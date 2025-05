«Я бы хотел, чтобы Канье Уэст исчез». Как видит рэп автор книги «Can’t Stop Won’t Stop»

— Она выиграла «Грэмми» в этом году как «Лучший новый артист».



— Да, появилась как будто бы из ниоткуда и сразу же запрыгнула на большую сцену. Я вырос в период, когда казалось, что в хип-хоп каждый день внедряется какая‑то новая, невероятная инновация. Выходит «I Know You Got Soul» и «Rebel Without a Pause», появляются De La Soul, затем Queen Latifah, MC Lyte — и все такие разные, представляют разные точки зрения. На все происходящее я смотрю уже с позиции человека, который застал все вышеперечисленное.