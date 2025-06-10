Концертный зал

Offset, Lil Pump, Smokepurpp, OG Buda, Баста, Anna Asti: на чьи концерты идти в июне

Летние концерты особенно приятны — тем более если проходят на открытом воздухе. С Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «слезы моей юности», собрали интересные выступления, открывающие сезон. А чтобы за один день услышать сразу всех любимых артистов, приходите на Пикник Афиши x Сбер.

Пикник Афиши x Сбер

21 июня, в музее-заповеднике «Коломенское»

© Максим Жидяев

Фестиваль держит статус одного из крупнейших летних событий: посетителей ждет не только обширная музыкальная программа, но и множество развлечений и интерактивных зон от партнеров. Некоторые выступления артистов станут уникальными: Mnogoznaal собрал особую программу вместе с группой Kasha, уфимское объединение Dopeclvb воссоединится на сцене на один вечер, Петар Мартич выступит вместе с Лизой Громовой. Московские хедлайнеры — группа «Руки вверх!».

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
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«Многоточие Band»

11 июня, в «Урбане»

© «Многоточие Band»

Коллектив, состоящий из основоположников группы «Многоточие» и их соратников, устраивает ежегодный акустический концерт для любителей живой музыки. Специальные гости вечера — White Hot Ice, Ян Sun, Nekby.

Многоточие Band
Концерт / 11 июня
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Rasputniki

11 июня, в Powerhouse Moscow

© Rasputniki

Казахстанская группа не пытается запирать творчество в жанровых рамках: в их музыке, например, можно услышать гаражный рок, стоунер, кантри и танцевальную электронику. Родная культура для них тоже важна: участники чтят восточные традиции и наследие местных поэтов-импровизаторов.

Rasputniki
Концерт / 11 июня
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«Фото и напитки»

13 июня, в Punk Fiction

© «Фото и напитки»

Деньги, вырученные с этого благотворительного концерта, пойдут на восстановление дома, в котором жили участники группы, — в мае он сгорел со всеми инструментами и аппаратурой. В поддержку музыкантов выступят и их друзья: Voi, «Ваянг», Iknownothing, Саша Еник и другие.

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Moscow Dark Fest

13–14 июня, в Pravda

© Yaruga

В программе фестиваля темной культуры более 30 артистов, играющих в разных направлениях — от метала и готического рока до дарк-электро и техно-индастриала. Большая часть лайнапа уже известна, но интрига осталась — в программе есть секретные гости.

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«Психея»

13 июня, в «Урбане»

© «Психея»

Группа с 30-летней историей презентует новый акустический альбом «Киберакустика. Том 1,2», в который вошли переосмысленные песни из разных периодов творчества. Зрителей ждет расширенный состав и авторские видеоинсталляции.

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«Завтра брошу»

13 июня, в Stereopeople

© «Завтра брошу»

Тюменское синт-панк-трио «Завтра брошу» столичным выступлением продолжит череду крупных сольных концертов, где исполнит и старые хиты, и новые песни.

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Offset & Lil Pump & Smokepurpp

14 июня, в «МТС Live Холле»

Offset
© Richard Bord/Getty Images

Концерт участника группы Migos, который дважды переносился весной, должен наконец состояться. В качестве извинений перед зрителями организаторы пригласили еще двух крупных американских рэперов. Специальный гость — Richie Wess из Флориды.

Offset & Lil Pump & SmokePurpp
Концерт / 14 июня
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Anna Asti

14 июня, на «ВЭБ-арене»

© Anna Asti

Певица и ее команда представят на сцене новое шоу «Царица» — они признаются, что многое им придется проделать впервые. Зрителям обещают яркие спецэффекты и хореографию, а также новые песни.

Anna Asti «Царица». Премьера шоу
Концерт / июнь
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Niletto

14 июня, в «Речном»

© Niletto

Вечеринка в бич-клабе начнется с выступления диджеев Soho Family, а к закату на сцене появится автор «Любимки».

Niletto на Речном!
Концерт / 14 июня
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«Имя твоей бывшей»

14 июня, на «Складе № 3»

© @exnameband

Одни из основоположников русского эмо-ривайвла впервые за три года дадут большой концерт в Москве. Вечер откроют якутская группа Skovan и «Шампур» из объединения Yauza Club.

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Молодой Платон

15 июня, в «Урбане»

© Молодой Платон

Артист, еще в возрасте 16 лет записавший фиты с Big Baby Tape и Pharaoh, выступит в столице с новой программой.

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«Дедовский свитер»

15 июня, в Powerhouse Moscow

© «Дедовский свитер»

Гитар-бенд «Дедовский свитер» выступит с сольным концертом, где среди прочего можно будет услышать треки из готовящегося альбома. На саппорте — петербургская группа «Тоня кто?».

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Ay Yola

19 июня, в «MTC Live Лето»

© Ay Yola

Трио из Башкортостана, прогремевшее весной с песней «Homay», выступит под летним небом в сопровождении этнических и электронных инструментов.

Ay Yola
Концерт / 19 июня
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Wildways

21 июня, в «Лужниках»

© Wildways

Брянская группа, прошедшая путь от постхардкора до поп-рока и от андеграундных выступлений до крупных фестивалей, ждет поклонников на большой концертной площадке «МТС Live Лето» на открытом воздухе.

Wildways
Концерт / 21 июня
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OG Buda

22 июня, в «MTC Live Лето»

© @budaog

Участник объединений RNDM Crew и Melon Music продолжает традицию каждый год выступать летом в Москве под открытым небом — в этот раз фанаты соберутся в «МТС Live Лето» в «Лужниках».

OG Buda
Концерт / 22 июня
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«Мясафест II»

22 июня, в Pun Fiction, «Мотыге»

© «Светлеет»

Фестиваль тяжелой музыки «Мясафест II» пройдет сразу на двух сценах московских баров — под открытым небом на веранде Punk Fiction и в стенах «Мотыги». В лайнапе «Культура курения», «Тише, вдруг услышат!», «Светлеет», Ospa 1959, «Отречение Петра», Barbasolente, «Эрзац» и North Migration.

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Баста

27 и 28 июня, в «Лужниках»

© Пресс-материалы

На крупнейшей площадке страны состоится сразу два концерта Басты подряд — если все билеты будут распроданы, выступления посетят 150 тысяч зрителей. Такими впечатляющими вечерами артист хочет отметить свое 45-летие. Вместе с ним на сцене появятся Guf, Zivert, «Комната Культуры», Егор Крид, Ramil, OG Buda, Минаева, Hammali, Navai, Смоки Мо и другие.

Баста
Концерт / июнь
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Петр Налич

27 июня, в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве

© Пресс-материалы

Оперный артист, композитор и участник «Евровидения-2010» выступит в здании Театра на Таганке.

Петр Налич
Концерт / 27 июня
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7000$

29 июня, в «Урбане»

© 7000$

Звезды русской альтернативы нулевых, чьему творческому пути уже более четверти века, в этом году празднуют 20-летие альбома «Хевибаксопопс» — он считается очень важным в дискографии группы. Сет-лист состоит из старых песен в новом лайв-звучании в сопровождении духовых инструментов.

7000$ (Семь Штук Баксов). 20 лет альбому Хэвибаксопопс
Концерт / июнь
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