панков «Папин Олимпос». Группа, начавшая карьеру в 2018-м, исполнит и треки со старых альбомов, и более свежие работы.

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Кишлак

8 августа, MTC Live Лето

© Пресс-материалы

Большое выступление многожанрового артиста, в мае выпустившего альбом «Popsa 2025».

Кишлак
Концерт / 8 августа
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Кассета

8 августа, Профсоюз

© Пресс-материалы

В июле артист выпустил альбом «Ателье»: 12 фитов с самыми разными представителями индустрии — от культовых фигур рэп-андеграунда и модных электронщиков до представителей эстрады.

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Aesthetics Across The Color Line

8 августа, «Смена 2.0»

© Aesthetics Across The Color Line

Легенды русского мидвест-эмо уже дважды ездили в тур по Китаю, но при этом до сих пор ни разу не играли в Москве — теперь они это исправят. Поддержат их эмо-панки «Мало» и (поля).

aesthetics across the color line, (поля), мало
Концерт / 8 августа
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Выгорание 2025

8-9 августа, НИИ Снегири

© Cardio Killer

Большой фестиваль независимой отечественной музыки соберет на нескольких сценах арт-кластера более 40 представителей различных жанров — от инди-рока и шугейза до эмо-панка до хардкора. Среди артистов — Voi, Cardio Killer, «Мерзавцы», Partybreaker, «Мало», «Пешт» и многие другие. Среди причин провести здесь выходные — маркет, фудкорт, тату-зона и прочие развлечения.

Летний фестиваль Выгорание 2025
Концерт / 9 августа
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Комната культуры

9 августа, Зеленый театр

© «Комната культуры»

Барнаульская группа во главе с победителем «Фабрики звезд» Женей Трофимовым предлагает вместе спеть самые заметные треки проекта — без «Поездов» и «Кораблей» не обойдется.

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Macan

9 августа, ВТБ Арена

© Macan

Автор одного из главных альбомов этого года, брат и любитель теорий про телепортирующихся муравьев собирает стадион — там он и презентует «Bratland», и исполнит предыдущие хиты.

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Akon

9 августа, ЦСКА Арена

© Пресс-материалы

Американский хип-хоп, поп и R’N’B-артист, пятикратный номинант «Грэмми» и вообще живая легенда прилетает в Москву — повторяйте тексты «Smack That», «Lonely», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na na na)» и остальных хитов.

Akon: Live in Moscow
Концерт / 9 августа
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Слава КПСС

9 августа, VK Музыка Летом

© Слава КПСС

Главный любитель постиронии и провокации в русском рэпе выступит на открытой площадке — кричать строчку «лето в Кайфограде» будет особенно приятно.

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GOTH × ELECTRO Treffen

9 августа, Eclipse

© Freaky Mind

Уникальный фестиваль соберет в одном месте поклонников и электронной музыки, и готического рока. На сцене — Freaky Mind, The Guests, Outpost 11, Private Cabinet и другие. Живое доказательство того, что тяжелая музыка и электроника могут не только сосуществовать в одной плоскости, но и дополнять друг друга.

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Максим Свобода

9 августа, «Территория Open Air Club»

© Максим Свобода

Презентация нового альбома «Воздух без сигарет» от заметного представителя русского инди и поп-рока.

Максим Свобода
Концерт / 9 августа
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Сироткин

10 августа, Дизайн завод

© «Сироткин»

Группа Сергея Сироткина знает ваши планы на это лето — после выступления на Пикнике Афиши х Сбер в Петербурге они соберут поклонников на столичной площадке.

Сироткин. Летний концерт
Концерт / август
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Niletto

10 августа, Речной

© Niletto

Творчество уральского артиста больше и шире хитов «Любимка» и «Краш» — убедиться в этом можно на выступлении, которое начнется с пляжной вечеринки под диджей-сеты от Soho Family.

