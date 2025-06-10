Offset, Lil Pump, Smokepurpp, OG Buda, Баста, Anna Asti: на чьи концерты идти в июне

Деньги, вырученные с этого благотворительного концерта, пойдут на восстановление дома, в котором жили участники группы, — в мае он сгорел со всеми инструментами и аппаратурой. В поддержку музыкантов выступят и их друзья: Voi, «Ваянг», Iknownothing, Саша Еник и другие.