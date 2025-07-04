Saluki, Лолита, Темный Принц, «Каспийский груз»: главные московские концерты июля

Одно из главных событий мира независимой российской музыки в этом году займет 4 сцены: за два дня пройдет более 40 выступлений. Среди уже объявленных артистов и групп: ZOLOTO. Сова , Золотые зубы, Bird Bone, Pompeya, «Макулатура», «Дайте танк (!)», лампабикт, Петар Мартич, СТОУНД и другие.