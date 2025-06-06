Что случилось с музыкой

26главных музыкальных релизов мая

Автор телеграм-канала «Тихое Место» Федор Сучилин собрал для нас 26 главных музыкальных релизов мая, от долгожданных альбомов локальных звезд до мини-релизов нишевых артистов англоязычной сцены. А также — релизы участников Пикника Афиши x Сбер, который пройдет в Москве уже 21 июня.
Тальник «Любовь и сладкие духи прохожих»

Альбом про время, в котором мы вроде бы не жили, и эмоции, которых мы вроде бы не ощущали — а очень хотелось бы.

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Альбом
Джарахов «Эл»

Искренний альбом, по-новому знакомящий слушателя с противоречивым артистом. В гости заглянул Слава КПСС (диссящий Эльдара на его же альбоме) и другие.

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Альбом
ooes, Pantera Blue «la nostalgia lleva mi nombre»

ooes — чуть ли не главный женский голос российской инди-сцены. Pantera Blue — испанка, мешающая босанову с гэриджем. Их совместный EP доводит до мурашек.

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EP
«Танцы минус» «Звезда»

Классики русскоязычной сцены — с новым синглом.

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Сингл
Крип-а-Крип «Большой Глебовски»

Глыба ру-рэпа заручился помощью Скриптонита, который написал большинство битов. Получилось стильно, трушно и олдскульно — в самый раз для фанатов жанра.

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Альбом
Yung Lean «Jonatan»

Икона молодежи и рэп-инноватор Юнатан Леандёр окончательно обосновался в гитарном амплуа и выпустил свой самый волшебный альбом.

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Альбом
Jeembo «Stay Hella»

Не надо менять то, что и так работает, — Jeembo считает именно так. Увесистые трэп-биты, холодный техничный флоу и маскулинная лирика снова на месте.

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Альбом
Yerkatt «Секреты опытных шоферов»

Голосистый армянин из Якутии ищет новое звучание в ипишке из четырех треков. Внутри ламповый инди-рок, R’n’B, соул и фиты с Олегом ЛСП и Basic Boy.

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Альбом
Bato «6lankname 2»

Первая столь масштабная работа харизматичного трэп-артиста, особенно ценящего олдскульный грув. На огонек заглянули Saluki, Obladaet и другие мэтры.

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Альбом
Aminé «13 Months of Sunshine»

Самый солнечный рэп-альбом месяца от человека, который, как никто другой, умеет получать кайф от жизни. Название релиза как бы намекает.

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Альбом
Bad Zu «VNT4BL»

Заковыристая электроника из‑под пера продюсера, который помог Глюкозе переродиться. Это ипишка на четыре трека — все коротко и по делу.

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Альбом
yeule «Evangelic Girl Is a Gun»

Новый альбом стильной певицы из Сингапура — изобретательный поп, отсылающий к альтернативе девяностых и нулевых. Особое внимание стоит уделить клипам.

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Альбом
Kill Eva, Encassator «Psycho Dreams 2»

Мрачный электронный саунд и кричащий припев — логичное продолжение международного хита артистки, которая этим летом выступит на Пикнике Афиши x Сбер.

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Сингл
Mirèle, Рудольф Страусов «Клюв»

Вычурная коллаборация одного странного парня и одной «не такой, как все» девушки. Клин клином выбивает: лечим депрессию депрессивным синглом.

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Сингл
Rico Nasty «Lethal»

Заметная героиня женского трэпа вновь показывает зубы. И лишь иногда прерывается, чтобы поговорить о своем, о девичьем.

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Альбом
«Два обреза» «Шабаш Радио»

Джаз-фьюжен, который почему‑то ощущается как обаятельная поп-музыка, — смелый альбом от вундеркиндов, которые только сейчас попали на радары СМИ.

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Альбом
Kali Uchis «Sincerely»

Еще один мастер-класс по гитарному поп-соулу от дивы, которая на такой музыке собаку съела. Удивительно: из раза в раз ее альбомы становятся только лучше.

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Альбом
Missu «Эйфория Клуб»

Сочный R’n’B от артиста, который лучше других понимает, как устроен жанр. Участвуют Крест, Hofmannita, Бикей Декада и не только.

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Альбом
Piggy Bang «Ready to Play»

Неожиданное возвращение первопроходцев беларусского трэпа. Олег ЛСП убивает свое альтер эго, а Евгений Алехин читает стих про свинский визг.

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Альбом
Men I Trust «Equus Caballus»

Самая комфортная инди-группа на свете выпустила уже второй альбом за этот год. И он заживляет раны не хуже первого!

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Альбом
Whiteback «Гавриилиада»

Если бы Антоха MC был рэпером, он звучал бы как‑то так. Это первый большой альбом очень доброго фрешмена с необычной подачей.

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Альбом
Rozalia «Мне не больно»

Теплый гитарный поп от участницы Пикника-2025. Отдельного внимания заслуживает лирика, в которой боль и надежда существуют в пропорции 1:1.

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Сингл
JPEGMafia, Flume «We Live in a Society»

Прикол двух фриковатых саунд-дизайнеров, который зашел слишком далеко — в меру смешная, в меру изобретательная ипишка на стыке хип-хопа и электроники.

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EP
Директор Всего, SP4K «Сделка века»

Коллаборация двух авантюристов танцевального звука. Стильные ритмы, нелепые строчки и много-много грува — ищите SP4K на Пикнике Афиши этим летом.

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Альбом
SaintPrince 52 «Barboss»

Пока все копируют Френдли Тага, участники его же объединения показывают самобытный стиль — кое в чем SaintPrince даже может дать лидеру тусовки «52» фору.

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Альбом
New Sylveon «нарратифффчики»

Первопроходец отечественного гиперпопа выпустил первый за три года альбом — в этот раз СДВГ-электронику поддерживает вой гитар.

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Альбом
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