Избивал и насиловал бывшую, обижал собак, сжигал машины. Что говорят о Дидди на суде

По словам Кади, когда Дидди узнал про их связь, то приехал домой к ему домой, но никого там не застал. Когда позже Кади вернулся домой, то обнаружил, что камеры наблюдения у его дома были повернуты в сторону, а в самом доме кто‑то был: закрытые до этого подарки были распакованы, а собака Кади была закрыта в ванной, хотя сам он всегда оставлял животное свободно гулять по дому. Кади говорил, что после этого случая собака стала более нервозной и тревожной.