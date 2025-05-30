«Мы конкурируем с Надеждой Кадышевой». Большое интервью группы «Сироткин»

Сережа: Да, но я два раза пел с ларингитом. Один раз приезжал фониатр, что‑то закапал мне в горло. Но на самом деле в таких случаях тебя ничего не спасет, если у тебя ларингит, надо две недели молчать. Потому что концерт-то мы отыграли, но у меня уже к третьей песне окончательно осип голос, просил лекарства прямо у людей в зале, но все было бесполезно. Я орал, хрипел и думал, что окей, сейчас по-геройски закончу этот один концерт, а дальше все будет хорошо. Но ты одним часовым концертом ломаешь голос на месяц вперед — и уже ничего с этим не сделаешь.