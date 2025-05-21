Делать творчество, а не быть музыкальным комбинатом. Как живет группа «Второй Ка»

Илья: У меня вообще не было никаких связей с музыкой до 16 лет, просто слушал много всего, но не думал сам в это погружаться. Я профессионально занимался большим теннисом, но получил травму, после которой мне запретили играть в теннис. Это стало большим потрясением, накрыла первая депрессия. В моменте нашел из нее выход через музыку. Из‑за спортивного детства у меня уже был структурный подход ко всему, с ним и подошел к музыке. Стал изучать, что и как записывается, как сводится, как работают программы. Начал писать биты, появился Замай и вся эта движуха. После школы мы с Султаном на пару лет потерялись, только периодически стыковались. И в одну из таких встреч был диалог: «Я музыкой занимаюсь» — «Я тоже» — «Давай вместе попробуем». Два раза собрались дома и поняли, что нам нужна своя студия.