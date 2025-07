Князь ушел во тьму. Памяти Оззи Осборна

А вот Оззи в «Симпсонах». А вот The Cardigans поют «Sabbath Bloody Sabbath». А вот Post Malone берет Оззи на фит в песне «Take What You Want». А вот «Железный человек». А вот Badbadnotgood весь свой тур 2022 года выходят под песню «War Pigs». Куда ни ткни — всюду он. Ты рано или поздно сдашься. Он не оставит тебя. Даже оставив нас всех, он не оставит нас всех.