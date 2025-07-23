Потери

Князь ушел во тьму. Памяти Оззи Осборна

Фото: Martyn Goodacre/Getty Images
Умер Оззи Осборн. Музыкальный журналист и автор телеграм-канала «Войс» Николай Овчинников пытается осмыслить его наследие через личные воспоминания, которые найдутся, уверены, у кого угодно.

Можно было не слушать метал, не интересоваться Black Sabbath, не любить Оззи Осборна, но он все равно был где‑то рядом. Вот по телевизору в детстве периодически крутят стильный клип «No More Tears». Красивые люди в красивых обстоятельствах тогда были много у кого — хоть у Джорджа Майкла, хоть у Валерия Меладзе, — только Оззи был другим: от него даже в нечеткой телекартинке веяло каким‑то мраком.

Вот ты включаешь, например, ню-металистов из Coal Chamber, а они вместе с Оззи перепевают Питера Гэбриела. Да так лихо, что оригинал кажется совсем скучным и блеклым.

Съемки реалити-шоу «Семейка Осборнов», 2002 год
© Getty Images

А вот MTV — и Осборн из князя тьмы превращается в забавного старикана (как впоследствии выяснилось, накачанного лекарствами), который смешно ругается, пытается наладить отношения с вошедшими в пубертат детьми и продолжает выступать, хотя кажется, вот-вот развалится. И не разваливается.

На том же MTV или на чуть позже появившемся ютубе ты видишь кадры с живыми выступлениями Linkin Park, Godsmack, Metallica и прочих героев момента. Часто они — с Ozzfest, детища Осборна и его жены Шерон.

А вот даже на самом попсовом радио который раз за неделю ты слышишь песню «Dreamer» — уютную балладу о том, что в мире все-таки когда‑нибудь все будет хорошо.

А вот GTA Vice City: ты идешь получать задание от байкеров, а там звучит «Bark at the Moon». Качает.

А вот «Южный Парк»: там Оззи откусывает голову Кенни. Да, это отсылка к тому самому эпизоду с летучей мышьюВ 1982 году на концерте Black Sabbath один из фанатов кинул Оззи на сцену летучую мышь, тот подумал, что животное не совсем настоящее, — и откусил ему голову. Мышь оказалась настоящей и, по некоторым свидетельствам, живой, так что Осборн потом на всякий случай полечился от бешенства.. Да, это все еще один из самых нелепых эпизодов в истории рок-музыки.

Кадр из сериала «Южный Парк»
© Comedy Central

А вот Оззи в «Симпсонах». А вот The Cardigans поют «Sabbath Bloody Sabbath». А вот Post Malone берет Оззи на фит в песне «Take What You Want». А вот «Железный человек». А вот Badbadnotgood весь свой тур 2022 года выходят под песню «War Pigs». Куда ни ткни — всюду он. Ты рано или поздно сдашься. Он не оставит тебя. Даже оставив нас всех, он не оставит нас всех.

Из этих маленьких моментов, из этого поп-мусора проглядывала одна из самых ярких фигур последних пятидесяти лет. Длинные черные волосы, круглые очки, крест, черный-черный костюм. Едкий вокал, звериный оскал.

Все мы эту самую фигуру знаем по-разному. Для кого‑то Осборн — батя тяжелого рока, соавтор «Paranoid», «Planet Caravan» и «Sabbath Bloody Sabbath». Для кого‑то — съехавший с катушек Паша Техник от метала восьмидесятых, со стеклянным взглядом поющий перед обалдевшим московским стадионом. Для еще кого‑то — респектабельный рокер, записавший несколько вечных баллад в девяностые-нулевые. Для многих из моего поколения — тот самый смешной дед из шоу на MTV. Ну и так далее. У всех был свой Оззи, именно что свой.

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Оззи Осборн в студии, начало 1970-х

© Chris Walter/Getty Images
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Оззи Осборн в своей фирменной куртке с бахромой, начало 1980-х

© Fin Costello/Getty Images
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Оззи Осборн в саду своего дома, 1980-е

© Mirrorpix/Getty Images
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Оззи Осборн в 1980-х

© Lester Cohen/Getty Images
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Оззи Осборн в конце 1980-х

© Dave Hogan/Getty Images
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Оззи Осборн в составе Black Sabbath в 1990-х

© Niels Van Iperen/Getty Images
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Озии Осборн в своем доме, 2010-е

© David Ashdown/Getty Images

Незадолго до смерти ему устроили прощальное шоу, где на поклон к Оззи пришли все: от Metallica до Yungblud, от Tool до Стивена Тайлера. Под конец, сидя на троне, Осборн все тем же едким голосом спел все главное сольное и несколько песен с Black Sabbath. Это было, конечно, прощание. Королевское прощание. Мне кажется, что оно говорит о наследии и значимости Осборна лучше любого некролога. Поэтому я всеми силами пытаюсь избежать банальных слов про «повлиял, вдохновил». Это даже как‑то объяснять смешно.

Оззи и Шерон Осборн
© Dave Hogan/Getty Images

Что нужно объяснить, так это роль его жены Шерон, настоящей героини, которая 40 лет, вопреки своим горестям и болезням, готова подскочить, помочь, отряхнуть, обуздать, вытащить на сцену. Она, хочется верить, дождется своего байопика. Она его сто раз заслужила.

Придуманное в том числе ею шоу с многозначительным названием «Back to the Beginning» было прощанием не только с концертной карьерой Оззи, но и с образом большой рок-звезды, олицетворением которого Осборн был все эти годы. Вечно хмельного и немного смешного добряка, который глядит в бездну, поет про всякую чертовщину, творит всякую чертовщину, превращает каждый шаг в новость, каждую спетую ноту — в стадионный хит.

Оззи был вечно веселым соседом, который кажется развалюхой, но всегда придет на помощь и разгонит облака властным движением своих рук.

Он был человеком, который всю эту алистеркроулищину, весь этот готический мрак перевел из хтони в шоу — смертию смерть поправ. С демоническим смехом, с вытаращенными глазами, с дьявольским оскалом. Теперь князь ушел во тьму и унес трон с собой. Он больше не нужен.

Фанаты прощаются с Оззи, оставляя цветы, свечи и записки у моста Black Sabbath в Бирмингеме, Англия
© Christopher Furlong/Getty Images

У меня, как и у многих, куча воспоминаний об Осборне и его музыке. Нет только одного — концертного. И не будет.

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