«Моя Мишель»: «У меня внутренний склад немножко такого Пьеро»

— А что такое «успех» тогда?



— Я просто очень ценю то, что он есть. Потому что знаю, как легко все потерять. Наша популярность никогда не была стремительной, ровной или идущей только в гору, это всегда волны. Сначала популярной стала песня «Дура» — случилась первая вспышка «Моя Мишель». Потом она утратилась — и было тяжело это переживать. Нужно было не раскиснуть и все равно продолжать делать, делать, делать. А когда ты делаешь много, то поднимаешься снова рано или поздно. Во всяком случае, так было у нас: вряд ли это рецепт, подходящий всем. Уверена, что любой артист боится потерять успех. Ты не можешь быть актуальным вечно. Даже группа Coldplay не была вечно актуальной.