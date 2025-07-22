«Я же не [дурак] слушать Макана». Почему мы все стали [дураками] и слушаем «Bratland»

«Макан уже был большим артистом. Было понятно, что он ушел далеко от обычного паренька, делающего музыку для заниженных „приор“, до стадионного артиста. И своим сольным творчеством и его масштабами уже все доказал. Сейчас у него наступает интересное время, когда с ним начали работать артисты из другой весовой категории. Думаю, нас ждет еще много интересного. Мне самому сложно слушать сольные треки Макана — не потому что это плохо, ни в коем случае, просто это далекая от меня музыка. Но понравился трек с Салуки: слышно, как артисты сообща работали над звуком и текстом. Если Макан будет развиваться в таком ключе, он точно расширит свою аудиторию и захватит более стильных и утонченных слушателей. У меня он вызывает только положительные эмоции: чувак молодец, играет на пиано, поет, собирает стадионы и двигается как ненормальный. Молодой Баста позавидовал бы Макану. Другой мог расслабиться и кайфовать до конца жизни, а Макан — огромный артист, который нас еще сильно удивит».