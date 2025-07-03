Последние дни Инстасамка активно нападает на Мэйби Бэйби и Дору в своих социальных сетях — записывает огромные тиктоки и публикует якобы разоблачительные посты в телеграме. Если эти имена вам ничего не говорят, быстро вводим в курс дела. Инстасамка начинала карьеру как блогер, но в последние годы окончательно трансформировалась в поп- и рэп-артистку: вы точно слышали ее песню «За деньги да». Мэйби Бэйби — экс-участница тин-рок-группы «Френдзона», которая позже переключилась на сольную — преимущественно рэп-карьеру. Дора — кьют-рок- и R’n’B-певица.
Инстасамка отвечает на дисс спустя три года, а начал все Максим Галкин*
Сейчас Инстасамка неожиданно реанимировала конфликт с Мэйби Бэйби трехлетней давности, о котором все забыли. В тиктоке она опубликовала 12-минутный разбор в двух частях песни «Кардиограмма» — дисса от Мэйби Бэйби, выпущенного в мае 2022 года.
У конфликта две отправные точки. Первая — появление Инстасамки и ее мужа Маникена на шоу «Музыкалити» — проекта «Газгольдера», ведущим которого был Максим Галкин. Там артисты разных поколений оценивали и обсуждали актуальную на тот момент музыку. В 2021 году вместе с Инстасамкой и Маникеном туда пришли Иосиф Пригожин и Валерия. Галкин вспомнил Дору с Мэйби Бэйби и попытался объяснить им, про кого идет речь. Когда он обратился за помощью к Инстасамке и Маникену, они ответили, что «не знают, кто это».
Спустя год, в апреле 2022-го, Инстасамка выпустила песню «Снова», где читала: «Мой стилист **** [имеет] твоего стилиста». Это была прямая отсылка на строчку из трека Доры и Мэйби Бэйби «Барбисайз»: «Мой стилист — стилист твоего стилиста».
Этого хватило, чтобы Мэйби Бэйби выпустила песню и клип «Кардиограмма», где обвиняла Инстасамку в рэп- и не только грехах: использовании гострайтеров, ненатуральном внешнем виде и скверной натуре. Там звучат такие строчки: «Фейковая bitch, твой парень сделал себе нос, но до сих пор не чует, что твой рэп — это колхоз», «Это первый трек, в котором тебя нет, но ты сосешь», «Впервые я согласна с фразой, что не надо слушать бабу». Тогда биф не получил продолжения, Инстасамка проигнорировала выпад и вернулась к нему только сейчас.
«Мэйби Бэйби ничего не понимает в искусстве»
Краткая версия разбора Инстасамки: она не оценила ни один из уколов и ответила на каждый из них. Девушка утверждает, что «ее стилист **** [имеет] стилиста Мэйби Бэйби», потому что Инстасамка сама подбирает себе образы, а ее клипы стоят «от 10 до 30, иногда даже до 50 миллионов рублей». Инстасамка не считает, что копирует Карди Би — она ей вдохновляется, «а если бы [Мэйби Бэйби] понимала что‑то в искусстве, то не писала бы [такие строчки]». Также Инстасамка не понимает претензий к пластической хирургии и сравнивает внешность ее мужа с предполагаемым парнем Мэйби Бэйби — ГалатомПродюсер и участник группы «Френдзона», соавтор многих песен Мэйби Бэйби и Доры. В прошлом — заметный участник «Версуса».. И иронично намекает, что это он пишет ей песни, включая «Кардиограмму».
В кредитсах «Кардиограммы» Мэйби Бэйби не указан никто, кроме нее, при этом она много лет сотрудничает с Галатом — это не секрет, и его имя можно увидеть среди авторов многих песен артистки. Обратная ситуация с самой Инстасамкой и продюсером Падиллионом. В своих роликах девушка уточнила, что он на самом деле «делает нам с ОлегомМаникен (Moneyken), муж и продюсер Инстасамки биты», но его авторство не указано, потому что «мы сами в них залезаем» — то есть уже самостоятельно дорабатывают созданную им музыку.
В видео Инстасамка несколько раз сказала, что выпустит ответный дисс, когда у нее наберется миллион подписчиков в телеграм-канале, а позже выложила сниппеты будущей песни там и в тиктоке. Пока тактика не приносит успеха: по данным TGStat после анонса на канал подписались 17000 человек, сейчас их 636 тысяч.
Каким образом в эту разборку попала Дора
Их конфликт — односторонний. Впервые Инстасамка раскритиковала ее после майского стрима у Бустера, где Дора вспомнила, как у блогера и певицы Махи Горячевой «плохо пахло изо рта». Позже Дора извинилась за эту реплику на фоне медийной критики: интернет-сообщество посчитало, что некорректно так публично высказываться о других людях. К нему тогда присоединилась и Инстасамка: «Замечания хочется слышать от идеальных людей, а не от literally ugly девочки». Дора никак не комментировала этот пост.
