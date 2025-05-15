От легенд до новичков. Вторая волна артистов на Пикнике Афиши x Сбер

21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на территории Елагина острова в Петербурге Пикник Афиши x Сбер соберет всех, кто соскучился по «пикниковской» атмосфере, в которой сливаются культура, искусство и музыка. Второй год подряд генеральным партнером фестиваля стал «Сбер». Помимо обязательной музыкальной программы из артистов разных поколений и жанров на любой вкус, отражающих настоящее и будущее локальной сцены, гостей «Пикника» ждут гастрономические спешлы, маркет российских брендов, отдельная программа для детей до 12 лет, а также десятки активностей для взрослых — от граффити-баттлов до сайкл-тренировок.
Оператор Т2 знает, насколько на пикниках важна качественная мобильная связь, поэтому на главном «Пикнике» сезона стал титульным партнером. Т2 покроет всю территорию фестиваля ярким маджентовым сигналом в прямом и переносном смысле — быстрый интернет, арт-объекты от бренда и много активностей, которые помогут провести время на новом уровне.
Одним из главных хедлайнеров московского фестиваля станет легендарная группа «Руки Вверх!» — проект Сергея Жукова выступит на главной сцене. Здесь же впервые на «Пикнике» выступит и группа Uma2rman, а также герои нью-вейва из Екатеринбурга «Сова» и уже анонсированная на Петербург группа «Сироткин».
На второй сцене «Урбан» выступит Петар Мартич — экс-участник и основатель важных для российского инди групп Прыгай Киска, Пасош и «Озёра», здесь же их бывшая участница Лиза Громова. А также звезда тикток-хитов Kill Eva, продюсер/артист SP4K и уфимское хаус-трио «Лауд». Закрывать сцену будет Gone.Fludd — человек, который годами сочетает рэп-техничность с мелодичностью и поиском новых граней в современной музыке.
В Питере к лайнапу главной сцены «Пикника» присоединится рок-группа Вячеслава Петкуна «Танцы Минус», а на урбан-сцене впервые за пару лет в Петербурге выступит Markul.
В обоих городах «Пикник» представит третью сцену с программой от молодых артистов, имена которых будут объявлены позже.
Ранее московский «Пикник» объявил первый за несколько лет концерт Mnogoznaal со специальной программой с группой Kasha; реюнион уфимских хип-хоп новаторов Dopeclvp; выступление Cream Soda; группу «Моя Мишель» и R’n’B-артистку Rozalia. В Петербурге, как и в Москве, выступят Cream Soda, Mnogoznaal и Rozalia, а также группа «Сироткин», адепты кинематографичного инди-попа группа «Базар», уфимское хаус-трио «Лауд» и проект московского музыканта Тимофея Якимова «Тима ищет свет».
Кроме музыки, в Москве гостей ждет удобная и продуманная инфраструктура для комфортного отдыха с детьми, в том числе — специальная зона, где можно оставить ребенка под присмотром опытных специалистов. Дети примут участие в строительстве настоящего арт-объекта, сборке конструкторов по мотивам известных сказок и былин, посмотрят иммерсивные спектакли и мультики в уличном кинотеатре, порукодельничают в творческой мастерской, нанесут аквагрим в стиле кубофутуристов и соберут «урожай» в игровой песочнице. Как и в прошлом году, все дети получат специальные подарки, на площадке будут организованы фудкорт и комната матери и ребенка.
Как и на каждом «Пикнике», будет маркет с большим количеством украшений разных фактур, стилей и материалов, а также одеждой для детей и взрослых, аксессуарами, книгами, ароматами для дома, уходовой и декоративной косметикой и даже стильными пазлами. Участвуют бренды Krakatau, Naipache, Preacher say amen, Surfer Raincoats, Volchok, Recycle Object, Birka Cases и другие бренды.
На фудкорте гостей ждут более 40 участников фестиваля в Москве и более 20 в Питере, включая коллаборацию Underdog и «Сварщицы Екатерины», а также спешлы от популярных городских гастропроектов: «Культурный Код», Salatnica, Shawarma Bar, «Другой Хлеб», Pods, Jnkl, Ycp. В Москве за детское меню в этом году отвечает ресторан Maroon.
На Пикнике Афиши х Сбер также можно будет принять участие в граффити-баттле от Граффити-Азбуки и Valgalo Company Walls, проверить свои силы на сайкл-тренировке от Rock the cycle, создать ментальную карту города с «Музеем Москвы», собрать фестивальный образ вместе с Dry&Go, Сhop Х Сhop, Arive Makeup и Birdie, заняться йогой, сыграть в крафтовые игры-головоломки от Game in Game, кастомизировать вещи и многое другое.
Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.