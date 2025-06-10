Танцевать на GONE.Fludd, есть хот-доги и искать бусики: что делать на Пикнике Афиши x Сбер

Музыка на трех сценах
На главной сцене выступят легендарная группа «Руки вверх!» и звезды российского поп-рока Uma2rman, к ним присоединятся группы «Моя Мишель», Cream Soda, «Сироткин», а также молодые герои инди — группы «Сова» и «Источник».
На сцену «Урбан» выйдут экс-участник и основатель уже по-своему легендарных групп российского инди «Прыгай киска», «Пасош» и «Озера», Петар Мартич, рэпер GONE.Fludd, продюсер Sp4k, перспективные фреш-герлc Rozalia и Kill Eva, артистка Лиза Громова, уфимские легенды Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal со специальной программой с группой Kasha.
Саша Фролова — художница, всемирно известная надувными скульптурами и костюмами, — создала для фестиваля уникальное визуальное оформление двух сцен, которое превратит их в полноценные арт-объекты. Проект Splashes of Joy включает в себя две надувные скульптурные группы: абстрактные цветные формы с зеркальными и прозрачными элементами, сверкающими на солнце. Эти работы символизируют яркие эмоции и радостную энергию фестиваля.
На третьей сцене состоится шоукейс «Заря». Здесь выступят артисты, в которых команда «Афиши Daily» видит свет и перспективу, а слышит — будущее русскоязычной сцены: ироничная поп-группа «Внимание брусника!», электропоп-исполнительница Nttrl, сочетающий распевный рэп и дворовые гитары Cafard, резиденты независимого лейбла Saluki Carnival Records J.Rouh, A$thma Boys и Sabu, а также дарк-поп-артистка Janea, фолк-исполнительница Adiiila и инди-поп-группа «Груша».
Развлечения
Традиционно для гостей Пикника подготовлено множество развлечений на открытом воздухе. Посетители смогут принять участие в граффити-батле от «Граффити-Азбуки» и Valgalo Company Walls, создать ментальную карту города с Музеем Москвы, заняться йогой со студией «Вершина», сыграть в крафтовые игры-головоломки от Game in Game, кастомизировать вещи, а также заглянуть на креативный пленэр от школы Mads, спа-сеансы и чайные церемонии от «Тайрая».
Любители активного отдыха смогут проверить силы на сайкл-тренировке от Rock the Cycle, принять участие в турнирах по мини-гольфу и пинг-понгу. Собрать фестивальный образ помогут Dry & Go, Сhop x Сhop, Arive Makeup и Birdie, а тату-студия «Мечта» проведет мастер-классы по нанесению татуировок.
Перевести дух можно будет в зонах отдыха. Для подписчиков сервиса «СберПрайм» будет открыт отдельный лаундж в зоне «Сбера», на втором этаже с видом на главную сцену, бесплатными снеками и зарядками для телефонов. Отдохнуть с друзьями можно будет рядом со стендом «2ГИС», а главный повод заглянуть к ним — сервис «Друзья на карте», который не даст потеряться в толпе и позволит видеть близких на территории фестиваля.
Гастрономические открытия
За меню на фуд-корте «Озон.Фреш» будут отвечать сразу более 40 кафе и ресторанов. Там гостей ждет дневной рейв на корнере Salatnica от Карины Каспарянц, коллаборация Underdog и «Сварщицы Екатерины», а также спешелы от популярных городских гастропроектов: Pods, «Культурный код», Shawarma Bar, «Внимание, Беляши», Feni, «Другой хлеб», YCP. Кроме того, ресторан ближневосточной кухни Maroon представит детский бокс в формате хеппи-мила.
Маркет локальных брендов
Еще одна фишка Пикника — большой маркет. В этом году на нем представлено более 60 брендов украшений разных фактур, стилей и материалов, а также одежды для детей и взрослых, аксессуаров, книг, ароматов для дома, уходовой и декоративной косметики и не только. Ждем встречи с марками Krakatau, Naipache, Perque Studio, Friend Function, Ecomake, Surfer Raincoats, Telo, Preacher Say Amen, Cha U Kao и другими.
Детская зона
Для московских гостей создадут удобную и продуманную инфраструктуру для комфортного отдыха с детьми, в том числе специальную зону, организованную девелопером «Брусника» при участии Общества юных архитекторов и Детского центра Музея Москвы — там можно будет оставить ребенка под присмотром опытных кураторов и ситтеров .
Самые маленькие посетители смогут поучаствовать в творческих мастер-классах журнала «Юный искусствовед» и кукольных спектаклях от сети детских лофтов «Чудо-чердачок», посетить поп-ап-библиотеку «Альпина.Дети», мастерскую по сбору конструктора по мотивам былин и классических русских сказок от Brick Labs, а также развлекательную зону и кинопоказы от студии «Мельница» и игровую песочницу-огород от проекта «Ешь, малыш» × органическая ферма «М2». Как и в прошлом году, все дети получат специальные подарки, а на площадке организуют станцию аренды шумоподавляющих наушников от «СберKids», комнату матери и ребенка от клиники Docdeti и детский фуд-корт.
Для удобства навигации по фестивалю портал «Рамблер» создал специальный ИИ-гид, который в формате чат-бота ответит на самые важные вопросы для гостей фестиваля: где и во сколько выступает любимый артист, какие развлечения прямо сейчас проходят на бренд-зонах, куда идти за подарками и какой корнер выбрать для перекуса.
В Петербурге пикниковскую атмосферу, в которой сливаются культура, искусство и музыка, можно будет ощутить 9 августа, фестиваль состоится на территории Елагина острова.
Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.