Телеграм-атака
1 июля Инстасамка продолжила наступление и опубликовала пост, атакующий уже не только Мэйби Бэйби, но и Дору. Ее обвинили в том, что на последнем альбоме есть каверыРечь про каверы на песни Face** и группы «Валентин Стрыкало» (участники которой не признаны иноагентами Минюстом РФ) на иноагентов (это неправда, в треклисте альбома «Lovesongs» нет таких песен), а Мэйби Бэйби — в пропаганде запрещенных на территории РФ организаций и продаже запрещенных веществ (нам не удалось найти подтверждения этой информации).
Инстасамка опубликовала пост, где бывший админ фан-паблика Доры ее критикует. Мы обсуждали эту тему в нашем прошлогоднем интервью с Дорой, она так прокомментировала ту историю: «Тогда было прикольно общаться со слушателями, я не до конца понимала, кто я и кто они. Получала много удовольствия и поддержки. Но в какой‑то момент обратила внимание, что фанаты тоже могут наглеть: почему ты не отвечаешь через секунду, почему сегодня не зашла в дискорд или не поддержала фан-паблик? А я же не могу быть вовлеченной 24/7. И фанаты стали обижаться, говорить, что это все просто образ открытой для слушателей артистки. Было больно, что мой вчерашний фанат пишет такие вещи. И стала искать золотую середину».
Позже Дора ответила на обвинения в каверах на иноагентов: «Упомянутые каверы были выложены 8 лет назад, когда мне было 17 лет, я училась в 11-м классе и не начинала профессиональную карьеру. Эти записи не входят в мои альбомы, они были выложены под ником Mental Affection в 2017-м. Обязательно проверяйте информацию, перед тем как ее тиражировать, и не верьте сомнительным персонажам, которые преследуют корыстные цели.» Инстасамка отреагировала и на это, порадовавшись, что Дора «во всем призналась сама» и заявив, что она — «часть сетки, существующей с 2017 года» (но не уточнила какой).
Мэйби Бэйби пока отвечает мемами. В своем телеграм-канале она опубликовала сперва гифку с подмигивающим Кендриком Ламаром, следом — отрывок из фильма «Мстители: Финал», где Танос говорит: «Вы не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне». 2 июля в тиктоке Мэйби Бэйби появилось ироничное видео: «Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос».
Зачем это Инстасамке
Здесь все кажется прозрачным: артистка заново наращивает медийное присутствие. Она не только активизировалась с промо нового дисс-трека, но и сходила на «Что было дальше», стала заниматься розыгрышами в телеграме, один из которых — продолжение промо трека (автору лучшего ролика под новый звук обещают 300 тысяч рублей).
Этот разворот начался в прошлом году с выходом альбома «Семейный бизнес-2». В нашем интервью Инстасамка говорила: «Вокруг нас есть родители, которые не успевают заниматься воспитанием детей, потому что много работают. И я бы сама не хотела транслировать детям гадости. Мы и не будем этого делать. У нас немного изменились ценности».
Это довольно радикальное преображение для артистки, которая в 2023 году столкнулась с концертными проблемами. Тогда ее тур был сорван из‑за активистов, которых благодарила Екатерина Мизулина. Позже Инстасамка ходила на встречу с главой «Лиги безопасного интернета», а к 2024 году вернулась к активной концертной жизни.
Ксения Собчак пришла с критикой, а ушла с анонсом нового интервью, пока Инстасамка еще раз исказила факты
2 июля свою оценку конфликта дала Ксения Собчак, которая решила разобрать тексты старых песен Инстасамки на предмет спорных с точки зрения закона моментов и привела примеры из сразу семи песен. «Ты же даже не Миа Бойка теперь, кажется, та хотя бы просто переобулась из синеволосой анимешницы в Марфушеньку, которая воюет с квадроберами. Твое поведение сейчас гораздо подлее», — написала Собчак.
К вечеру Инстасамка подробно ответила журналистке. Артистка написала, что ее старое творчество — «та еще ссанина», и уточнила: «Эти позорные текста писали те же ребята, что писали той же сетке ребят, которые начали свою работу в 2017-м, о чем я говорила в постах выше. Приношу свои искренние извинения, если вы когда‑то слушали это дерьмище, мне очень жаль, что я тогда не относилась к словам и темам так избирательно, как сейчас. Потом я встретила Олега, который остановил этот поток левых текстов для меня, и мы начали писать вместе».
