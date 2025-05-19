«Я бы хотел, чтобы Канье Уэст исчез». Как видит рэп автор книги «Can’t Stop Won’t Stop»

Глобализация хип-хопа и российский брейк-данс
— Вашей книге «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения» в этом году исполняется 20 лет. Какие чувства испытываете по этому поводу?
— Несколько лет назад мне уже приходилось задумываться о возрасте книги, когда мы работали над обновленной версией с подзаголовком «Young Adult Edition». Мы опубликовали ее в 2021 году, и история в этом варианте была дополнена вплоть до движения Black Lives Matters. В Америке стремительно растет рынок литературы для тридцатилетних, в связи с этим мне предложили адаптировать текст. Я согласился и привлек к этому своего друга Дейви Ди — лучшего хип-хоп-историка. Мы взяли текст оригинальной книги, многое вырезали, но и дополнили его. Во второй части продолжили историю: там и про глобализацию хип-хопа, и про связь с музыкой движения Black Lives Matters.
Книга заканчивается сценой на митинге BLM в Сент-Льюисе: назревает конфронтация с полицией, но напряжение рассеивается, когда включается «Alright» Кендрика Ламара и все начинают танцевать. Копы не знают, что делать, и просто уходят. Для меня работа над обновлением книги была возможностью увидеть, что этот труд означает сегодня и что она значит для моих детей и следующего поколения — у одного из моих сыновей уже есть дети-подростки. Эта книга — фотография моего поколения. Она объясняет, что значили наши победы и поражения для следующих поколений. Своего рода ремикс [оригинала].
— На русском языке выходит оригинал, в котором повествование заканчивается 2004 годом.
— Оригинал — это самостоятельное произведение. В нем кое‑что устарело, но я не стал бы ничего переписывать. Эта книга — продукт своего времени.
— Что для вас глобализация хип-хопа?
— В версии «Young Adult» мы с Дейви Ди описывали поездку на международные соревнования по брейк-дансу в Южную Корею. Их спонсировало корейское правительство. Там я впервые увидел вблизи российские крю, которые были невероятно мощными. Батл между южнокорейской и российской крю был центральным событием всех соревнований.
— У наших команд был стиль?
— Даже чересчур. В то время южнокорейские крю были в топе. И вот российские команды по брейк-дансу выступают в Южной Корее, соревнуются перед южнокорейской аудиторией. Они зашли на таком стиле, что его невозможно было игнорировать. Вскоре стало ясно, что они сойдутся в противостоянии с корейцами. Во время батла один из русских танцоров состроил гримасу с узкими глазами. Этот тут же настроило всех зрителей против них. В тот момент они как бы предстали злодеями. Стало понятно, что победу им не отдадут, а если бы отдали, то на площадке начались бы бунты.
— Не думаю, что они состроили эту гримасу, не желая на самом деле кого‑то оскорбить или унизить. Но смотрелось наверняка неуместно.
— Честно скажу, меня это тогда задело. С другой стороны, парень был молодой — лет 17-18. Так или иначе, ситуацию удалось сгладить, все пообнимались, между соревновавшимися крю чувствовалось взаимоуважение. Это был потрясающий батл: хип-хоп объединил и собрал в одном месте всех этих ребят с разных концов света.
Поймет ли книгу «Can’t Stop Won’t Stop» не погруженный в рэп человек?
— Переводя «Can’t Stop Won’t Stop», мне было интересно, кого вы держали в голове, когда писали эту книгу. Кто должен был стать ее читателем? Дело в том, что произведение оказалось довольно сложным: для российского издания мы добавили более 300 сносок и пояснений.
— Триста сносок, вау!
— Мне показалось, чтобы по-настоящему разобраться в том, что написано в «Истории хип-хоп-поколения», нужно быть серьёзно погруженным в контекст. Например, изучать историю движений за гражданские права в Соединённых Штатах.
— Я пришел в писательство из диджеинга на радио. У меня было хип-хоп-шоу на кампусе в небольшом городке в Калифорнии. У университета был мощный передатчик — самый сильный из всех некоммерческих радиостанций. В какой‑то момент в университет из района Залива Сан-Франциско приехали фрешмены. Среди них были DJ Shadow, Chief Xcel из группы Blackalicious и Джозеф Паттель, продюсер фильма «Лето соула», за который они с Questlove получили «Оскар». У них ещё недавно вышла документалка про Слая Стоуна. И все они слушали мое радиошоу.
