В 2007 году каждый уважающий себя эмо знал, что мир стоит на трех китах: первый — жжет сентябрь, второй — без лишних слов жмет на курок, а третий — плачет и танцует. Ideя Fix — тот самый третий кит, чьи песни в то время звучали из каждого «сименса» и «сони эриксона». В этом году музыканты отмечают 18-летие, и в честь этого устраивают большой сольный концерт, где исполнят и старые хиты, и новые песни — их тоже немало.