Найк Борзов: «У некоторых получается оставаться молодыми до конца жизни. Я из таких»

Я легко нахожу общий язык с другим поколением артистов. И с Сеней Saluki, и с Мариной polnalyubvi, и с Вовой Куоком. Так сложилось, что в поле моего зрения попадают позитивные и светлые люди. Их музыка мне тоже интересна — иначе я бы вряд ли с ними работал. Мы учимся друг у друга, это естественный процесс: делимся навыками и скиллами. Мы с Феликсом Бондаревым из RSAC работали над трибьютом «Гражданской обороны». Он застал меня в подавленном состоянии и дикой неуверенности, когда я не понимал, куда и как двигаться. Потому что записал два альбома на жирных студиях с лучшими музыкантами — а они пошли в никуда, хотя это крутые работы, до сих пор их люблю, это давило. А тут мы познакомились с Феликсом. Я люблю группу The Brian Jonestown Massacre, а он с ней работал. Я прямо офигел, в итоге у нас завязалось плотное общение и дружба.