Иногда мы тусовались вместе и общались на разные темы: размышляли о том, как хип-хоп сможет изменить мир. В то время он пока еще топтался перед дверью, ведущей в коммерческий мейнстрим, оставаясь по большей части, андеграундной культурой. Наши беседы вертелись вокруг вопросов из серии: что лучше, песня Too $hort «Freaky Tales» или новый трек MC Hammer? Мы вели споры об эстетических аспектах хип-хопа. И в то же время о проблемах, которые испытывали люди по всему миру.
Район Беркли, в котором я жил, серьезно пострадал от войны с наркотиками. У многих друзей были сложные ситуации в школах, они сталкивались с бандами и насилием. В людей стреляли прямо у нас на крыльце. В таком мире мы жили. Но была и другая сторона: многие из моего окружения были детьми «Черных пантер» или активистов из 1960-х. Я вырос на Гавайях и не варился в этом с детства, но приехал в Беркли и стал впитывать наставления старших. Мы слышали их истории и сопоставляли с тем, что творилось на наших улицах. И я написал книгу для тех, с кем общался в университете. Мы создали лейбл под названием SoleSides: не то, чтобы у меня хорошо получалось вести бизнес, но я относился к этому со страстью. В какой‑то момент стало понятно, что эти ребята — мировые таланты, и навыки, которые у меня имелись, не соответствовали тому, что им требовалось. И я больше не мог тусоваться с крю.
Но я начал писать и получилось неплохо. Это был мой способ заявить: «Йоу, я продолжаю нести факел, продолжаю продвигать то, что мы с вами построили». Я хотел впечатлить этих ребят. И ещё, конечно, тех, кто изучает движения за гражданские права, кто работает на улице, своих ровесников. Но также и старших, которые, которые нас учили и говорили о том, что мы не сможем создать ничего больше и важней того, что создали они.
Как «Can’t Stop Won’t Stop» вдохновил Айс Кьюб и протесты в Калифорнии
— Сколько по времени заняло написание «Can’t Stop Won’t Stop»?
— Говорят, что первую книгу ты пишешь всю свою жизнь до момента ее выхода. В каком‑то смысле, так и было. Это было комбинацией из материалов, которые я писал в хип-хоп-журналистике и андеграундной прессе, а потом в журналах Source и Vibe. Непосредственно написание заняло где‑то четыре-пять лет. Я не самый быстрый автор. В течение двух лет я жил в Нью-Йорке и глубоко изучал тему пионеров хип-хопа. В 2002 году вернулся в Калифорнию, будучи глубоко погруженным в тему, и оставшиеся три года шлифовал текст.
— Вы сразу представляли структуру книги или она выстроилась по ходу дела?
— Она сформировалась в процессе. Я знал, откуда хочу начать. Это была середина книги и глава, посвященная альбому Ice Cube и лос-анджелесскими бунтами. Изначально книга должна была быть посвящена этому. Я пришел в журналистику в конце 1980-х и начале 1990-х, учился писать самостоятельно. За год до бунтов происходили конфликты между американцами азиатского происхождения и чернокожими. Это постоянно было предметом моих бесед с друзьями вне зависимости от их происхождения.
Спустя десять лет, берясь за книгу, я понял, что хочу вернуться в этот момент. В процессе осознал, что это ее середина. Оказавшись в Нью-Йорке, задумался: а что с пионерами хип-хопа, где они? Я писал про политику для интернет-ресурса, принадлежавшего Расселу Симмонсу, ходил наблюдать за протестами, которые стали финалом «Can’t Stop Won’t Stop». Чтобы подбить всю информацию, пришлось поработать ещё несколько лет. Целиком работа заняла около 10-12 лет.
— Были спикеры, с которыми вы хотели пообщаться, но не удалось?
— Конечно. Во многом из‑за этого мы с Деви Ди взялись перевыпустить Young Adult-версию книги. В оригинальной книге очень мало внимания уделено женщинам в хип-хопе. Многих мы добавили в обновленную версию. В то же время, успех «Can’t Stop Won’t Stop» открыл мне двери для контактов с артистами, на которых у меня до этого не получалось выйти. Среди таких, к примеру, Grandmaster Caz. Когда книга вышла, многие ее прочли, что было прекрасно. В то же время, свалилось и немало критики. Многие олдскульщики высказывались в духе «все было не так» и «мы так не жили». Другие говорили: «Он не включил то» или «он пропустил это». У всех свое видение. Я по-прежнему защищаю то, что написал. Со многими из тех, кто меня тогда критиковал, мы подружились. Одно время меня даже преследовал KRS-One! Но мы с ним сели лицом к лицу и многое проговорили.
