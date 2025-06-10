Танцевать на GONE.Fludd, есть хот-доги и искать бусики: что делать на Пикнике Афиши x Сбер

Перевести дух можно будет в зонах отдыха. Для подписчиков сервиса «СберПрайм» будет открыт отдельный лаундж в зоне «Сбера» , на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными снеками и зарядками для телефонов. Отдохнуть с друзьями можно будет рядом со стендом «2ГИС», а главный повод заглянуть к ним — сервис «Друзья на карте» , который не даст потеряться в толпе и позволит видеть близких на территории фестиваля.