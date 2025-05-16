Монолог Дианы Арбениной о музыкальной карьере, от которой невозможно устать, близких отношениях с детьми (но «15 лет — ужасный возраст») и летнем концерте на стадионе московского «Спартака».

© Предоставлено пресс-службой артиста

Быть музыкантом

Если ты музыкант, это не значит, что каждый день должен писать песню. Поэтому у меня никогда не было творческих кризисов. Просто надо каждый день развиваться, что включает в себя прослушивание новой музыки, которую я потребляю тоннами. На рынок каждый день выкидывается огромное количество песен в самых разных жанрах. Кроме того, не вижу свою жизнь без живых концертов других музыкантов. Считаю, что важно ездить на них в любом возрасте, и не столь существенно, сколько вы сами играете, три года или тридцать лет.

7 июня Диана Арбенина даст большой концерт на «Лукойл-арене» в Москве.

Диана Арбенина. Любовь Концерт / 7 июня Билеты Подробнее на Афише

Музыка не должна быть рутиной

Сейчас я живу достаточно спонтанно, без далеко идущих целей. Если хочу слушать музыку пять часов подряд — могу себе это позволить. Плохо, если музыка превращается для артиста в рутину и обязанность. Музыка не может быть обязанностью. Если в 18 лет написание песен было твоим любимым занятием, а к 50 годам становится постылой необходимостью, нужно скорее менять сферу деятельности. Как только музыка превращается в работу и личную голгофу, с ней нужно завязывать. Мы занимаемся врачеванием души, а не зарабатыванием денег. Для меня бизнес — это уже вторично. А если ты отходишь от слова «надо» и позволяешь себе быть свободным, сразу появляется и здоровый результат.

© Предоставлено пресс-службой артиста

Как определить творческий кризис

По музыкантам всегда слышно, когда у них творческий кризис. Включаешь альбом и сразу понимаешь: здесь была одна песня, а остальное человек просто дописал, потому что нужно выпустить альбом. Старичок, зачем ты так делаешь? Это же полная лажа. Я за то, чтобы не давать сто пятьдесят прощальных туров. Если хочешь уходить — уйди один раз, двух смертей не бывает. Можно ведь сменить сферу деятельности и открыть свою музыкальную школу, например. Музыка — это наркотик, который в любом случае тебя не отпустит. Алкоголь, любые вещества как таковые — детский лепет на фоне музыки. Со сцены человек либо уходит вперед ногами, либо его звезда закатывается, но человек не может себе в этом признаться и выходит в тираж. Но если ты находишься в паритете с музыкой, она будет тебя уважать.

Рэп — мощнецкая культура

Меня впечатляет рэп, а особенно — Кендрик Ламар, он очень музыкален. Моя дочь Марта любит рэп, подарила ей в этом году поездку на концерт Эминема в Дубае. Я получила огромное удовольствие и заинтересовалась жанром. Вот Tyler, the Creator — это очень классно. Недавний клип A$AP Rocky — это же просто охрененно, один из лучших роликов, что я видела за последнее время. Рэп — это самое крутое и не ангажированное бизнесом направление, мощнецкая культура.

Как дети развивают музыкальный вкус Дианы

Мои дети с самого начала воспитаны на хороших музыкальных примерах. Это весь рок, группа Queen, Эми Уайнхаус, Джим Моррисон и так далее — музыка, которую я сама сильно люблю. У нас дома никогда не играл зашквар. Когда дети подросли, они стали развиваться и учить уже меня. Марта как‑то составила мне плейлист «Rap for mama» на шесть часов. Точно надо съездить на концерт Тайлера теперь.

А сын Тема уже и сам классный музыкант. Он попросил бас-гитару, а когда мы ее купили, сразу начал играть на ней. «Тема, ты откуда умеешь?» — «Я посмотрел ютуб». Его любимая группа на сегодня — а у пятнадцатилетних подростков все быстро меняется — это Slaughter to Prevail, очень хорошие парни.

Конечно, я не обязана любить музыку только потому, что она нравится моим детям. Но круто и правильно понять, за что они ее ценят. В этом плане у нас абсолютно счастливая семейка. Горжусь тем, что за пятнадцать лет жизни детей ни разу им не соврала. Всегда честно отвечаю на все вопросы, просто учитывая, сколько им лет. В 7 лет ответы звучали на одном языке, позже преподносила их уже иначе.

Как заниматься творчеством тридцать лет и не устать от него

Жизнь необъятна, от нее невозможно устать. Если ты устал от музыки — смотри кино. Надоело кино — иди гулять. Находился — читай книгу. Устал и от нее — позвони своему ребенку. Если вдруг устал от ребенка — а 15 лет ужасный возраст, — займись чем‑нибудь еще. Устать невозможно. Потом, я очень люблю работать и играть концерты.

© Предоставлено пресс-службой артиста

Как войти в концертный ритм и настроиться на стадионное выступление

Мой идеальный график — пять концертов подряд, а потом устроить «день артиста», такой выдох, просто помолчать. Потом еще два-три концерта, еще один «день артиста» — и так по кругу. Я спортсмен, который заводится с полуоборота, а чтобы раскачаться, нужно поддерживать ритм, он приходит не за один концерт.

Главное — продумать драматургию и понять месседж конкретного концерта, он должен быть у любого выступления. 7 июня я хочу накачать всех сильной энергией добра и ощущения, что ты можешь свернуть горы.

Больше ни одного концерта или ни одного альбома?

На сегодняшний день я выбираю невыпуск альбома. Буквально сегодня утром спросила в соцсетях, какой плейлист фанаты хотели бы услышать на стадионе «Спартак» 7 июня. Притом что у меня такое количество песен, что теоретически могу спеть примерно четыреста. Но я понимаю, читая комментарии, что все равно уже никогда не сыграю «Джаггера» или «Земляничную». Лучшая песня — все равно та, которую ты еще не написал. Да и я выпустила альбом 21 марта, этот гештальт пока что закрыт. А концерты мне нравятся и заводят.

Почему нельзя устать от своих хитовых песен

Нет такого, что «31-ю весну» я люблю меньше или больше, чем «В Испании дожди», которую не слышали 80% широкой аудитории. Я несколько концертов не пела «31-ю весну», а потом снова начала. Песня не виновата в том, что она популярна. Более того, все песни живые — может, она на меня обидится: «В чем я виновата, ты меня родила, я получилась вот такой, очень популярной. Почему ты больше меня не любишь? В чем я провинилась?»

Как получился альбом «Bloody Mary»

Несколько лет назад я начала слушать электронную музыку. Постепенно пришла к тому, что выключила живой барабан. И позволила себе строить песни исключительно вокруг грува. Я сильно удивилась, что получился альбом на 36 минут: по моим ощущениям, он длится 100 часов. Сперва расстроилась, а потом поняла: это же круто, я могу сыграть все песни оттуда на большом стадионном концерте. Обычно я так не делаю, так как понимаю: люди приходят на стадион слушать любимые, а не новые песни. И ты выходишь на сцену не красоваться, а выступать для людей. Рада, что здесь у меня есть возможность это совместить.

© Предоставлено пресс-службой артиста

«Я буду классной бабушкой»

Стараюсь не задумываться о будущем. Мы говорим в апреле 2025 года, я классно себя чувствую. Не факт, что через год со мной что‑нибудь не случится. Не факт, что Бог еще десять лет будет давать мне такое же количество энергии. Но я точно хотела бы всегда трезво оценивать собственные возможности. Чтобы не оказаться в ситуации, когда ты думаешь, что все хорошо, а люди вокруг говорят: «Эй, а что ты цветы не выращиваешь? Пора бы» .