Take That — легенды британской поп-музыки. Сюжет абсолютно классический: ранний успех, выделяющийся фронтмен в лице Робби Уильямса, который первым и покинул состав группы в 1995 году. Спустя год разошлись и остальные. А дальше история Take That отходит от привычных шаблонов. Группа заново собралась в 2005 году — уже без Уильямса. Обычно это означает, что никакого большого успеха уже не будет, только местечковые концерты на ностальгической волне. Но здесь вышло иначе: без Уильямса группа выпустила два успешных альбома и снова стала активно гастролировать.