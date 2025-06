Найк Борзов: «У некоторых получается оставаться молодыми до конца жизни. Я из таких»

Меня цепляет новая музыка, нахожу очень красивые песни и интересные аранжировки. Например, мне понравился последний альбом Zoloto — грустный и красивый одновременно. Недавно наткнулся на последний альбом Деймона Албарна 2021 года «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows». Раньше не жаловал его сольные работы, а тут прямо вштырило. Он странный — больше нойзовый, чем мелодичный, очень авангардная музыка. Начал иначе к нему относиться, хотя мне нравились отдельные вещи у Gorillaz и даже у Blur, люблю их больше, чем Oasis. И неожиданно подсел на Брайана Ино и вообще на эмбиент. Если брать современную музыку, мне нравится Ghostemane, его посоветовала дочка Виктория. Из недавнего запомнилась песня Boulevard Depo на выдуманном языке.