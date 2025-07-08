«Новые добрые». Как в России выросла большая волна инди-музыки

«У одной прослойки людей есть запрос на музыку, которая тебя будет выворачивать (новое эмо вроде группы „Ищейка“ или „Конец солнечных дней“). Другая прослойка хочет набухаться и забыться под условную песню „По барам“. А есть прослойка людей, которым нужен саундтрек для их тихой и спокойной жизни, которую они пытаются выстроить помимо происходящего. Грубо говоря, мир катится в полную [пустошь], но тебе хочется мило и аккуратно обставить дом, повесить занавески, поставить диван. Эта музыка про дизайн такого рода. Я думаю, что популярность Рушаны, „Сироткина“, „Дайте танк (!)“ — во многом про желание построить для себя какой‑то уют. Их музыка является звуковым аналогом уюта. У людей есть на него запрос, потому что [утомило] все вокруг. Хочется взять большое пушистое одеяло, укрыться им — и ничего не слышать и не видеть. В этом смысле такая музыка напоминает также советские фильмы про большую чистую любовь. Мне кажется, в этой музыке есть что‑то от песни „Ты мне веришь или нет?“ и так далее. Когда есть ощущение, что все сказать ты не можешь».