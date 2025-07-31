Big Baby Tape
1 августа, VK Музыка Летом
Яркий хитмейкер в первый день августа выступит на свежем воздухе.
Хаски
1-2 августа, Дизайн-завод
Один из главных любителей перформансов в русском рэпе обещает запоминающееся шоу.
СВЯЗЬ
1 августа, «Смена 2.0»
Фестиваль связывает разные виды искусства и объединяет на одной сцене поджанры инди-рока — отсюда и название. В первый день августа в столичном клубе выступят «Шаййм», «Войка», Headment, ATÅMA и хэдлайнеры из Екатеринбурга — «Пекинский велосипед». На фестивале будут работать выставка и стенд секонд-хенда.
Эхомания
1-3 августа, «Склад № 3», веранда Punk Fiction и «Мотыга»
Масштабный трехдневный фестиваль шугейза, дрим-попа и пост-рока. На двух сценах — более 25 групп из разных городов России. Среди артистов — «Шампур», Heavy Plane, Marto, Dog Wave, «Кауч сёрфинг» и другие.
EMOFEST
2-3 августа, Pravda Summer
Главный эмо-фестиваль этого лета, который соберет на одной сцене легенд отечественной альтернативы. Если 2007 для вас — это не только доллар по 30, «аська» и дешевый бензин, а еще и хорошая музыка, то Stigmata, «Океан моей надежды», Top-Display! и Rashamba вы точно знаете. Эти и другие группы выступят на летней площадке «Правды» в первые выходные августа.
mzlff
3 августа, MTC Live Лето
Илья Мазеллов прошел путь от небольших клубов до стадионов — в Лужниках он обещает специальную программу, охватывающую разные периоды его творчества.
Мукка
3 августа, Территория Open Air Club
С момента выхода песни «Девочка с каре» прошло уже шесть лет, но артист остается заметным представителем панк- и поп-рока.
LIL KRYSTALLL
3 августа, VK Музыка Летом
Трэп-артист из Латвии давно не выпускал новые альбомы, но поклонники должны помнить старые громкие работы.
DK
5 августа, Дизайн завод
Даня Кашин не только стимер и видеоблогер, но еще и рэпер — в этом году у него вышел всего один сингл, но старые треки до сих пор набирают прослушивания. На открытой площадке Дизайн-завода хиты можно будет услышать вживую.
Alai Oli
6 августа, Дизайн завод
Группа Оли Маркес в июне выпустила десятый студийный альбом «C2BY», и теперь презентует его поклонникам. Концерт пройдет с участием петербургского музыканта и саунд-продюсера Филиппа Хмырова.
Дельфин
7 августа, Дизайн завод
«Мы обязательно встретимся» — и это может случиться очень скоро. Один из самых любопытных альтернативных музыкантов в России выступит под открытым небом и исполнит главные хиты.
Дора
8 августа, Дизайн завод
Готовы кричать строчки из песен «Дора дура», «Втюрилась» и «Барбисайз»? Всем поклонникам кьют-рока приготовиться!
Папин Олимпос
8 августа, «Территория Open Air Club»
Большой сольный концерт волгоградских поп-панков «Папин Олимпос». Группа, начавшая карьеру в 2018-м, исполнит и треки со старых альбомов, и более свежие работы.
Кишлак
8 августа, MTC Live Лето
Большое выступление многожанрового артиста, в мае выпустившего альбом «Popsa 2025».
Кассета
8 августа, Профсоюз
В июле артист выпустил альбом «Ателье»: 12 фитов с самыми разными представителями индустрии — от культовых фигур рэп-андеграунда и модных электронщиков до представителей эстрады.
Aesthetics Across The Color Line
8 августа, «Смена 2.0»
Легенды русского мидвест-эмо уже дважды ездили в тур по Китаю, но при этом до сих пор ни разу не играли в Москве — теперь они это исправят. Поддержат их эмо-панки «Мало» и (поля).
Выгорание 2025
8-9 августа, НИИ Снегири
Большой фестиваль независимой отечественной музыки соберет на нескольких сценах арт-кластера более 40 представителей различных жанров — от инди-рока и шугейза до эмо-панка до хардкора. Среди артистов — Voi, Cardio Killer, «Мерзавцы», Partybreaker, «Мало», «Пешт» и многие другие. Среди причин провести здесь выходные — маркет, фудкорт, тату-зона и прочие развлечения.
