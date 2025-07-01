20 лет назад White Stripes приехали в Калининград после «Гластонбери». Вот как это было

Там же я познакомился со Стивеном, их охранником. Я сам здоровый чувак, но по сравнению с ним кажусь карликом. Стивен работал с Дэвидом Боуи, Blur, Oasis, дружит с братьями Галлахер. Я ему говорю: «Стив, ты же «чиф‘, тебе нужно sit in a chair and smoke a cigar!» А он мне ответил: «Конечно, у меня есть агентство, и оно неплохо работает, но столько, сколько я, не стоит никто». Тогда на «Вагонке» с его подачи произошла революция в сфере безопасности. Помнится, Стив зашел в клуб и с порога объявил: «Когда я приезжаю в город, местная охрана подчиняется мне!» Он походил везде с блокнотиком, все записал и говорит: «Надо сделать вот так». Стало нельзя проходить с бутылками и стаканами в зал. Мы возражали: «У нас никогда нет с этим проблем, всегда все проходит хорошо». А он: «Пойми, будет в зале 1000 человек, и из них 999 — хорошие люди. Но для того, чтобы испортить праздник всем, достаточно всего одного мудака».

