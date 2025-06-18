То есть исследуют его сверху и снизу — про это есть замечательный панчлайн у Семеляка: в жизни «Гражданской обороны», как и в музыке, «не было средних частот». Но ни тех, ни других как‑то не хватало на то, чтобы написать полноценную биографию Летова. И новым поклонникам «Гражданской обороны», которые в силу возраста не застали времена журнала «Контркультура» и «Русского прорыва», иногда просто сложно реконструировать его судьбу и путь. Почему Летов до конца жизни жил в Омске? Правда ли за ним охотился КГБ? Для чего он вступил в партию Эдуарда Лимонова? Исповедовал ли правые идеи? Какие отношения у них были с Янкой? Виноват ли он в ее смерти?