Комната культуры
9 августа, Зеленый театр
Барнаульская группа во главе с победителем «Фабрики звезд» Женей Трофимовым предлагает вместе спеть самые заметные треки проекта — без «Поездов» и «Кораблей» не обойдется.
Macan
9 августа, ВТБ Арена
Автор одного из главных альбомов этого года, брат и любитель теорий про телепортирующихся муравьев собирает стадион — там он и презентует «Bratland», и исполнит предыдущие хиты.
Akon
9 августа, ЦСКА Арена
Американский хип-хоп, поп и R’N’B-артист, пятикратный номинант «Грэмми» и вообще живая легенда прилетает в Москву — повторяйте тексты «Smack That», «Lonely», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na na na)» и остальных хитов.
Слава КПСС
9 августа, VK Музыка Летом
Главный любитель постиронии и провокации в русском рэпе выступит на открытой площадке — кричать строчку «лето в Кайфограде» будет особенно приятно.
GOTH × ELECTRO Treffen
9 августа, Eclipse
Уникальный фестиваль соберет в одном месте поклонников и электронной музыки, и готического рока. На сцене — Freaky Mind, The Guests, Outpost 11, Private Cabinet и другие. Живое доказательство того, что тяжелая музыка и электроника могут не только сосуществовать в одной плоскости, но и дополнять друг друга.
Максим Свобода
9 августа, «Территория Open Air Club»
Презентация нового альбома «Воздух без сигарет» от заметного представителя русского инди и поп-рока.
Сироткин
10 августа, Дизайн завод
Группа Сергея Сироткина знает ваши планы на это лето — после выступления на Пикнике Афиши х Сбер в Петербурге они соберут поклонников на столичной площадке.
Niletto
10 августа, Речной
Творчество уральского артиста больше и шире хитов «Любимка» и «Краш» — убедиться в этом можно на выступлении, которое начнется с пляжной вечеринки под диджей-сеты от Soho Family.
Бонд с кнопкой
12 августа, Дизайн-завод
Трек «Кухни» стал одним из главных хитов лета — гости концерта услышат и его, и другие песни молодой группы. Коллектив обещает в октябре выпустить альбом «Дом» — вероятно, прозвучат и песни с него.
ЛСП
13 августа, Дизайн завод
Олег ЛСП везет с собой лайв-бэнд — готовьтесь петь и хиты из 2015-го, и новые песни группы.
Zoloto
14 августа, Дизайн-завод
Один из главных фестивальных хэдлайнеров этого года выступит с сольным концертом.
ANIKV + BIICLA
14 августа, VK Музыка Летом
Подписантка лейбла «Gazgolder» вместе с завсегдатаем столичных фестивалей и вечеринок устроят совместное шоу со специальной программой.
Сюзанна
15 августа, VK Gipsy
Команда артистки подготовила оригинальное шоу: гостей ждет танцевальный перформанс и ольфакторный опыт — для этого выступления разработали аромат, который распылят в зале для полного погружения в задуманную атмосферу.
25/17
15 августа, MTC Live Лето
Группа, созданная Андреем Позднуховым еще в 2002 году, никогда не стеснялась поднимать в своем творчестве социальные темы и делать острые высказывания — за это ее и любят.
Заточка
15 августа, Дизайн завод
Дуэт обещает и старые треки вроде «Нового шерифа» и «Шапочки из фольги», и работы посвежее. Задуман и сюрприз — московских слушателей ждет расширенный состав музыкантов.
Линда
15 августа, Академ Джаз Клуб
Эпатажная певица, чья карьера началась более 20 лет назад, давно не выпускала свежие релизы, но до сих пор собирает на своих выступлениях преданных поклонников.
Players Show 5
15 августа, VK Музыка Летом
Рэп-фестиваль с любопытным лайнапом: OBLADAET, Yasmi, Экси, Kondachelo, Bato, Полка и Enzo from the Block — это французский артист впервые приедет выступать в Москву.
Забыл повзрослеть
15 августа, «Смена 2.0»
Эмо-бэнд из Петербурга обрел популярность благодаря эмоциональному женскому вокалу и ритмичным гитарам, а потом пропал. Спустя несколько лет тишины, группа объявила о реюнионе и анонсировала концерты. В Москве саппорт обеспечат группы «Побег», breskina и «Гюнтер».
