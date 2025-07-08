«Новые добрые». Как в России выросла большая волна инди-музыки

Как появился термин «новые добрые»
В апреле 2025 года книжный блогер Дмитрий Горшенин написал, как сходил на концерты трех групп — «Сова», «Дайте танк (!)» и «Бонд с кнопкой». При всей разности музыки этих коллективов он уловил общий вайб, который можно описать одним словом — доброта.
«Мне кажется, на российской независимой сцене набрала влияние волна доброго рока — музыки, которая черпает силу в уязвимости и делает личный опыт универсальным. Сюда же можно отнести, например, группы „Свидание“ и „Сироткин“, билеты на концерты которых тоже лучше покупать в первые дни продаж», — заявил он.
Пост Горшенина опубликовал у себя автор ТГ-канала «Сломанные пляски» и ютуб-канала «Брокен Дэнс» Николай Редькин, озаглавил эту волну «новыми добрыми», после чего термин отправился в путешествие по музыкальному телеграму. Есть и другой термин, который предложил Антон Савенко в канале «а можно потанцевальней?» — «комфорт-поп и рок», тоже валидный, пусть и не пошел дальше.
«Новые добрые» — какие они?
«Новые добрые» — достаточно расплывчатое определение. Его критерии не столько строгие музыкальные, сколько ощущенческо-настроенческие. Тот же Дмитрий Горшенин в «программном» посте отмечает, что «Сова», «Дайте танк (!)», «Бонд с кнопкой», «Сироткин» и «Свидание» исполняют разные песни, но в их основе обязательно лежат «любовь, терпимость и милосердие». Николай Овчинников в канале «Войс» попытался музыкально определить «новых добрых»: «задушевная акустика, препарированная на разный лад, новый русскоязычный соул, новый городской романс». Это уже точнее.
Но есть ли универсальные работающие критерии? Отыскать их непросто, но давайте попробуем и выделим несколько. «Новые добрые» — это подчеркнуто не трендовая музыка. Возможно, определение прозвучит обидно для артистов, которые могут под него попасть. Спокойно: речь идет не про баг, а про фичу. Возьмем условных «Сову», «Бонд с кнопкой» и Рушану. Их песни не определяют звук 2020-х — они могли выйти и пять, и десять лет назад.
В мире стремительно скоропортящейся инфоповестки она не устареет через сезон, как условный джерси-клаб (помните такой?) или UK-гэридж, которые повально и с удовольствием примеряли на себя рэп-звезды два-три года назад, перед тем как сдать в утиль.
«Новые добрые» — это преимущественно гитарная музыка. Артисты волны предпочитают в основном живые инструменты — гитару (чаще всего акустическую), бас и барабаны. Кому‑то этого недостаточно: например, на концертах Элли на маковом поле (еще одна артистка, которую можно включить в эту волну) звучит арфа, а упомянутые «Бонд с кнопкой» — вообще целый оркестр с виолончелью, скрипкой и саксофоном. Штатный саксофонист есть и в группе «Дайте танк (!)».
«Новые добрые» — это светлая меланхолия. Большинство песен «новых добрых» написаны в миноре, но их вряд ли можно назвать мрачными. А вот утешающими, оптимистичными, обнадеживающими — да. Лучше всего им подойдет фраза, приписываемая Александру Пушкину: «Мне хорошо, но не весело».
«Новые добрые» — это «нормальные» люди. И Сергей Сироткин из одноименной группы, и Илья Золотухин из «Бонда с кнопкой», и Дмитрий Мозжухин из «Дайте танк (!)» выглядят не как рок-звезды, а как люди, которые легко могли бы смешаться в толпе со зрителями, которые на них пришли.
«Новые добрые» — это простые песни. Не экспериментальная, а вполне себе понятная и простая популярная музыка, которая иногда настолько сильно работает по лекалам популярной музыки, что уходит от «доброты» и конкурирует уже с поп-хитами на их же поле. Успех «Кухонь» «Бонда с кнопкой» — яркий пример.
