Избивал и насиловал бывшую, обижал собак, сжигал машины. Что говорят о Дидди на суде

Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и не только. Полный список обвинений длиннее сотни позиций, которые затрагивают возможные преступления, совершенные с начала нулевых по конец десятых. Если Дидди признают виновным, ему грозит как минимум один пожизненный срок.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате без камер. Но туда пускают журналистов, которые подробно записывают все, что происходит в зале суда. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. Мы выбрали девять жутких историй оттуда.
Важно: ниже описываются события, которые могут вызвать у читателей сильный дискомфорт.
Кэсси уже получила от Дидди 20 миллионов долларов. Почему она решила снова пойти в суд
В 2024 году в интернете опубликовали видео, датированное 2016 годом, где во время одной из своих вечеринок Дидди тащит Кэсси по полу и избивает ее. Как выяснилось, в 2016 году Дидди заплатил охраннику отеля 100 тысяч долларов наличными, чтобы получить запись. Сейчас Кэсси подала на отель в суд и должна получить 10 миллионов долларов за моральный ущерб. Также она подтвердила, что в 2023 году Дидди заплатил 20 миллионов долларов, чтобы решить исход ее иска к нему в досудебном порядке.
Отвечая на вопрос, почему она решила свидетельствовать по нынешнему делу, Кэсси сказала: «Я больше не могу носить стыд и вину в себе. Меня пытались убедить, что к людям можно относиться как к вещам. В жизни есть правильные и неправильные вещи. Сейчас я здесь, чтобы поступить правильно».
Кэсси официально обвинила Дидди в изнасиловании
По ее словам, оно произошло в 2018 году, когда Кэсси уже состояла в отношениях со своим будущим мужем Алексом Файном. После того, как Кэсси решила расстаться с Дидди, он ворвался в квартиру Кэсси и изнасиловал ее на полу гостиной.
Оргии и унижения. Как Кэсси вспоминает вечеринки Дидди
У них был четкий сценарий, в рамках которого она была вынуждена заниматься сексом с мужчинами из эскорт-служб, Дидди же контролировал весь процесс и называл его «сессиями». Они длились от одного до трех часов и строились вокруг «хореографии», которую ставил Дидди, финальным актом был секс. В каждой сессии принимали участии три-четыре мужчины.
После их завершения Дидди и Кэсси иногда уходили в отдельное помещение, где Дидди просил переместить сперму мужчин с тела Кэсси ему на грудь.
На одной из вечеринок Дидди установил в своем номере надувной бассейн, который целиком наполнили лубрикантом и детским маслом. Дидди требовал от всех участников использовать так много масла, чтобы их тела целиком блестели.
Кэсси также вспомнила несколько случаев, когда Дидди приказывал присутствующим мужчинам мочиться на Кэсси. «Его это заводило. Иногда Дидди мочился мне в рот — не очень часто, но достаточное количество раз. У тебя нет особого контроля над ситуацией, когда над тобой стоят несколько мужчин и мочатся на тебя. Мне казалось, я очевидно давала понять, что не хочу этого».
«Где мои чертовы яйца?»
Певица Дон Ричардс, много лет работавшая с Дидди, рассказала, что он избивал Кэсси при свидетелях. В 2009 году Ричардс была у них в гостях в Лос-Анджелесе. Тогда Дидди ворвался на кухню с криком: «Где мои чертовы яйца?» После чего попытался ударить Кэсси по голове коробкой яиц. Она упала на пол в позе младенца, Дидди начал избивать девушку, а потом за волосы утащил ее на другой этаж, откуда доносились крики и звуки бьющегося стекла.
«Я боялась за Кэсси, но в то же время мне было страшно вмешиваться: думала, что все станет еще хуже», — сказала Ричардс.
Дидди сжег машину Кида Кади и запугал его собаку
Одним из самых звездных свидетелей первых недель заседаний стал Кид Кади. В 2011 году музыкант встречался с Кэсси во время паузы в ее отношениях с Дидди. Это и стало причиной конфликта.
По словам Кади, когда Дидди узнал про их связь, то приехал домой к ему домой, но никого там не застал. Когда позже Кади вернулся домой, то обнаружил, что камеры наблюдения у его дома были повернуты в сторону, а в самом доме кто‑то был: закрытые до этого подарки были распакованы, а собака Кади была закрыта в ванной, хотя сам он всегда оставлял животное свободно гулять по дому. Кади говорил, что после этого случая собака стала более нервозной и тревожной.