Niletto на Речном!
Концерт / 10 августа
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Бонд с кнопкой

12 августа, Дизайн-завод

© «Бонд с кнопкой»

Трек «Кухни» стал одним из главных хитов лета — гости концерта услышат и его, и другие песни молодой группы. Коллектив обещает в октябре выпустить альбом «Дом» — вероятно, прозвучат и песни с него.

Бонд с кнопкой. Summer Sound х билайн
Концерт / 12 августа
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ЛСП

13 августа, Дизайн завод

© ЛСП

Олег ЛСП везет с собой лайв-бэнд — готовьтесь петь и хиты из 2015-го, и новые песни группы.

ЛСП. Summer Sound x билайн
Концерт / 13 августа
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Zoloto

14 августа, Дизайн-завод

© Пресс-материалы

Один из главных фестивальных хэдлайнеров этого года выступит с сольным концертом.

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ANIKV + BIICLA

14 августа, VK Музыка Летом

© ANIKV

Подписантка лейбла «Gazgolder» вместе с завсегдатаем столичных фестивалей и вечеринок устроят совместное шоу со специальной программой.

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Сюзанна

15 августа, VK Gipsy

© Сюзанна

Команда артистки подготовила оригинальное шоу: гостей ждет танцевальный перформанс и ольфакторный опыт — для этого выступления разработали аромат, который распылят в зале для полного погружения в задуманную атмосферу.

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25/17

15 августа, MTC Live Лето

© 25/17

Группа, созданная Андреем Позднуховым еще в 2002 году, никогда не стеснялась поднимать в своем творчестве социальные темы и делать острые высказывания — за это ее и любят.

25/17
Концерт / 15 августа
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Заточка

15 августа, Дизайн завод

© «Заточка»

Дуэт обещает и старые треки вроде «Нового шерифа» и «Шапочки из фольги», и работы посвежее. Задуман и сюрприз — московских слушателей ждет расширенный состав музыкантов.

Заточка. Summer Sound х билайн
Концерт
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Линда

15 августа, Академ Джаз Клуб

© Линда

Эпатажная певица, чья карьера началась более 20 лет назад, давно не выпускала свежие релизы, но до сих пор собирает на своих выступлениях преданных поклонников.

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Players Show 5

15 августа, VK Музыка Летом

© OBLADAET

Рэп-фестиваль с любопытным лайнапом: OBLADAET, Yasmi, Экси, Kondachelo, Bato, Полка и Enzo from the Block — это французский артист впервые приедет выступать в Москву.

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Забыл повзрослеть

15 августа, «Смена 2.0»

© «Забыл повзрослеть»

Эмо-бэнд из Петербурга обрел популярность благодаря эмоциональному женскому вокалу и ритмичным гитарам, а потом пропал. Спустя несколько лет тишины, группа объявила о реюнионе и анонсировала концерты. В Москве саппорт обеспечат группы «Побег», breskina и «Гюнтер».

Забыл повзрослеть, Побег, Breskina, Гюнтер
Концерт / 15 августа
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Feduk

16 августа, Дизайн завод

© Пресс-материалы

То дерзкий хулиган, то влюбленный романтик — Федук органично чувствует себя в любых ипостасях. А значит, почти каждый найдет в его творчестве что‑то свое.

Feduk. Summer Sound х билайн
Концерт / 16 августа
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Jony

16 августа, Речной

© Пресс-материалы

«Комета», «Без тебя я не я», «Love Your Voice» — все душещипальные хиты обязательно прозвучат со сцены. Вечер начнется с сетов от диджеев Soho Family.

Jony на Речном!
Концерт / 16 августа
Подробнее на Афише

Mary Gu

17 августа, VK Музыка Летом

© Mary Gu

Заметная представительница российской поп-сцены соберет любительниц и любителей «пострадать» под красивую музыку — например, «Не влюбляйся», «Косички» или «Ненавижу города».

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Wildways

20 августа, Северный речной вокзал

© Wildways

Брянская группа Wildways, прошедшая путь от пост-хардкора до альтернативного рока, анонсировала акустический концерт на корабле.

