Андроиды мечтают о чартах. Как созданная нейросетями группа покорила мировые стриминги

Позже в социальных сетях The Velvet Sundown появилось опровержение: «Кто‑то пытается украсть личность нашей группы через несогласованные с нами интервью и публикацию не имеющих к нам отношения изображений, а также через создание фейковых профилей, которые якобы нас представляют. Мы не имеем никакого отношения к человеку по имени Эндрю Фрелон и не можем подтвердить, существует ли он на самом деле. Это попытка нашей мисрепрезентации и желание иметь отношение к созданной нами музыке без оснований для этого».