Не оставляй меня: конец эпохи «ВИА Гры»

Поэтому я бы остановился на следующей, более важной точке. «Попытку номер пять», а также другие ранние хиты — «Бомбу» и «Я не вернусь» — записывала первая итерация «ВИА Гры» в лице Надежды Грановской и Алены Винницкой. В 2002 году в группе начались первые кадровые турбулентности, которые не расшатали группу, а наоборот, заложили фундамент той самой «ВИА Гры». Группа стала трио — к ней присоединилась Анна Седокова (а также уходила, потом вернулась Надежда Грановская). В таком переходном составе «ВИА Гра» записывает песню «Good Morning, папа». На эту песню снят один из самых жутких отечественных поп-клипов 2000-х. С одной стороны, там показан бракоразводный процесс двух родителей, который за стенкой подслушивает их сын, — зрелище тяжелое, даже если вы выросли в полной любящей семье. С другой — кадры со сцены, где в конце начинается литься кровь, в сочетании с очень тревожными гитарными соляками тоже ощущаются не очень легко.