Wildways
Концерт / 20 августа
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Джизус

20 августа, Atmosphere

© Джизус

Артист, выпустивший в этом году альбом «Проводник», выступит с клубным шоу, где исполнит самые узнаваемые треки — вряд ли обойдется без песен «Девочка в классе» или «Ван Гог».

Джизус
Концерт / 20 августа
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XXL Summer Festival

22 августа, VK Stadium

© Молодой Платон

Крупный рэп-фестиваль соберет на одной сцене молодых, но громких представителей индустрии: в лайнапе Baby Melo, Молодой Платон,Thrill Pill, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, Wipo, Huzzy B, lil Kidd и Blago White.

XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, HUZZY B
Концерт
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Gayazov$ Brother$

23 августа, Зеленый театр ВДНХ

© Gayazov$ Brother$

«Малиновая лада», «Увезите меня на Дип-хаус» и другие хиты дуэта долго держались в чартах — зрителям предлагают услышать их вживую.

Музоn тур: Gayazov$ Brother$
Концерт / 23 августа
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Neverlove

23 августа, «Урбан»

© Neverlove

Яркие представители глэм-метала дадут большой акустический концерт — группа полностью переосмыслила звучание всех своих хитов.

Билеты
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Абстрактный Фестиваль

24 августа, Pravda

© мс улыбочка

В 2017 году на сцене этого фестиваля выступали малоизвестные на тот момент IC3PEAK, «ЭПП» и «Электрофорез». Спустя 8 лет организаторы собрали лайнап из новых фрешменов — возможно, через несколько лет они тоже станут большими звездами, вырвавшимися из русского андерграунда.

Билеты
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Brazzaville

26 августа, Северный речной вокзал

© Пресс-материалы

Коллектив из США во главе с Дэвидом Брауном в прошлом году выступил на Пикнике Афиши х Сбер, а теперь возвращается с сольным концертом — он пройдет на борту корабля.

Brazzaville
Концерт / 26 августа
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Последний теплый день

29-30 августа, Punk Fiction

Iknownothing
© Ольга Измайлова

Традиционный фестиваль независимой музыки, который ежегодно проходит в последние выходные августа, на этот раз растянется на два дня. В лайнапе более 10 артистов, гости услышат всякое: от заводного поп-панка в исполнении группы «Ваянг» до атмосферного пост-рока от Iknownothing и драйвовой альтернативы от Vodopady.

Билеты
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Ideя Fix

29 августа, Eclipse

© Пресс-материалы

В 2007 году каждый уважающий себя эмо знал, что мир стоит на трех китах: первый — жжет сентябрь, второй — без лишних слов жмет на курок, а третий — плачет и танцует. Ideя Fix — тот самый третий кит, чьи песни в то время звучали из каждого «сименса» и «сони эриксона». В этом году музыканты отмечают 18-летие, и в честь этого устраивают большой сольный концерт, где исполнят и старые хиты, и новые песни — их тоже немало.

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Егор Крид

30 августа, Лужники

© Егор Крид

В июле хитмейкер объявил о солдауте, но последние билеты еще доступны на сайте, — поторопитесь, если хотите услышать вездесущие треки вживую.

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MOSCOW BLACK METAL CONVENTION 2025

30 августа, Eclipse

© Tremor

Ежегодный московский фестиваль блэк-метала соберет ярких представителей жанра, которые напомнят, что это не просто тяжелая музыка, а целый перфоманс — особенно на живых выступлениях. В этот раз на сцену выйдут Khaos labyrinth, Tremor, Frostlagte måne и другие.

Билеты
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Scum Fest

30 августа, Дизайн-завод

© Starified

Хардкор, скейтборд-контест и веганские хот-доги — именно такой мудборд андеграундного фестиваля, который пройдёт на территории Дизайн-завода в последнюю субботу лета. На сцене — «Ходьба», Scumback, «Людоед» и Starified. DJ-сцену же разделят Vasilii Volchok, Opustoshil, Sem Smirnov и Kiellän.

Scum Fest
Концерт / 30 августа
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