Порог входа в хип-хоп
— Вы прониклись хип-хопом, когда росли на Гавайях. Каким был местный хип-хоп, какой была сцена?
— Я застал момент, когда хип-хоп начал становиться международным. Это произошло после фильмов середины 1980-х, вроде «Wild Style» и «Style Wars». Внезапно все дети на Гавайях захотели этим заниматься. Впрочем, такая ситуация была по всему свету. Хип-хоп-сцена была небольшой, но яркой. Я занимался граффити, мы формировали свои крю, я провел и первый батл на Гавайях, это сейчас уже есть международно признанные райтеры оттуда.
В то время ими были плотная застройка острова и деньги, которые приходили из Японии и Калифорнии, а также связанные с ними скупка земель и переселение. Граффити было способом всех послать: вы строите все эти отели, а мы не сможем здесь жить, у нас просто нет средств.
— В книге вы дотошно анализируете взаимоотношения между различными этническими группами. Каково писать о хип-хопе — культуре, сформировавшейся из борьбы чернокожими за свои права, — будучи этническим азиатом?
— Среди азиатов было немало талантливых диджеев, граффитчиков и танцоров. Но у нас на протяжении многих лет не было видных рэперов. Когда книга вышла, многие смутились: «Так, а ты тут каким боком?». Но я пришёл в хип-хоп так же, как и многие другие ребята: меня он мотивировал, волновал, давал голос. Всегда говорил, что идея хип-хопа заключается в том, чтобы войти в «сайфер» — круг, в котором каждый демонстрирует свои навыки и возможности. Если ты слаб, то люди просто махнут рукой или освистают. Если же у тебя есть, что сказать, люди отдадут тебе должное. Так что люди мне должное отдали.
— Вы считаете, что вклад в хип-хоп людей азиатского происхождения недооценивают?
— Сейчас это уже не столь большая проблема, как двадцать лет назад. Сейчас мы знаем, что в каждой стране есть талантливые артисты. Люди видят диджеев, вроде Qbert и Shortcut, такие крю, как Beat Junkies, видят художников граффити, различных MC, как Jin и Dumbfoundead. Не говоря уже о современных рэперах из Южной Кореи, включая девушек. Рэперов из Индонезии. Сейчас на виду различные крю из Японии, Южной Кореи и даже Китая.
Современный рэп глазами рэп-историка
— Считаете ли вы Канье Уэста одной из самых влиятельных фигур в хип-хопе за последние двадцать с лишним лет?
— Для поколения моих детей Канье — G.O.A.T., он олицетворяет собой буквально все. Кому‑то «старый Канье» нравится больше «нового». Большинство из тех, кого я знаю, «нового Канье», разумеется, не любят. Но если он что‑то говорит, им приходится это уважать и воспринимать это всерьез. Люди же моего возраста относятся к нему как клоуну. Он просто преследует алгоритм. Он знает, как добиться внимания при помощи алгоритмов, потому что те реагирует на экстремистские заявления. Что хорошо для алгоритма, хорошо для него. Молодежь по-прежнему видит в нем человека, который заслуживает того, чтобы его слушали. Но последуют ли они за ним? Мои дети убеждены, что его политические убеждения — полная хрень. Но в то же время они его слушают. Что касается меня, я бы предпочел, чтобы он окончательно себя дискредитировал и исчез. Но, подозреваю, что это невозможно.
— Вы говорите, что он следует за алгоритмом. Но не кажется ли вам, что он в некотором смысле создает свой собственный алгоритм? Он заходит на территории, на которые до него не заходила ни одна знаменитость схожего масштаба.
— Я думаю, что алгоритм вознаграждает тех, кто говорит то, что не принято произносить. Поэтому Трамп и Канье так здорово ладят — оба понимают механику славы.
— А что думаете про дело Дидди?
— Я думаю, что это часть процесса по переоценке ценностей нашего поколения — тех, кто состоялся в период с 1980-х по 2000-х.
Мы все надеемся, что это сингал об изменениях в сторону более инклюзивной, открытой, менее токсичной и вредоносной культуры. Об этом сигнализирует и рост популярности рэперов, вроде Lil Nas X, и завоевание хип-хопа такими артистками, как Cardi B и Meghan Thee Stallion. Все это стало возможно благодаря смене поколений. Но мы живём в противоречивое время. С одной стороны, Дидди в тюрьме, с другой — один из самых известных людей, совершавших преступления сексуального характера, является президентом Соединенных Штатов. Он же был замечен в связях и с Симмонсом, и с самим Дидди. Суд над ним — историческое дело, но оно еще может развалиться, чего только в судах не происходит.
