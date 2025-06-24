Как прошел Пикник Афиши х Сбер в Москве? С кайфом

21 июня в Москве прошел Пикник — мы провели там весь день (еще бы), чтобы хорошо провести время, а сейчас вспомнить главные музыкальные впечатления оттуда: от звездных хедлайнеров до важного реюниона и новых имен.

Леша Горбаш Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily», куратор музыкальной программы Пикника Афиши х Сбер

Пикник — это вайб

Зачем мы ходим на фестивали? На этот вопрос существует огромное количество ответов — и все они правильные. Возможность уютно провести летний день всей семьей. Наконец-то увидеть самого любимого артиста. Выцепить из лайнапа новое имя и очароваться музыкой. Увидеть друзей и просто хорошо с ними кайфануть под приятный саундтрек.

Для меня летние фестивали — это беготня между сценами, чтобы зацепить как можно больше артистов, встретить в толпе близких друзей и старых знакомых, успеть со всеми поговорить и порадоваться тому, сколько крутой музыки вокруг.

Ровно с этим алгоритмом я и провел всю субботу в «Коломенском». Приехал за полчаса до начала работы сцен, прогулялся по территории фестиваля и обрадовался: все красиво, удобно и понятно. А еще наши мольбы сбылись: никакого намека на дождь, солнечный день и идеальная фестивальная погода, когда не слишком жарко, но и не холодно.

Фестиваль начался для меня на сцене «Звук», где день открывала Розалия перформансом с кучей поддержки и песнями, которые я и без концертных аранжировок очень люблю, а с ними становится еще красивее. Дальше мы заглянули на сцену «Окко», где уже выступала группа «Груша» — плюс-минус идеальная июньская музыка где‑то между фанком и попом.

На первой сцене «Сбер» уже играла группа «Источник». Они по-прежнему звучат как великие инди-задроты, но выглядят при этом как пиковые «Бэкстрит бойс» во всем белом. И этот диссонанс группе только на пользу. Чтобы не превращать текст в формат «дорогой дневник, вот как прошел мой день», дальше проще пойти по пунктам и рассказать, чьи выступления запомнились особенно.

Лиза Громова, существующая вне привычных таймлайнов

© Дмитрий Яковлев

В этом году Лиза вернулась с альбомом «Без лица бездельница» — и на Пикнике впервые представила новую программу с большим бендом. У Лизы отлично получается хранить в музыке и концертах магию человека вне времени. С одной стороны, эстетика поп-дивы условных восьмидесятых всегда при ней. С другой — она звучит как человек, предлагающий свой взгляд на музыку здесь и сейчас.

Петар Мартич, который сегодня сильно больше и интереснее, чем его прошлые заслуги

© Дмитрий Яковлев

Петар легко мог составить программу из лучших песен всех своих проектов — от «Прыгай киски» до «Озер», — но это было бы чуть в лоб и скучновато. Куда интереснее наблюдать за тем, как музыка Петара (удивительно, но спустя столько лет люди все еще путаются в произношении: ударение на первый слог) звучит сегодня на стыке олдскульного рэпа, джаза и — иногда — инди-рока.

«Сова» и магия гитарной меланхолии

© Алексей Князев

Можно сколько угодно рассуждать на тему того, почему в наших широтах так любят гитарную музыку с нотой грустинки. А лучше один раз увидеть, как на эти песни реагируют люди на фестивалях. Сет группы «Сова» сработал как магнит: люди где‑то издалека слышали эти переборы — и все как в тумане, тебя тянет к первой сцене. И уже не важно, пять тебе лет или пятьдесят пять.

«Сироткин», «Моя Мишель», Cream Soda — символы фестивалей последних лет, но не просто так

© Алексей Князев

«У нас есть внутренний мем про доброту и уютность, что мы такие „комфортники“ и „пледники“. Но нас это не раздражает, как раз по-доброму хихикаем над этим», — говорил Сережа Сироткин в нашем большом интервью. Вспомнил эти слова во время их выступления — и тоже чуть хихикнул. Потому что сет лишний раз напомнил, сколько в их лайвах мощного рока, — какие пледы вообще?

Илья Гадаев из Cream Soda в начале выступления стеснительно сказал: «Извините, у меня похмелье». Но это не помешало ни ему, ни Афелии заставить скакать всех так, будто все зрители у первой сцены — опытные спортсмены с многолетним стажем (одобряем!).

А когда «Моя Мишель» стали исполнять «Ветер меняет направление», на пару минут появилось ощущение, что мы все переместились во вселенную этой группы — где любовь, вера в светлое завтра и только хорошая музыка.

Dopeclvb — Уфа, 2012 и навсегда

© Дмитрий Яковлев

Моя главная радость и гордость Пикника в этом году: у нас случился реюнион великого уфимского квартета. Музыка «Доупклаба» — это стиль, добро и наследие той самой эпохи в рэпе десятых, когда правила игры переписывались под корень, а будущее сцены стали формировать молодые, горящие и подкованные люди. С их прошлого концерта прошло семь лет — а низкий флекс никуда не делся.

Шоукейс лейбла Carnival Records — будущее уже рядом

© Влад Ярчевский

На сцене «Окко» друг за другом выступали J.Rouh, Sabu и A$thma Boys — артисты лейбла Салуки, взявшие у автора «Больших курток» завидную музыкальную дотошность и развивающие ее в разных направлениях. J.Rouh — про то, как заново выдумать клей для рэпа и R’n’B, Sabu — девушка, проецирующая неземное обаяние в поп-музыку, а A$thma Boys — про то, что границы музыкальных экспериментов придумали какие‑то дураки, никаких ограничений уже давно нет.

Mnogoznaal как самая скромная рэп-звезда

© Дмитрий Яковлев

Самый добродушный рэпер в истории человечества. То, как Макс сочетает скромность и застенчивость с умением заставить огромную толпу кричать песни про колхозников, тупиц и гостиницу «Космос», — чистое искусство и удовольствие.

GONE.Fludd и вечное солнце

© Дмитрий Яковлев

Я видел много концертов Фладды — и всегда изумлялся тому, как он хорошо держит толпу и успевает читать свой сложный рэп. Но я упустил момент, когда это дополнилось еще и харизмой сложившейся поп-звезды.

«Руки вверх!» как символ безоговорочной народности

© Алексей Князев

По ходу дня вылавливал реплики: «Ой, Жуков же последний, может, и сил уже не останется, да и что мы там не слышали». А потом наблюдал, как люди буквально сбегаются (!) на финальное выступление вечера, чтобы орать песни про крошку, Алешку, совершеннолетие, которые у всех отложились на подкорке. Статус народного артиста определяется ровно так: когда начинается песня, которую ты мог не слышать годами, но почему‑то по-прежнему знаешь наизусть каждое слово — и нет-нет да и начинаешь подпевать.

Мечты как вечный фестивальный двигатель

Худший момент любого фестиваля — это его конец, когда ты ползешь к выходу и понимаешь, что праздник закончился. Больше нет артистов, на сет которых надо заскочить, друзья разбредаются кто куда (конечно, на афтепати Пикника), вечер напоминает о себе молчаливым ветром в лицо, пора доставать худос. Но это и хороший момент, чтобы помечтать о том, как круто будет на Пикнике через год.

Можно и не мечтать так далеко — а напомнить вам, что Пикник Афиши х Сбер пройдет уже 9 августа. Санкт-Петербург, Елагин остров, 14.00.

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