Заодно контекст появился и у истории про сожженный «порш» Кида Кади. Впервые о нем узнали из первоначального иска Кэсси, но деталей никто не раскрывал. Оказалось, что вскоре после взлома дома кто‑то вырезал отверстие в крыше машины Кади и закинул туда коктейль Молотова, автомобиль сгорел. Следующий момент допроса лучше процитировать целиком:
Обвинение: Какие эмоции у вас вызвал поджог вашей машины?
Кид Кади: Какого *** [черта].
Сторона защиты: Возражение!
Судья: Отклонено.
Позже Кади и Дидди встретились лично. Кади описывал Дидди как «суперзлодея из Марвел». Мужчины обсудили суть конфликта и разошлись, в следующий раз они увиделись через несколько лет, тогда Дидди извинился «за всю херню, которая вышла из‑под контроля».
Реакция на допрос Кади вызвала споры в интернете. Фифти Сент высмеял Дидди за то, что он был готов сжигать машины и вредить собакам «из‑за девчонки». С другой стороны, рэпер Янг Таг назвал Кади «крысой», но позже удалил твит с оскорблением.
Детское масло. О нем по-прежнему много говорят
Во время ареста Дидди в интернете много обсуждали огромное количество детского масла, которое нашли у него в особняке. О продукте вспомнили и на суде. Одним из свидетелей по делу проходил Фредерик Земмур, управляющий пятизвездночного отеля в Лос-Анджелесе, где часто останавливался Дидди. Земмур поделился заметками о Дидди как постоянном клиенте: «ВСЕГДА проливает воск от свечей по всему номеру, использует огромное количество масла, в комнатах всегда остается бардак, после выезда требуется значительный клининг. Пожалуйста, следите за обстановкой около номера и используйте там побольше освежителя воздуха. Также нужно запрашивать дополнительную тысячу долларов сверху на покрытие повреждений номеров».
Большое количество бутылок с детским маслом нашли и в номере отеля в Нью-Йорке, где Дидди остановился прямо перед арестом в прошлом сентябре. Помимо масла оттуда изъяли лубрикант и розовый порошок, в составе которого обнаружили экстази.
Один из свидетелей по делу — экзотический танцор по имени Каратель
Еще одним свидетелем выступил «экзотический танцор» по прозвищу Каратель (Шарей Хейс). Впервые его пригласили на вечеринку Дидди в 2012 году. Но не для танцев, а чтобы заниматься сексом с использованием детского масла с Кэсси под наблюдением Дидди. Каратель говорит, что всего у него было «от 8 до 12» таких сессий, по ходу которых Дидди сидел в стороне и давал Кэсси указания сексуального характера.
За каждую встречу Каратель получал от 1200 до 2000 долларов: «Не знаю, почему сумма варьировалась». Также Хейс вспомнил первую встречу с Дидди: «Он был абсолютно голым, только лицо прикрывала вуаль».
Дидди вымогал у родителей бывшей 20 тысяч долларов. Но потом передумал
Мама Кэсси утверждает, что в 2011 году Дидди потребовал заплатить ему 20 тысяч долларов, чтобы он не слил несколько секстейпов с Кэсси и другими мужчинами на фоне ревности к Кади: его раздражало, что он вложил деньги в ее карьеруДидди много лет был продюсером Кэсси и занимался ее музыкальной карьерой., а она была с другим мужчиной. Чтобы собрать нужную сумму, родители Кэсси заложили дом. Но через пять дней им вернули деньги без объяснения причины.
Ассистенты Дидди были «обязаны» употреблять на его вечеринках и игнорировать избиения Кэсси
Бывший ассистент Дидди Дэвид Джеймс рассказал на суде, что на вечеринках «был вынужден» употреблять наркотики и смешивать их с водкой бренда, который продвигал Дидди. В обязанности Джеймса также входило обустройство отельных номеров Дидди, где нужно было убедиться в наличии наркотиков и виагры.
Другой помощник Дидди, Джордж Каплан, вспомнил случай из 2016 года. Во время перелета на частном самолете он услышал шум и звук бьющегося стекла из спальни Дидди и Кэсси. Когда он вошел туда, то увидел, как Дидди стоит над Кэсси и замахивается на нее стаканом. После этого Каплан вышел из комнаты и услышал дальнейший шум. Ни он, ни другие присутствующие на борту люди ничего не сделали. В итоге частые подобные случаи привели к тому, что Каплан уволился. «Мне было 23 года, я просто хотел хорошую работу в индустрии развлечений», — так Каплан объяснил свое бездействие суду.
Заседания по делу Дидди продлятся как минимум до середины июня.