— Вам понравилось выступление Кендрика Ламара на «Супербоуле» в этом году?
— Да! Но тут тоже две стороны. С одной, самой обсуждаемой темой на следующий день после него стало то, что он назвал Дрейка педофилом. Для меня это было наиболее токсичной частью его выступления. С другой стороны, выступая, он критиковал массовые тюремные заключения чернокожих, поднял эту тему на самой большой сцене в Штатах и, возможно, в мире. Обе этих стороны было непросто соотнести друг с другом. Полагаю, что из способности уместить два этих потрясающих противоречия в одном произведении и создается великое коммерческое искусство. Но меня расстроило то, что люди обсуждали не историю, которую он пытался донести, а все гадали, произнесет он ту самую строчку про «a minor» или нет.
— Что вы думаете об эстетике его выступления? Мне показалось, оно было очень нишевым и в духе «гетто», как подчеркивал персонаж Сэмюэла Л. Джексона, выступавший в нем кем‑то вроде ведущего.
— У меня несколько иная интерпретация того, кем был на этом выступлении Сэмюэл Л. Джексон. Он рассказчик, выступающий антагонистом среднестатического американского зрителя. То есть, он как бы говорил: «Это Америка, и в ней происходят разного рода некрасивые вещи. Мы покажем вам взгляд на мир со стороны тех чернокожих людей, которых мейнстримовая Америка сводит до маргиналов». То есть, вы хотите заточить нас в гетто, так получите же взгляд на мир через гетто обратно! Он — чернокожий Дядюшка Сэм, который вместо того, чтобы тыкать пальцем и спрашивать: «Что ты сделал для Америки?», тычет и показывает обратную сторону Штатов. С одной стороны он представитель карнавала, с другой — хамит зрителю. Что касается эстетики шоу, если разбирать то, как они все одеты и на что похожа сцена, то могу сказать, что это самая уродливая сцена, которую я видел на «Супербоуле»!
— Она была очень простой.
— Да, утилитарной. Но если присмотреться, все выглядело так, будто танцоры вышагивают в тюремном дворе. И ты такой: ах вот оно что! Они ставят вопрос: если ты существуешь в таких условиях, как ты можешь освободиться? Я подумал, что в этом и заключается глубокое послание, которое Кендрик Ламар пытался донести. Но все выступление вело к исполнению трека «Not Like Us», смысл которого заключается в том, что люди хором орут: «Дрейк, ты не такой, как мы, мы лучше тебя!» Кендрик создал противоречие.
— Похоже, что главный хип-хоп-артист текущего момента — Playboi Carti. Он выпустил альбом авангардного экспериментального рэпа, все 30 треков из которого попали в чарт Billboard. Глядя на него, как думаете, куда движется хип-хоп и во что он мутирует?
— Мне тяжело отвечать на этот вопрос из‑за возраста (смеется). Я полагаюсь на мнение моих детей, их друзей, моих студентов, которые, зачастую учат меня тому, что происходит. Мне нравится, что хип-хоп продолжает их всех представлять, и в нем содержится колоссальное разнообразие. С одной стороны у вас есть Playboi Carti, с другой Doechii. Мне она, кстати, очень нравится, моя любимая молодая рэпер прямо сейчас.
— Она выиграла «Грэмми» в этом году как «Лучший новый артист».
— Да, появилась как будто бы из ниоткуда и сразу же запрыгнула на большую сцену. Я вырос в период, когда казалось, что в хип-хоп каждый день внедряется какая‑то новая, невероятная инновация. Выходит «I Know You Got Soul» и «Rebel Without a Pause», появляются De La Soul, затем Queen Latifah, MC Lyte — и все такие разные, представляют разные точки зрения. На все происходящее я смотрю уже с позиции человека, который застал все вышеперечисленное.
Знаете, что прекрасно? Что под всем этим находится мотор перемен и инноваций, который позволяет людям продолжать формировать и форматировать сайфер, в котором собираются новые люди, и заходят в него, чтобы продемонстрировать свои навыки. Основной сайфер в данный момент отличается от предыдущих деталями, цветами и эстетикой. Но ритуал сайфера и его местоположение в большой культуре не изменились. Я уже не ребенок, стоящий в первых рядах этого круга, улюлюкающий или гнобящий тех, кто выходит в его центр. Скорее человек где‑то в углу, который задается вопросом, из‑за чего орут эти дети и просящий объяснить ему происходящее (смеется).