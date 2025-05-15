От легенд до новичков. Вторая волна артистов на Пикнике Афиши x Сбер

Кроме музыки, в Москве гостей ждет удобная и продуманная инфраструктура для комфортного отдыха с детьми, в том числе — специальная зона, где можно оставить ребенка под присмотром опытных специалистов. Дети примут участие в строительстве настоящего арт-объекта, сборке конструкторов по мотивам известных сказок и былин, посмотрят иммерсивные спектакли и мультики в уличном кинотеатре, порукодельничают в творческой мастерской, нанесут аквагрим в стиле кубофутуристов и соберут «урожай» в игровой песочнице. Как и в прошлом году, все дети получат специальные подарки, на площадке будут организованы фудкорт и комната матери и ребенка.