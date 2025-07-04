Андроиды мечтают о чартах. Как созданная нейросетями группа покорила мировые стриминги

В июне на мировых (но не российских) стримингах появилась музыка группы The Velvet Sundown — за последний месяц они выпустили два альбома и набрали внушительный костяк аудитории: на момент публикации у них 750 тысяч ежемесячных слушателей на Spotify.
Их музыка — это психоделический рок, вдохновленный семидесятыми. The Velvet Sundown — квартет, состоящий из Гейба Фэрроу, Ленни Уэста, Майло Рейнса и Ориона Дель Мара. Ни нам, ни коллегам из зарубежных изданий не удалось обнаружить онлайн никаких упоминаний об этих людях до создания аккаунтов группы. Потому что The Velvet Sundown — это результат работы нейросетей.
«Фотографии» группы — это ИИ-изображения (пусть и очень качественные), видеконтент — стоковые нарезки, а тон общения в соцсетях обезличенный. Авторы проекта как бы не скрывают, что создали его через нейросети, но и отказываются признавать это напрямую — чем и вызывают интерес.
The Velvet Sundown — от ноунеймов до обсуждаемой группы за один месяц
Первый альбом группы «Floating on Echoes» вышел 7 июня. Спустя две недели состоялся релиз второго — «Dust and Silence». Больше 700 тысяч слушателей на Spotify и песни с сотнями тысяч прослушиваний за один месяц — уверенный дебют, который впечатлил бы и многие большие лейблы.
Вместе с ростом аудитории возрастал и интерес к группе: а как так получилось? 2 июля о The Velvet написало уважаемое издание The Rolling Stone. Они по телефону взяли комментарий у «представителя группы» Эндрю Фрелона: «Это маркетинг и троллинг. До этого людям было плевать, чем мы занимаемся, а сейчас мы общаемся с Rolling Stone. И в чем мы тогда неправы?»
Позже в социальных сетях The Velvet Sundown появилось опровержение: «Кто‑то пытается украсть личность нашей группы через несогласованные с нами интервью и публикацию не имеющих к нам отношения изображений, а также через создание фейковых профилей, которые якобы нас представляют. Мы не имеем никакого отношения к человеку по имени Эндрю Фрелон и не можем подтвердить, существует ли он на самом деле. Это попытка нашей мисрепрезентации и желание иметь отношение к созданной нами музыке без оснований для этого».
4 июля сам Фрелон подтвердил, что обманул Rolling Stone. Он обратил внимание на хайп, окружающий группу, и решил подыграть им, чтобы лишний раз подчеркнуть, как легко просеивать фейк-информацию в мире сегодняшних соцсетей и ИИ-контента. Личность реальных создателей The Velvet Sundown по-прежнему остается секретом — что тоже можно считать успехом.
Откуда взялась музыка The Velvet Sundown
Скорее всего, это результат работы нейросети Suno, которая отлично работает как раз со звуком. Ее новая модель появилась в мае этого года. На сайте Suno легко найти профиль Velvet Sundown, существующий с марта 2025 года. Там огромное количество созданных нейросетью песен в самых разных жанрах, первая была опубликована еще 7 марта. Но там нет ни одного трека из выпущенных на стримингах альбомов группы.
Музыка The Velvet Sundown доступна не только на Spotify, но и других мировых стримингах. В том числе на французском Deezer, где релизы группы сопровождаются титром «Возможно, некоторые треки были созданы с использованием искусственного интеллекта». Пару месяцев назад Deezer добавил к своему сервису функционал определения причастности искусственного интеллекта к созданию музыки — он и выявил работу нейросетей. Сама группа в своих соцсетях продолжает нарочито громко отрицать работу с ИИ.
Издание Music Ally связалось с компанией Ircam Amplify, специализирующейся на выявлении музыкального использования ИИ. Они проверили альбом «Dust and Silence». По мнению компании, 10 из 13 песен были созданы с помощью ИИ с вероятностью в 100%, еще две песни — с вероятностью в 98%. Только один трек показал результат в 73%.
О чем нам говорит успех группы
Скорее всего, за The Velvet Sundown стоит один человек, идеально освоивший Suno — что само по себе достижение и большой успех. Взлет группы в стримингах лишний раз поднимает вопросы, на которые пока не существует внятных ответов.
Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»
«Как регулировать ИИ-контент на музыкальных площадках? На сегодня Deezer остается единственным крупным стримингом, маркирующим творчество искусственного интеллекта. Вполне вероятно, шумиха вокруг „Вельвета“ ускорит введение подобных обновлений и у других конкурентов. Сейчас тот же Spotify спокойно пропускает на площадку выдуманных артистов и никак не дифференцирует их от реальных людей.
Может ли ИИ-творчество конкурировать с настоящими артистами? Кейс The Velvet Sundown показывает: да, может. Потому что обсуждают их не меньше, чем недавний альбом американских хардкорщиков Turnstile. Значит, метод работает.
Разве ИИ-контент — это творчество? Да, просто другого порядка. Мы не можем напрямую сравнивать силы, которые артисты и продюсеры вкладывают в написание своих песен с работой человека, продумывающего и отстраивающего идеальный промпт для соцсети. И то, и другое требует вовлечения и творческого подхода — просто разных по своей сути».