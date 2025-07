20 лет назад White Stripes приехали в Калининград после «Гластонбери». Вот как это было

В истории Калининграда было немало знаменательных привозов, несколько из которых зафиксировано и в этой книге. Однако ни до, ни после город не посещали настолько большие группы в настолько яркие моменты своего существования. The White Stripes приехали в Калининград спустя неделю после триумфального хедлайнерского сета на британском фестивале «Гластонбери», где за их выступлением наблюдали около 100 тыс. человек. Дуэт, исполняющий гаражный блюз-рок, вовсю пожинал плоды мейнстримового успеха. Их умопомрачительные клипы крутились в горячей ротации MTV, а альбом 2003 года «Elephant» прогремел в чартах по обе стороны Атлантики, удостоился двух премий «Грэмми» и номинации «Лучший альбом». Последовавший за ним, вышедший буквально за пару недель до концерта, диск «Get Behind Me Satan» наводил шороху в мировой музыкальной прессе.