Feduk
16 августа, Дизайн завод
То дерзкий хулиган, то влюбленный романтик — Федук органично чувствует себя в любых ипостасях. А значит, почти каждый найдет в его творчестве что‑то свое.
Jony
16 августа, Речной
«Комета», «Без тебя я не я», «Love Your Voice» — все душещипальные хиты обязательно прозвучат со сцены. Вечер начнется с сетов от диджеев Soho Family.
Mary Gu
17 августа, VK Музыка Летом
Заметная представительница российской поп-сцены соберет любительниц и любителей «пострадать» под красивую музыку — например, «Не влюбляйся», «Косички» или «Ненавижу города».
Wildways
20 августа, Северный речной вокзал
Брянская группа Wildways, прошедшая путь от пост-хардкора до альтернативного рока, анонсировала акустический концерт на корабле.
Джизус
20 августа, Atmosphere
Артист, выпустивший в этом году альбом «Проводник», выступит с клубным шоу, где исполнит самые узнаваемые треки — вряд ли обойдется без песен «Девочка в классе» или «Ван Гог».
XXL Summer Festival
22 августа, VK Stadium
Крупный рэп-фестиваль соберет на одной сцене молодых, но громких представителей индустрии: в лайнапе Baby Melo, Молодой Платон,Thrill Pill, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, Wipo, Huzzy B, lil Kidd и Blago White.
Gayazov$ Brother$
23 августа, Зеленый театр ВДНХ
«Малиновая лада», «Увезите меня на Дип-хаус» и другие хиты дуэта долго держались в чартах — зрителям предлагают услышать их вживую.
Neverlove
23 августа, «Урбан»
Яркие представители глэм-метала дадут большой акустический концерт — группа полностью переосмыслила звучание всех своих хитов.
Абстрактный Фестиваль
24 августа, Pravda
В 2017 году на сцене этого фестиваля выступали малоизвестные на тот момент IC3PEAK, «ЭПП» и «Электрофорез». Спустя 8 лет организаторы собрали лайнап из новых фрешменов — возможно, через несколько лет они тоже станут большими звездами, вырвавшимися из русского андерграунда.
Brazzaville
26 августа, Северный речной вокзал
Коллектив из США во главе с Дэвидом Брауном в прошлом году выступил на Пикнике Афиши х Сбер, а теперь возвращается с сольным концертом — он пройдет на борту корабля.
Последний теплый день
29-30 августа, Punk Fiction
Традиционный фестиваль независимой музыки, который ежегодно проходит в последние выходные августа, на этот раз растянется на два дня. В лайнапе более 10 артистов, гости услышат всякое: от заводного поп-панка в исполнении группы «Ваянг» до атмосферного пост-рока от Iknownothing и драйвовой альтернативы от Vodopady.
Ideя Fix
29 августа, Eclipse
В 2007 году каждый уважающий себя эмо знал, что мир стоит на трех китах: первый — жжет сентябрь, второй — без лишних слов жмет на курок, а третий — плачет и танцует. Ideя Fix — тот самый третий кит, чьи песни в то время звучали из каждого «сименса» и «сони эриксона». В этом году музыканты отмечают 18-летие, и в честь этого устраивают большой сольный концерт, где исполнят и старые хиты, и новые песни — их тоже немало.
Егор Крид
30 августа, Лужники
В июле хитмейкер объявил о солдауте, но последние билеты еще доступны на сайте, — поторопитесь, если хотите услышать вездесущие треки вживую.
MOSCOW BLACK METAL CONVENTION 2025
30 августа, Eclipse
Ежегодный московский фестиваль блэк-метала соберет ярких представителей жанра, которые напомнят, что это не просто тяжелая музыка, а целый перфоманс — особенно на живых выступлениях. В этот раз на сцену выйдут Khaos labyrinth, Tremor, Frostlagte måne и другие.
Scum Fest
30 августа, Дизайн-завод
Хардкор, скейтборд-контест и веганские хот-доги — именно такой мудборд андеграундного фестиваля, который пройдёт на территории Дизайн-завода в последнюю субботу лета. На сцене — «Ходьба», Scumback, «Людоед» и Starified. DJ-сцену же разделят Vasilii Volchok, Opustoshil, Sem Smirnov и Kiellän.