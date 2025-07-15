Культовая группа, без которой невозможно представить русскоязычный рэп. И легендарная ссора, в которой люди до сих пор до конца не разобрались. Хронология примерно такая: к началу 2010 года Птаха заявил, что группа Centr распалась, участники стали заниматься сольными карьерами. В 2014-м они помирились, стали снова записывать песни друг с другом, а к началу следующего года уже полноценно воссоединились. В 2016-м они выпустили альбом «Система» и даже успели поехать в тур — но по его ходу еще раз поругались и распались уже окончательно. Дальнейшее наследие Centr — это совместные альбомы Гуфа и Слима, а также многолетний конфликт Гуфа, но уже с Птахой, вышедший на пик благодаря сюрреалистичному батлу на «Версусе».