В этом же посте она снова намекала на Дору и Мэйби Бэйби, пусть и не называлаОдного человека Инстасамка называет «вебкамщицей» — скорее всего, это отсылка к Мэйби Бэйби, которая какое‑то время занималась вебкамом, но не эротического характера: она просто общалась с аудиторией. Также в посте есть формулировка «вторая продолжает делать то, за что ее ударили уже один раз по носу, по клюву точнее». Инстасамка неоднократно сравнивала внешность Доры с птицами. их по именам: «Я не виню их в том, что я с собой делала, я говорю о том, что они предлагали мне в своих песнях варианты решения моих проблем». Но в своей истории Инстасамка уточняет год — 2017-й. Дебютная песня группы «Френдзона», участницей которой была Мэйби Бэйби, вышла в 2018 году. Осознанная карьера Доры началась в 2019 году с релизом трека «Без радости в глазах». Можно предположить, что в школе Инстасамка слушала как раз предыдущий проект Доры Mental Affection. Но заявление о том, что «все эти материалы до сих пор находятся на их площадках, с чего они получают деньги», не соответствует действительности: на стримингах есть профили Mental Affection, но в них ни одного сольного трека, только песни с Егором Натсом.