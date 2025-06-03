Не оставляй меня: конец эпохи «ВИА Гры»

Я часто хожу на музыкальные квизы и могу точно сказать, на какой вопрос не ответил бы никто из пары десятков обычно участвующих там команд — об именах девушек финального состава «ВИА Гры». Это в целом неудивительно — герлз-бенд не скончался одномоментно, а долго и мучительно умирал, не подавая признаков жизни в последние несколько лет. Живительная инъекция — шоу-перезапуск «Хочу в „ВИА Гру“» двенадцатилетней давности — помогла, но ненадолго. Участницы стали быстро меняться, а песни перестали запоминаться.
В режиме существования — но не жизни — «ВИА Гра» дотянула до 2025 года. Это, без вопросов, худшее время для герлз- и бойз-бендов, когда даже сама идея поп-группы «как раньше» во времена соцсетей и индивидуальностей выглядит как бабушкин шифоньер посреди пинтерестного минимализма. В мире тоже с этим плохо — исключая кей-поп (чья индустрия устроена все же по-другому). Когда в последний раз вы встречали успешную девочковую или мальчиковую поп-группу? One Direction? Fifth Harmony? Все это было уже безбожно давно, а одни только Гарри Стайлз и Камила Кабелло стали медийно больше и сильнее групп, в которых они пели.
Тем не менее когда читаешь заголовок «„ВИА Гра“ прекратила существование», ты все равно что‑то чувствуешь. И это не просто ностальгический тег: время поговорить не столько о тоске по утраченному, сколько о реальном наследии группы. Есть хороший прием проверки на наследие: сначала смотрим на «до», потом — на «после». Сравниваем — и осознаем, кто пришел и что изменил.
Что представляли собой русскоязычные герлз-бенды до «ВИА Гры»?
Скорее всего, у человека, который считает свой музыкальный вкус хорошим, не нашлось бы каких‑то хвалебных слов на этот счет. Были «Блестящие», которые по пути из рейв-эры к большому шоубизу стали собирать — как монетки в Subway Surfer — все больше обидных клише о девочковых группах. Были «Стрелки» (и другие группы, чьи названия смыла история), которые эти штампы изначально транслировали.
Самим группам недоставало понятно прописанной идеи. Вот группа «Блестящие» — про что она была, если простыми словами? Про модный рейв или столичный гламур? Непонятно. А «Стрелки»? Тоже. Характерам не хватало четкой прорисовки: скажем, звезда (да и персона) Жанны Фриске ярко засияла уже после «Блестящих» (в отличие от девушек из золотого состава «ВИА Гры», но об этом позже). То есть группа скорее ее ограничивала, чем раскрывала.
Самое главное — продюсеры герлз-бендов 1990-х будто боялись выходить за рамки нехитрой формулы «интертейнмент + секс» и впускать в творчество другие эмоции и настроения, более глубокие и серьезные. За легкомысленность и поверхностность творчества девичьи поп-группы даже стали называть «поющими трусами». Это определение может быть сколько угодно похабным, сексистским и неприемлемым — но, увы, понятно, почему и как оно возникло. «ВИА Гра» позволила герлз-бендам сбросить оковы и быть вообще любыми.
«ВИА Гра» — это страсть
В карьерах великих групп по пути к их величию всегда есть свои майлстоуны. «ВИА Гра» — не исключение, потому что к тому, чтобы стать именно той «ВИА Грой», ради которой существует, например, вот этот текст, группа шла несколько лет.
И прошла несколько важных контрольных точек. Первая — «Попытка номер пять» 2000 года, дебютный хит, страшно прилипчивый и разлетевшийся на цитаты-вехи: «„Держись от него подальше“, — печально сказала подруга Маша», «Четвертый исчез во вторник, о первом почти ничего не помню», «Теперь страдаю от этого, теряя независимость» — вы и так все знаете. Но еще не определяющий, потому что, несмотря на приложенную хватку и талант композитора, текстовика, продюсера и идеолога Константина Меладзе, «Попытку номер пять» можно себе представить, например, в исполнении «Блестящих».
Поэтому я бы остановился на следующей, более важной точке. «Попытку номер пять», а также другие ранние хиты — «Бомбу» и «Я не вернусь» — записывала первая итерация «ВИА Гры» в лице Надежды Грановской и Алены Винницкой. В 2002 году в группе начались первые кадровые турбулентности, которые не расшатали группу, а наоборот, заложили фундамент той самой «ВИА Гры». Группа стала трио — к ней присоединилась Анна Седокова (а также уходила, потом вернулась Надежда Грановская). В таком переходном составе «ВИА Гра» записывает песню «Good Morning, папа». На эту песню снят один из самых жутких отечественных поп-клипов 2000-х. С одной стороны, там показан бракоразводный процесс двух родителей, который за стенкой подслушивает их сын, — зрелище тяжелое, даже если вы выросли в полной любящей семье. С другой — кадры со сцены, где в конце начинается литься кровь, в сочетании с очень тревожными гитарными соляками тоже ощущаются не очень легко.
