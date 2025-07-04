Концертный зал

Saluki, Лолита, Темный Принц, «Каспийский груз»: главные московские концерты июля

Месяц фестивалей и концертов под открытым небом — погода как раз благосклонно начинает позволять это. Собрали главные выступления месяца в разных жанрах. За андеграунд в подборке отвечал Роман Имполитов, автор телеграм-канала «слезы моей юности».

ГЗС 6 лет

3-6 июля, Punk Fiction + «Смена»

© Саша Волков

Интернет-медиа о московской концертной жизни «Гиг за сотку» отмечает шестилетие трехдневным фестивалем, в котором примут участие более 60 артистов и поэтов отечественной андеграунд-сцены. Зрителей ждут выступления, диджей-сеты, шоукейс фестиваля «Потертые кеды» и маркет.

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«Свидание»

5 июля, Red Summer Open Air

© «Свидание»

Меланхоличная группа со спокойным минималистичным звучанием выступит под открытым небом на Берсеневской набережной.

Летний концерт группы «Свидание» в Москве
Концерт / 5 июля
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«Номер скрыт»

5 июля, «16 тонн»

© «Номер скрыт»

Орловские музыканты делают мрачное и атмосферное инди на грани с шугейзом и пост-панком. Поклонники услышат и старые треки, и новый сингл — группа пообещала презентовать его прямо на концерте.

номер скрыт
Концерт / 5 июля
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Gorilla Zippo

6 июля, Речной

© Баста

Тусовка в пляж-ресторане в этот день начнется еще в днем, а вечером гостей ждет двухчасовой диджет-сет от Gorilla Zippo — электронного альтер-эго Василия Вакуленко.

Gorilla Zippo на Речном!
Концерт / 6 июля
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«Порт (812)»

9 июля, «16 тонн»

© Яна Янина

Одни из основателей отечественной поп-панк сцены дадут большой сольный концерт в столице и порадуют поклонников хитами и лучшими песнями из нового альбома «Мантра».

Порт (812). Единственный летний концерт
Концерт / 9 июля
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Каспийский груз

11 июля, Зеленый театр ВДНХ

© «Каспийский груз»

Легендарный дуэт из Баку, отметивший в этом году 25-летие, ждет всех, кто тоже не верит людям и рыбам, но любит ностальгировать.

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Нарастание

12 июля, «Склад № 3»

© CALANQUE

Сборный гиг от столичного эмо-андерграунда: групп «Керамик», «Отречение Петра», «Поля», Calanque и «Марина, я умираю». В гости заглянет воронежская команда «Ножевая драка в телефонной будке» — одни из самых ярких представителей отечественной скрим-сцены на сегодняшний день .

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TRITIA

13 июля, MTC Live Лето

© TRITIA

Альтернативщики из Хабаровска собрали группу еще в 2017 году, но спустя годы заметно переосмыслили творчество: например, записали совместные работы с Бастой, The Hatters, Юлией Савичевой — благодаря чему заметно вырастили фан-базу.

Tritia
Концерт / 13 июля
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«Комната культуры»

17 июля, Дизайн завод

© «Комната культуры»/Александр Черемисин

Барнаульская группа во главе с солистом Женей Трофимовым в середине месяца ждет поклонников: добираться можно на самолетах, поездах и кораблях — здесь всевозможные виды транспорта приветствуются.

Комната культуры. Summer Sound x билайн
Концерт / июль
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Temnee

17 июля, МТ Music Bar

© Temnee

Артист за последние годы успел записать совместные треки с GUMA, Мерабом Амзоевым, Анной Плетневой (Винтаж) и два фита с Клавой Кокой — на большом сольном концерте стоит ждать интересных гостей.

Temnee
Концерт / 17 июля
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«СЛОТ»

17 июля, Red Summer

© «СЛОТ»

Группа представляет русскую альтернативную сцену уже более 20 лет — настало время выступить для самых преданных поклонников. Концерт «Олдскулы свело» под открытым небом вернет тот самый 2007-й (и не только!) — «Слот» сыграет главные хиты из первых альбомов. Дресс-код нулевых приветствуется.

Слот. Олдскулы свело
Концерт / июль - август
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Темный Принц

19 июля, Anima

© Темный Принц

Артист, набравший фан-базу благодаря Саундклауду, выступит с первым концертом: исполнит недавний альбом «Мрачные треды» и презентует новый материал.

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«Психея»

19 июля, Pravda

© «Психея»

В преддверии большого юбилейного тура, приуроченного к 30-летию группы, «Психея» соберет в под открытым небом фанатов кибер-эмо-кора. С летней сцены клуба Pravda прозвучат лучшие песни коллектива — за три десятка лет их набралось немало.

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Hommfest

19-20 июля, Eclipse

© Movin' Target

Большой двухдневный фестиваль хардкора и мошметала объединит на одной сцене более десятка команд, среди которых Movin Target, Unlife, Uprising, Led Astray и другие.

Билеты
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Motherland

19-20 июля, ГПЗ-1

© Motherland

Одно из главных событий мира независимой российской музыки в этом году займет 4 сцены: за два дня пройдет более 40 выступлений. Среди уже объявленных артистов и групп: ZOLOTO. Сова , Золотые зубы, Bird Bone, Pompeya, «Макулатура», «Дайте танк (!)», лампабикт, Петар Мартич, СТОУНД и другие.

Motherland 2025
Концерт / 19 июля
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Base Open Air Fest

20 июля, Красный Октябрь

© Алексей Махов

Большой и громкий опен-эир почти в самом центре столицы. Среди участников — Amatory и 5 Diez, некогда заложившие базу для развития альтернативной сцены в России.

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Jane Air

20 июля

© Jane Air

Легенды русской альтернативы зовут на уже традиционный летний концерт на корабле — главные хиты группы прозвучат на волнах Москвы-реки.

Jane Air
Концерт / 20 июля
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Chess & Jazz

26 и 27 июля, сад «Эрмитаж»

© Chess & Jazz

В лайнапе двухдневного фестиваля, уже шестой раз собирающего поклонников джаза и шахмат, много ярких артистов: Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, Базар, тима ищет свет, Beautiful Boys, Обстоятельства, IOWA, Оркестр Сергея Мазаева.

Chess & Jazz 2025
Концерт / июль
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SQWOZ BAB

26 июля, MTC Live Лето

© SQWOZ BAB

Провокационный рэпер с обширным списком ярких сольных и совместных работ исполнит под открытым небом главные хиты.

Sqwoz Bab
Концерт / 26 июля
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Летний Метал Фест

26 июля, Pravda

© Дмитрий Абросимов

Организаторы собрали лучших в стране представителей жанра: на летней площадке можно будет услышать все — от лиричного пост-хардкора до тяжелого метала. В лайнапе — MANAPART, LEAD HORIZON, «Ермак!», LITHIUM, SHOKRAN, INVERTOR и другие.

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SALUKI

29 июля, Дизайн завод

© SALUKI

Это будет день больших курток, даже если на улице жара. Под открытым небом прозвучат главные треки с других важных альбомов, включая Wild Ea$t и Beach Rock Hotel.

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Лолита

30 июля, Дизайн завод

© Лолита

Пример недавних фестивалей и тусовок показывает, что аудитория живо реагирует на «артистов прошлого», которые прекрасно чувствуют себя в настоящем: все хором подпевают Дмитрию Маликову, Татьяне Булановой и группе «Руки вверх». Лолиту тоже никто не забывал — готовьтесь кричать «На Титанике», «Ориентация Север» и другие хиты.

Лолита. Summer Sound х билайн
Концерт / 30 июля
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