Автор телеграм-канала «Сломанные пляски» и ютуб-канала «Брокен дэнс»
«Главный критерий, который я бы выделил в музыке „новых добрых“, — она простая, понятная, обволакивающая и поддерживающая. Это не какие‑то экстремальные жанры. Это нормальные поп-песни: просто они сделаны без пошлости и с каким‑то вниманием к человеку и его состояниям. Я бы сказал, что это музыка про маленьких людей и музыка для маленьких людей. В самом хорошем смысле, без уничижения. Она знает, чем эти люди живут и что нужно сделать, чтобы им дать утешение, чувство и надежду».
Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс»
«„Новые добрые“ — это группы, которые в основном появились в последние лет пять-шесть, и играют софт-рок, инди-рок, абсолютно мягкую, пастельную музыку, тепленькую и добренькую в хорошем смысле. Здесь сложно найти единый жанр, это смесь поп-психоделии, советского попа, инди-рока с сильным (и далеким) наследием Radiohead. У этого жанра сложная генеалогия, но будем считать, что она такая.
Их всех объединяет звук и тексты. Это группы, которые игнорируют мир вокруг. Тот самый мир, о котором все говорят, — новостную повестку, можно так сказать. Для них интереснее километровый пуховик. Это один из самых ярких образов, которые можно придумать, и Рушана в этом смысле его прекрасно сформулировала. В этот самый километровый пуховик нежных и мягких песен очень хочется укутаться. Всех „новых добрых“ объединяет стремление убаюкать слушателя и похлопать его по плечу. Наверное, они в какой‑то степени выполняют ту же функцию, что и милые скандинавы вроде Kings of Convenience или ранний пост-брит-поп. Эта музыка лишена каких‑то ярких черт, ее сложно насвистеть. Здесь важны ощущения. Это как солнышко, которое прорывается сквозь занавески утром в солнечный день. Это звуковой импрессионизм, помноженный на преимущественно акустический звук».
Как «новые добрые» шли к успеху
Привычных для поп-музыки и рэпа историй ультракороткого взлета, когда артист вчера начал записывать песни, а сегодня уже взмахнул выше облаков, здесь нет. Почти у каждого из артистов волны за плечами как минимум несколько лет активной карьеры.
Карьерные пути «новых добрых» можно условно разделить на две категории — планомерного и поступательного подъема и взлета, спровоцированного конкретным прорывом. В первую категорию можно однозначно включить главных ветеранов «новых добрых» — группу «Дайте танк (!)», которая начинала играть уже в конце 2000-х на квартирниках в родной подмосковной Коломне, первый альбом записала в 2011 году, но до крупных площадок доросла только через к 2020-м — и то без хитов-домкратов и рилcов-катапульт. Результат планомерного движения вверх: этой весной «Дайте танк (!)» дали три подряд концерта в московском клубе VK Stadium, который вмещает 7000 человек.
Еще одни ветераны волны — группа «Сироткин», отмечающая в этом году десятилетие карьеры. Их карьера тоже развивалась поступательно и привела в 2023 году к первому в их карьере концерту в VK Stadium — и не последнему.
Во второй категории — артисты и группы, взлет которых начался в конкретной точке. Как у певицы Рушаны. В 2019 году она участвовала в шоу «Голос. Дети», чтобы потом пытаться уйти от амплуа участницы телешоу к тихому и хрупкому инди-фолку. В мае 2024 года она выпустила дебютный альбом «уф!», а в ноябре сняла рилс под кусочек песни «К окраинам» со строчкой «километровый пуховик», стоя на питерском балконе в этом самом пуховике. Рилc завирусился — к Рушане в комментарии пришли люди со всех уголков мира (от Кати IOWA до участника известной британской фанк-группы Jamiroquai), рилc набрал более 2,5 млн просмотров, у певицы началась яркая концертная и фестивальная активность.
