Альбом про время, в котором мы вроде бы не жили, и эмоции, которых мы вроде бы не ощущали — а очень хотелось бы.
Искренний альбом, по-новому знакомящий слушателя с противоречивым артистом. В гости заглянул Слава КПСС (диссящий Эльдара на его же альбоме) и другие.
ooes — чуть ли не главный женский голос российской инди-сцены. Pantera Blue — испанка, мешающая босанову с гэриджем. Их совместный EP доводит до мурашек.
Классики русскоязычной сцены — с новым синглом.
Глыба ру-рэпа заручился помощью Скриптонита, который написал большинство битов. Получилось стильно, трушно и олдскульно — в самый раз для фанатов жанра.
Икона молодежи и рэп-инноватор Юнатан Леандёр окончательно обосновался в гитарном амплуа и выпустил свой самый волшебный альбом.
Не надо менять то, что и так работает, — Jeembo считает именно так. Увесистые трэп-биты, холодный техничный флоу и маскулинная лирика снова на месте.
Голосистый армянин из Якутии ищет новое звучание в ипишке из четырех треков. Внутри ламповый инди-рок, R’n’B, соул и фиты с Олегом ЛСП и Basic Boy.
Первая столь масштабная работа харизматичного трэп-артиста, особенно ценящего олдскульный грув. На огонек заглянули Saluki, Obladaet и другие мэтры.
Самый солнечный рэп-альбом месяца от человека, который, как никто другой, умеет получать кайф от жизни. Название релиза как бы намекает.
Заковыристая электроника из‑под пера продюсера, который помог Глюкозе переродиться. Это ипишка на четыре трека — все коротко и по делу.
Новый альбом стильной певицы из Сингапура — изобретательный поп, отсылающий к альтернативе девяностых и нулевых. Особое внимание стоит уделить клипам.
Мрачный электронный саунд и кричащий припев — логичное продолжение международного хита артистки, которая этим летом выступит на Пикнике Афиши x Сбер.
Вычурная коллаборация одного странного парня и одной «не такой, как все» девушки. Клин клином выбивает: лечим депрессию депрессивным синглом.
Заметная героиня женского трэпа вновь показывает зубы. И лишь иногда прерывается, чтобы поговорить о своем, о девичьем.
Джаз-фьюжен, который почему‑то ощущается как обаятельная поп-музыка, — смелый альбом от вундеркиндов, которые только сейчас попали на радары СМИ.
Еще один мастер-класс по гитарному поп-соулу от дивы, которая на такой музыке собаку съела. Удивительно: из раза в раз ее альбомы становятся только лучше.
Сочный R’n’B от артиста, который лучше других понимает, как устроен жанр. Участвуют Крест, Hofmannita, Бикей Декада и не только.
Неожиданное возвращение первопроходцев беларусского трэпа. Олег ЛСП убивает свое альтер эго, а Евгений Алехин читает стих про свинский визг.
Самая комфортная инди-группа на свете выпустила уже второй альбом за этот год. И он заживляет раны не хуже первого!
Если бы Антоха MC был рэпером, он звучал бы как‑то так. Это первый большой альбом очень доброго фрешмена с необычной подачей.
Теплый гитарный поп от участницы Пикника-2025. Отдельного внимания заслуживает лирика, в которой боль и надежда существуют в пропорции 1:1.
Прикол двух фриковатых саунд-дизайнеров, который зашел слишком далеко — в меру смешная, в меру изобретательная ипишка на стыке хип-хопа и электроники.
Коллаборация двух авантюристов танцевального звука. Стильные ритмы, нелепые строчки и много-много грува — ищите SP4K на Пикнике Афиши этим летом.
Пока все копируют Френдли Тага, участники его же объединения показывают самобытный стиль — кое в чем SaintPrince даже может дать лидеру тусовки «52» фору.
Первопроходец отечественного гиперпопа выпустил первый за три года альбом — в этот раз СДВГ-электронику поддерживает вой гитар.