Инстасамка и здесь не уточнила, о какой именно «сетке» идет речь. Можно предположить, что подробнее она затронет эту тему в своем будущем диссе. При этом из списка цитат, приведенного Ксенией Собчак, со стримингов удалена только одна песня, «Рари». Остальные шесть — «Хлопай», «Факт», «Pimp Lady», «Holy Bible», «Jail» и «Russian World» — по-прежнему можно слушать на российских и мировых стримингах, а судя по кредитсам, автор всех этих треков — Олег Еропкин, то есть Маникен.
Также в своем посте Инстасамка рассказала о сложном периоде в старших классах школы: тяжелые отношения с родителями, селфхарм, отторжение самой себя и моральное разложение. «Проводила много времени в плохих компаниях, слушала там разрушающую музыку, тушила окурки о свои руки, ненавидела себя, не понимала себя и этот мир, мне казалось, что если меня не станет, все будут только рады, я била бесконечное количество бессмысленных тату на своем теле, которые свожу до сих пор, и в моих наушниках играла соответствующая музыка, которая сопровождала меня по дороге в ад», — написала Инстасамка. В конце сообщения она предложила Собчак сделать интервью.
В этом же посте она снова намекала на Дору и Мэйби Бэйби, пусть и не называлаОдного человека Инстасамка называет «вебкамщицей» — скорее всего, это отсылка к Мэйби Бэйби, которая какое‑то время занималась вебкамом, но не эротического характера: она просто общалась с аудиторией. Также в посте есть формулировка «вторая продолжает делать то, за что ее ударили уже один раз по носу, по клюву точнее». Инстасамка неоднократно сравнивала внешность Доры с птицами. их по именам: «Я не виню их в том, что я с собой делала, я говорю о том, что они предлагали мне в своих песнях варианты решения моих проблем». Но в своей истории Инстасамка уточняет год — 2017-й. Дебютная песня группы «Френдзона», участницей которой была Мэйби Бэйби, вышла в 2018 году. Осознанная карьера Доры началась в 2019 году с релизом трека «Без радости в глазах». Можно предположить, что в школе Инстасамка слушала как раз предыдущий проект Доры Mental Affection. Но заявление о том, что «все эти материалы до сих пор находятся на их площадках, с чего они получают деньги», не соответствует действительности: на стримингах есть профили Mental Affection, но в них ни одного сольного трека, только песни с Егором Натсом.
Вечером Ксения Собчак ответила на это сообщение и согласилась на интервью: «Даша, очень круто, что ты наконец решилась на разговор — было бы очень интересно послушать твою историю. Обещаю, что буду открыта выслушать тебя и поговорить обо всем этом».
Что будет дальше
Вполне вероятно, что Инстасамка не будет ждать миллиона подписчиков в телеграме, а выпустит свой дисс уже в ближайшие недели. Судя по гифке с Кендриком, ответа Мэйби Бэйби придется ждать не дольше пары дней (или часов).
Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»
«На выходе мы получаем самый громкий и доступный широким массам русскоязычный рэп-биф последнего времени. Да, можно вспомнить OG Buda и Obladaet, но там слишком рэперский глубинный лор, в котором легко запутаться. Здесь же все куда прозрачнее: девушки не любят друг друга и проецируют эти эмоции в публичное пространство. Очевидно, на старте от этого выиграют обе стороны. А дальше все уже зависит от уровня уничижения в песнях. Мэйби Бэйби вполне может на этом фоне закрепиться в роли главной мейнстримной рэп-артистки, а Инстасамка лишний раз осесть в нашем медийном поле — с этой точки зрения для нее все точно идет по плану. Возможно, и логические ошибки в обвинениях в адрес Мэйби Бэйби и Доры — осознанная тактика, иначе сложно объяснить такое количество разбивающихся о базовый фактчек аргументов.
Только есть одно потенциальное „но“. Прямых параллелей с великим побоищем Кендрика и Дрейка здесь проводить нельзя (слишком разные масштабы артистов и контекст конфликта), но легко можно вспомнить, как долгое время биф растил прослушивания обоих участников. А потом случилась песня Кендрика „Not Like Us“ — и карьера Дрейка пусть и ни в коем случае не разрушилась (это невозможно), но очень сильно застопорилась. Иногда рэп-диссы выходят настолько мощными, что буквально ломают оппонентов. Как было у Эминема с песней „Killshot“, направленной на Machine Gun Kelly. После нее последний карьеру не закончил, но сменил рэп на рок.
В финале же хочется лишний раз напомнить, что женский рэп уже давно ничем не отличается от мужского. Вы можете слушать не только участниц этого бифа, но и Baby Cute, Sky Rae и еще огромное количество девушек. Это кайф и без бифов, пусть за последними и очень интересно следить».
* Максим Галкин признан иноагентом Минюстом РФ
** Иван Дремин (Face) признан иноагентом Минюстом РФ