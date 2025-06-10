Offset, Lil Pump, Smokepurpp, OG Buda, Баста, Anna Asti: на чьи концерты идти в июне

Пикник Афиши x Сбер
21 июня, в музее-заповеднике «Коломенское»
Фестиваль держит статус одного из крупнейших летних событий: посетителей ждет не только обширная музыкальная программа, но и множество развлечений и интерактивных зон от партнеров. Некоторые выступления артистов станут уникальными: Mnogoznaal собрал особую программу вместе с группой Kasha, уфимское объединение Dopeclvb воссоединится на сцене на один вечер, Петар Мартич выступит вместе с Лизой Громовой. Московские хедлайнеры — группа «Руки вверх!».
«Многоточие Band»
11 июня, в «Урбане»
Коллектив, состоящий из основоположников группы «Многоточие» и их соратников, устраивает ежегодный акустический концерт для любителей живой музыки. Специальные гости вечера — White Hot Ice, Ян Sun, Nekby.
Rasputniki
11 июня, в Powerhouse Moscow
Казахстанская группа не пытается запирать творчество в жанровых рамках: в их музыке, например, можно услышать гаражный рок, стоунер, кантри и танцевальную электронику. Родная культура для них тоже важна: участники чтят восточные традиции и наследие местных поэтов-импровизаторов.
«Фото и напитки»
13 июня, в Punk Fiction
Деньги, вырученные с этого благотворительного концерта, пойдут на восстановление дома, в котором жили участники группы, — в мае он сгорел со всеми инструментами и аппаратурой. В поддержку музыкантов выступят и их друзья: Voi, «Ваянг», Iknownothing, Саша Еник и другие.
Moscow Dark Fest
13–14 июня, в Pravda
В программе фестиваля темной культуры более 30 артистов, играющих в разных направлениях — от метала и готического рока до дарк-электро и техно-индастриала. Большая часть лайнапа уже известна, но интрига осталась — в программе есть секретные гости.
«Психея»
13 июня, в «Урбане»
Группа с 30-летней историей презентует новый акустический альбом «Киберакустика. Том 1,2», в который вошли переосмысленные песни из разных периодов творчества. Зрителей ждет расширенный состав и авторские видеоинсталляции.
«Завтра брошу»
13 июня, в Stereopeople
Тюменское синт-панк-трио «Завтра брошу» столичным выступлением продолжит череду крупных сольных концертов, где исполнит и старые хиты, и новые песни.
Offset & Lil Pump & Smokepurpp
14 июня, в «МТС Live Холле»
Концерт участника группы Migos, который дважды переносился весной, должен наконец состояться. В качестве извинений перед зрителями организаторы пригласили еще двух крупных американских рэперов. Специальный гость — Richie Wess из Флориды.
Anna Asti
14 июня, на «ВЭБ-арене»
Певица и ее команда представят на сцене новое шоу «Царица» — они признаются, что многое им придется проделать впервые. Зрителям обещают яркие спецэффекты и хореографию, а также новые песни.
Niletto
14 июня, в «Речном»
Вечеринка в бич-клабе начнется с выступления диджеев Soho Family, а к закату на сцене появится автор «Любимки».
«Имя твоей бывшей»
14 июня, на «Складе № 3»
Одни из основоположников русского эмо-ривайвла впервые за три года дадут большой концерт в Москве. Вечер откроют якутская группа Skovan и «Шампур» из объединения Yauza Club.
Молодой Платон
15 июня, в «Урбане»
Артист, еще в возрасте 16 лет записавший фиты с Big Baby Tape и Pharaoh, выступит в столице с новой программой.
«Дедовский свитер»
15 июня, в Powerhouse Moscow
Гитар-бенд «Дедовский свитер» выступит с сольным концертом, где среди прочего можно будет услышать треки из готовящегося альбома. На саппорте — петербургская группа «Тоня кто?».
Ay Yola
19 июня, в «MTC Live Лето»
Трио из Башкортостана, прогремевшее весной с песней «Homay», выступит под летним небом в сопровождении этнических и электронных инструментов.
Wildways
21 июня, в «Лужниках»
Брянская группа, прошедшая путь от постхардкора до поп-рока и от андеграундных выступлений до крупных фестивалей, ждет поклонников на большой концертной площадке «МТС Live Лето» на открытом воздухе.
OG Buda
22 июня, в «MTC Live Лето»
Участник объединений RNDM Crew и Melon Music продолжает традицию каждый год выступать летом в Москве под открытым небом — в этот раз фанаты соберутся в «МТС Live Лето» в «Лужниках».
«Мясафест II»
22 июня, в Pun Fiction, «Мотыге»
Фестиваль тяжелой музыки «Мясафест II» пройдет сразу на двух сценах московских баров — под открытым небом на веранде Punk Fiction и в стенах «Мотыги». В лайнапе «Культура курения», «Тише, вдруг услышат!», «Светлеет», Ospa 1959, «Отречение Петра», Barbasolente, «Эрзац» и North Migration.
Баста
27 и 28 июня, в «Лужниках»
На крупнейшей площадке страны состоится сразу два концерта Басты подряд — если все билеты будут распроданы, выступления посетят 150 тысяч зрителей. Такими впечатляющими вечерами артист хочет отметить свое 45-летие. Вместе с ним на сцене появятся Guf, Zivert, «Комната Культуры», Егор Крид, Ramil, OG Buda, Минаева, Hammali, Navai, Смоки Мо и другие.
Петр Налич
27 июня, в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве
Оперный артист, композитор и участник «Евровидения-2010» выступит в здании Театра на Таганке.
7000$
29 июня, в «Урбане»
Звезды русской альтернативы нулевых, чьему творческому пути уже более четверти века, в этом году празднуют 20-летие альбома «Хевибаксопопс» — он считается очень важным в дискографии группы. Сет-лист состоит из старых песен в новом лайв-звучании в сопровождении духовых инструментов.