Бывает важно не просто снять удачное вертикальное видео — но и чтобы обстоятельства сложились так, чтобы произошел пуш извне. С группой «Бонд с кнопкой» именно так и произошло. В мае на ютуб-шоу «Кенты сквад», куда ведущие приглашают звездных гостей просто послушать музыку, пришел Баста — и поставил песню «Кухни», уверенно и хрипло пробивающую на ностальгическую слезу по «бережным и нежным хрущевкам». Стоит заметить. что уже к тому моменту с рилсом с отрывком «Кухонь» в соцсетях происходил некоторый хайп (около 100 тыс. просмотров в инстаграме*), но после упоминания Басты «Кухни» улетели в стратосферу и уверенно держат первое место в чартах «VK Музыки» и «Яндекс Музыки».
Интересно, что шоу «Кенты сквад» помогло еще одной группе волны — саратовцам Beautiful Boys. Их песню поставили на шоу, с этим моментом сделали рилс, он завирусился, и сейчас у группы более 2 млн месячных слушателей на «Яндекс Музыке».
Есть и истории, не укладывающиеся ни в одну из двух категорий — пусть и с чуть более скромными успехами. Например, соул-артист Yerkatt начал публиковать песни в 2022 году, а в 2024-м выпустил альбом «Праздник ожидания праздника», довольно оперативно получил респект музыкального телеграма и попал в лайнапы больших фестивалей вроде Stereoleto и Пикника Афиши.
Почему «новые добрые» стали всем нужны в 2020-е
Почти вся телеграм-рефлексия о «новых добрых» неизбежно приводит к одной понятной мысли: добрые и светлые гитарные песни — маркер времени, потому что они накладывают музыкальный подорожник на печали людей в эпоху нестабильности и тревог. Это главный аргумент в пользу того, почему Beautiful Boys, «Сова», «Сироткин» и другие стали так востребованы именно в последние годы.
Автор телеграм-канала «Сломанные пляски» и ютуб-канала «Брокен дэнс»
«Мне очень понравилось, как Дмитрий Горшенин сформулировал, что в мире, где каждый сам за себя и критерии хорошего/плохого утеряны, люди охотнее держатся за тех, кто эти критерии снова им предлагает. Поэтому эти группы сейчас востребованнее, чем раньше.
Я давно наблюдал спрос на человечную, поддерживающую, в чем‑то успокаивающую, даже терапевтическую музыку. Но терапевтическую без перегибов, натужных аффирмаций. Просто музыку, которая тебя поддерживает, обнимает, говорит, что все будет нормально. Успех „Сироткина“, „Дайте танк (!)“, „Совы“ в 2020-х от этого и идет. Людям нужно немножечко эскапизма и поддержки в темные времена — и искусство в том числе должно им это давать. У поп-музыки есть еще и такая цель — уводить людей из жестокого мира и давать какую‑то сказку, чтобы они не рехнулись кукухой, грубо говоря.
Мне так понравилось выражение „новые добрые“, потому что оно в том числе отлично рифмуется с термином, который ввел [трэп-критик] Даня Порнорэп, — „темные двадцатые“. То есть оно отчасти с ним дискутирует, а отчасти соглашается, потому что в темные и сложные времена нужны искры добра, чтобы люди не потеряли рассудок и совсем уж не озверели. И мне кажется, такая музыка выполняет данную функцию».
Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс»
«У одной прослойки людей есть запрос на музыку, которая тебя будет выворачивать (новое эмо вроде группы „Ищейка“ или „Конец солнечных дней“). Другая прослойка хочет набухаться и забыться под условную песню „По барам“. А есть прослойка людей, которым нужен саундтрек для их тихой и спокойной жизни, которую они пытаются выстроить помимо происходящего. Грубо говоря, мир катится в полную [пустошь], но тебе хочется мило и аккуратно обставить дом, повесить занавески, поставить диван. Эта музыка про дизайн такого рода. Я думаю, что популярность Рушаны, „Сироткина“, „Дайте танк (!)“ — во многом про желание построить для себя какой‑то уют. Их музыка является звуковым аналогом уюта. У людей есть на него запрос, потому что [утомило] все вокруг. Хочется взять большое пушистое одеяло, укрыться им — и ничего не слышать и не видеть. В этом смысле такая музыка напоминает также советские фильмы про большую чистую любовь. Мне кажется, в этой музыке есть что‑то от песни „Ты мне веришь или нет?“ и так далее. Когда есть ощущение, что все сказать ты не можешь».
Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс»
«В поисках понятных аналогий к „новым добрым“ я вспоминаю волну пост-брит-попа в Британии конца 1990-х и начала 2000-х, когда самыми востребованными группами страны стали такие же человечные и добрые Travis, Coldplay и так далее.
Понятное дело, контекст двух волн разделяет галактическая пропасть. Одно дело, усталость тамошнего и тогдашнего слушателя от брит-попа и негромкая фоновая тревога общества перед миллениумом, другое — сильно ощутимая хрупкость и нестабильность ковидно-военных „темных двадцатых“.
Но есть и общая деталь. Разные контексты создали похожий поп-культурный вакуум, который заняли люди, больше всего похожие на людей. И заняли как бы в противодействие „новым злым“ — только у нас это новый уличный рэп типа Icegergert или „Пятьдесят вторых“, а у них — американский ню-метал, который имел вес и в Британии.
Именно в этом вакууме, в этом затишье голоса тех, кто всегда звучал тихо, стали слышны громче. В Британии, правда, это быстро закончилось благодаря группам типа The Strokes — надеюсь, наша доброта окажется прочнее и устойчивее».
Двенадцать артистов, которые определяют «новых добрых»
«Дайте танк (!)»
Самая большая и известная группа волны, наследующая в равной степени русскому року и мимолетной эре «антифолка» (см. Padla Bear Outfit, «Лемондэй» и другой лоуфай-акустик-рок начала 2010-х). Звучат шумнее и громче всех остальных, но их доброта — в лирике Дмитрия Мозжухина, который с ироническим оптимизмом справляется с трудностями, смотря на мир.
«Сироткин»
Вероятно, это жанрообразующая группа волны, которая питается негромкой и невероятно чуткой к музыкальному перфекционизму меланхоличной англофилией, замешенной на терапевтическими текстами о том, что все нелегко, но все обязательно преодолеем.
Beautiful Boys
Эхо рокапопса 2000-х встречает эстрадную простоту — песни, которые одинаково уместны были бы и на «Дорожном радио», и в подборках музыкального телеграма: удивительное качество!
passmurny
Преимущественно романтический поп-рок про вечное сердечное — особенно хорош в лирическо-балладной ипостаси.
«Обстоятельства»
Тоже меланхолично-романтический поп-рок, но с очень изящной фонетической англофилией — вокалист поет как бы с акцентом, и в этом есть свой стилек.
«Бонд с кнопкой»
Те самые «Кухни». Оркестровый инди-фолк, нахватавший лучшее от Arcade Fire и коллективного русского рока. Редкий для этого списка случай, когда доброта спета на языке крика, а не нежности — симптоматично, что самый большой хит получился именно у них.
«Сова»
«Депенелизированный», отошедший от канона добрый и немрачный русский постпанк, где зрительный ряд — панельки не в хмуром монохроме, а в летних свете и цвете.
«Свидание»
Группа, которая прилетела на машине времени из эпохи рокапопса 2000-х (вернее, самой нежной его части типа «Сегодня ночью») в 2010-е и неплохо обустроилась к 2025-му.
Рушана
Радиохедовская полиритмия + питерская меланхолия стылого ноября + девушкины дневники.
Элли на маковом поле
Аллилуйно-задушевный в лучшем смысле этого слова инди-фолк с арфой.
лампабикт
Гребенщиковское вибрато + лесная походная романтика + инди-ментальность — именно эти песни должны играть под гитару у костра.
Yerkatt
Насколько нежный на слух, настолько острый на слово бон-айверовский инди-соул.
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