Князь ушел во тьму. Памяти Оззи Осборна

Незадолго до смерти ему устроили прощальное шоу, где на поклон к Оззи пришли все: от Metallica до Yungblud, от Tool до Стивена Тайлера. Под конец, сидя на троне, Осборн все тем же едким голосом спел все главное сольное и несколько песен с Black Sabbath. Это было, конечно, прощание. Королевское прощание. Мне кажется, что оно говорит о наследии и значимости Осборна лучше любого некролога. Поэтому я всеми силами пытаюсь избежать банальных слов про «повлиял, вдохновил». Это даже как‑то объяснять смешно.