Но по-настоящему эта песня раскрылась год спустя. Винницкая уходит, приходит Вера Брежнева, наступает эра золотого состава — и девушки выходят на премию «Муз-ТВ» как будто в последний раз в жизни на сцену вообще. Это тот редкий случай, когда и пение под плюс не роняет вайб, и даже с экрана чувствуется исступленная страсть — пожалуй, это первый пример на отечественной сцене, когда герлз-бенд в смысле энергетики может дать фору многим рок-группам.
Страсть — причем подлинная, неподдельная и не сыгранная — станет одной из визиток «ВИА Гры» — взять хотя бы легендарный клип «Биология». А еще даст эстафету хоть Serebro, хоть группе «Винтаж» — так что, когда будете слушать «Плохую девочку» или «Мало тебя», помните, кого надо благодарить в первую очередь.
«ВИА Гра» — это драма
Между «Попыткой номер пять» и «Не оставляй меня, любимый» — три года и пропасть. Вторая песня открыла не только золотую эру «ВИА Гры», но и новую главу в истории отечественных герлз-бендов — кажется, это первый раз, когда девичья группа исполнила балладу такой глубины, от которой брызнуло в глазах даже у тех, кто был галактически далек от отечественной поп-музыки.
«Не оставляй меня, любимый» — это еще и совершенно иконический клип, из которого ты помнишь гораздо больше кадров и образов, чем ты думал: Седокова в ожерелье в зрительном зале, Брежнева в меховой шапке, Грановская в красном платье, амфитеатр, арфа. И ни одной переигранной эмоции.
Самый эмоциональный (и мой любимый) момент этой песни — когда в 2010 году повзрослевшие и разошедшиеся Грановская, Седокова и Брежнева (кажется, в последний раз) собрались на мгновение, чтобы исполнить именно ее.
«ВИА Гра» — это ирония
Среди жемчужин золотого состава совсем затерялась песня и клип «Убей мою подругу». Мне кажется безумно показательным тот факт, что она вышла буквально следом за «Не оставляй меня, любимый» — это лишний раз подчеркивает, насколько разной могла быть группа.
«Убей мою подругу» — торжество кэмпа и китча, где «ВИА Гра» перекэтиперрила праймовую Кэти Перри, которая на всяких гротескностях и нарочитых несерьезностях карьеру и построила. Это довольно издевательская пародия на «Песню года» (в те годы, когда участие в таких шоу было жизненно необходимо) показала ироничную сторону девушек, которая на самом деле добавляет едва ли не больше витальности их характерам, чем драматическая или страстная.
Еще один вид контента — интервью участниц той поры: смешные, моментами кринжовые, но очень живые. Как будто это не главная девичья группа минимум двух стран, а студентки-попутчицы скорого поезда Москва — Одесса.
«ВИА Гра» — это идея
И еще о названии — конечно же, не получится упустить из виду тот факт, что создатели группы Константин Меладзе и Дмитрий Костюк уже на уровне заголовка довольно ясно дали понять слушателю, с чем он столкнется.
Сначала было слово, а потом появились смыслы. Еще одним майлстоуном (но, увы, грустным) в 2004 году стал уход Анны Седоковой, которая часто пела ведущие партии и (в особенности на живых выступлениях) выглядела настоящей фронтвумен золотого состава.
Не принижая других девушек, которые пришли ей на смену (а потом — и Надежде Грановской, и Вере Брежневой), оказалось, что лучше всего трещину в этом корабле залатает имя. «ВИА Гра» стала огромным именем, большим зонтом, который под яркой вывеской скрывает не только красивых страстных девушек, но и драму, глубину на стыке с колкостью и иронией. Двигатель «ВИА Гры», заведенный золотым составом, работал уже сам по себе — поэтому ни кадровая текучка как сам факт, ни критика выбора участниц Константином Меладзе (Альбина Джанабаева была бэк-вокалисткой, а потом стала женой его брата Валерия) не влияла еще несколько лет на внимание к группе.
Это потом, к началу 2010-х, двигатель все же заглох — когда и в отечественной поп-музыке наступил спад, и у Константина Меладзе не нашлось для «ВИА Гры» вещей, сопоставимых хотя бы с условными «Бриллиантами», и участницы поменялись несколько раз. Но именно благодаря силе имени его удалось завести — в 2013 году шоу «Хочу в „ВИА Гру“» подарило группе новую жизнь и медийность еще на несколько лет.
«ВИА Гра» — это песни
Именно «послезолотая» эра группы наглядно показала не только продюсерскую, но и композиторскую мощь Константина Меладзе. Уже вне зависимости от тех, в чьи уста вкладывались строчки, он продолжил писать песни, без которых сложно представить канон «ВИА Гры»: «Л.М.Л.», «Бриллианты», «Обмани, но останься», «Цветок и нож», «Перемирие», «Так сильно». Во многом именно композиторский спад стал причиной того, что «ВИА Гра» во второй половине 2010-х скрылась с горизонта. А в мае 2025 года совсем закончилась.