Saluki, Лолита, Темный Принц, «Каспийский груз»: главные московские концерты июля

ГЗС 6 лет
3-6 июля, Punk Fiction + «Смена»
Интернет-медиа о московской концертной жизни «Гиг за сотку» отмечает шестилетие трехдневным фестивалем, в котором примут участие более 60 артистов и поэтов отечественной андеграунд-сцены. Зрителей ждут выступления, диджей-сеты, шоукейс фестиваля «Потертые кеды» и маркет.
«Свидание»
5 июля, Red Summer Open Air
Меланхоличная группа со спокойным минималистичным звучанием выступит под открытым небом на Берсеневской набережной.
«Номер скрыт»
5 июля, «16 тонн»
Орловские музыканты делают мрачное и атмосферное инди на грани с шугейзом и пост-панком. Поклонники услышат и старые треки, и новый сингл — группа пообещала презентовать его прямо на концерте.
Gorilla Zippo
6 июля, Речной
Тусовка в пляж-ресторане в этот день начнется еще в днем, а вечером гостей ждет двухчасовой диджет-сет от Gorilla Zippo — электронного альтер-эго Василия Вакуленко.
«Порт (812)»
9 июля, «16 тонн»
Одни из основателей отечественной поп-панк сцены дадут большой сольный концерт в столице и порадуют поклонников хитами и лучшими песнями из нового альбома «Мантра».
Каспийский груз
11 июля, Зеленый театр ВДНХ
Легендарный дуэт из Баку, отметивший в этом году 25-летие, ждет всех, кто тоже не верит людям и рыбам, но любит ностальгировать.
Нарастание
12 июля, «Склад № 3»
Сборный гиг от столичного эмо-андерграунда: групп «Керамик», «Отречение Петра», «Поля», Calanque и «Марина, я умираю». В гости заглянет воронежская команда «Ножевая драка в телефонной будке» — одни из самых ярких представителей отечественной скрим-сцены на сегодняшний день .
TRITIA
13 июля, MTC Live Лето
Альтернативщики из Хабаровска собрали группу еще в 2017 году, но спустя годы заметно переосмыслили творчество: например, записали совместные работы с Бастой, The Hatters, Юлией Савичевой — благодаря чему заметно вырастили фан-базу.
«Комната культуры»
17 июля, Дизайн завод
Барнаульская группа во главе с солистом Женей Трофимовым в середине месяца ждет поклонников: добираться можно на самолетах, поездах и кораблях — здесь всевозможные виды транспорта приветствуются.
Temnee
17 июля, МТ Music Bar
Артист за последние годы успел записать совместные треки с GUMA, Мерабом Амзоевым, Анной Плетневой (Винтаж) и два фита с Клавой Кокой — на большом сольном концерте стоит ждать интересных гостей.
«СЛОТ»
17 июля, Red Summer
Группа представляет русскую альтернативную сцену уже более 20 лет — настало время выступить для самых преданных поклонников. Концерт «Олдскулы свело» под открытым небом вернет тот самый 2007-й (и не только!) — «Слот» сыграет главные хиты из первых альбомов. Дресс-код нулевых приветствуется.
Темный Принц
19 июля, Anima
Артист, набравший фан-базу благодаря Саундклауду, выступит с первым концертом: исполнит недавний альбом «Мрачные треды» и презентует новый материал.
«Психея»
19 июля, Pravda
В преддверии большого юбилейного тура, приуроченного к 30-летию группы, «Психея» соберет в под открытым небом фанатов кибер-эмо-кора. С летней сцены клуба Pravda прозвучат лучшие песни коллектива — за три десятка лет их набралось немало.
Hommfest
19-20 июля, Eclipse
Большой двухдневный фестиваль хардкора и мошметала объединит на одной сцене более десятка команд, среди которых Movin Target, Unlife, Uprising, Led Astray и другие.
Motherland
19-20 июля, ГПЗ-1
Одно из главных событий мира независимой российской музыки в этом году займет 4 сцены: за два дня пройдет более 40 выступлений. Среди уже объявленных артистов и групп: ZOLOTO. Сова , Золотые зубы, Bird Bone, Pompeya, «Макулатура», «Дайте танк (!)», лампабикт, Петар Мартич, СТОУНД и другие.
Base Open Air Fest
20 июля, Красный Октябрь
Большой и громкий опен-эир почти в самом центре столицы. Среди участников — Amatory и 5 Diez, некогда заложившие базу для развития альтернативной сцены в России.
Jane Air
20 июля
Легенды русской альтернативы зовут на уже традиционный летний концерт на корабле — главные хиты группы прозвучат на волнах Москвы-реки.
Chess & Jazz
26 и 27 июля, сад «Эрмитаж»
В лайнапе двухдневного фестиваля, уже шестой раз собирающего поклонников джаза и шахмат, много ярких артистов: Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, Базар, тима ищет свет, Beautiful Boys, Обстоятельства, IOWA, Оркестр Сергея Мазаева.
SQWOZ BAB
26 июля, MTC Live Лето
Провокационный рэпер с обширным списком ярких сольных и совместных работ исполнит под открытым небом главные хиты.
Летний Метал Фест
26 июля, Pravda
Организаторы собрали лучших в стране представителей жанра: на летней площадке можно будет услышать все — от лиричного пост-хардкора до тяжелого метала. В лайнапе — MANAPART, LEAD HORIZON, «Ермак!», LITHIUM, SHOKRAN, INVERTOR и другие.
SALUKI
29 июля, Дизайн завод
Это будет день больших курток, даже если на улице жара. Под открытым небом прозвучат главные треки с других важных альбомов, включая Wild Ea$t и Beach Rock Hotel.
Лолита
30 июля, Дизайн завод
Пример недавних фестивалей и тусовок показывает, что аудитория живо реагирует на «артистов прошлого», которые прекрасно чувствуют себя в настоящем: все хором подпевают Дмитрию Маликову, Татьяне Булановой и группе «Руки вверх». Лолиту тоже никто не забывал — готовьтесь кричать «На Титанике», «Ориентация Север» и другие хиты.