«Я бы хотел, чтобы Канье Уэст исчез». Как видит рэп автор книги «Can’t Stop Won’t Stop»

Район Беркли, в котором я жил, серьезно пострадал от войны с наркотиками. У многих друзей были сложные ситуации в школах, они сталкивались с бандами и насилием. В людей стреляли прямо у нас на крыльце. В таком мире мы жили. Но была и другая сторона: многие из моего окружения были детьми «Черных пантер» или активистов из 1960-х. Я вырос на Гавайях и не варился в этом с детства, но приехал в Беркли и стал впитывать наставления старших. Мы слышали их истории и сопоставляли с тем, что творилось на наших улицах. И я написал книгу для тех, с кем общался в университете. Мы создали лейбл под названием SoleSides: не то, чтобы у меня хорошо получалось вести бизнес, но я относился к этому со страстью. В какой‑то момент стало понятно, что эти ребята — мировые таланты, и навыки, которые у меня имелись, не соответствовали тому, что им требовалось. И я больше не мог тусоваться с крю.