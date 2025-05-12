16 главных фестивалей лета. От Пикника «Афиши» x Сбер до Outline

Пикник «Афиши» x Сбер
21 июня в Моске, 9 августа в Санкт-Петербурге
В этом году фестиваль снова пройдет в Москве и Петербурге 21 июня и 9 августа соответственно. В Москве состоится камбэк на классическую площадку — Пикник вернется в «Коломенское»! В программе — одновременно и «Моя Мишель» с группой «Сироткин», и реюнион уфимского квартета Dopeclvb с первым за несколько лет выступлением Mnogoznaal. И это только первая волна артистов.
«НУР»
22-25 мая, Казань
Большой мультикультурный фестиваль в Казани, который объединит разные виды искусства. В конце мая более 10 локаций отдадут под арт-инсталляции современных художников и выступления актуальных электронных музыкантов.
«Дикая мята»
13-15 июня, село Бунырево, Тульская область
Ежегодно поле в Тульской области превращается в площадку для фестиваля «Дикая мята», который с каждым годом становится все масштабнее, но продолжает чтить свои инди-корни. Поэтому среди хедлайнеров — уже звездные Zoloto, «Три дня дождя» или Saluki, а вот среди имен пониже в лайнапе по-прежнему можно найти артистов на ближайшее будущее.
Stereoleto
13-14 июня в Санкт-Петербурге, 21 июня в Москве, 5 июля в Екатеринбурге
Фестиваль с многолетней историей (первый прошел еще в 2002 году) продолжает развиваться. В этом году он впервые раскинется на три города: помимо родного Санкт-Петербурга и Москвы пройдет еще и в Екатеринбурге. В каждой из локаций — приятные инди-герои и большие звезды. Так, в столицах пройдут выступления «Кино», а в Екатеринбурге в роли хедлайнеров — Zoloto и Polnalyubvi.
Motherland
19-20 июля, Москва
Фестиваль вновь пройдет на территории Московского подшипникового завода и устроит смотр первых имен и будущих звезд инди-сцены. Здесь — выступление группы «Дайте танк (!)», «Лампабикт», сет «Макулатуры» с Феликсом Бондаревым и не только.
«Это лето»
31 мая и 1 июня в Москве, 14–15 июня в Нижнем Новгороде
Московское лето откроется уютным фестивалем в саду «Эрмитаж» вместе с выступлениями Елки, «Комнаты культуры», Eighteen и многих других. А в середине июня «Лето» нагрянет уже в Нижний Новгород: там выступают «Сироткин», Zoloto, Рушана, The Hatters и не только.
«Летник»
С 30 мая по 1 июня, Москва
Бывший «Ветерок» также планирует запускать лето в столице. За три дня на Ямском поле успеют выступить артисты в диапазоне от Славы КПСС и DJ Stonik 1917 до Kedr Livansky и «Где фантом?»
«Архстояние»
25-27 июля, арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область
Масштабный арт-фестиваль, где современное искусство встречается с музыкой в попытке оторвать гостей от городской рутины. «„Архстояние 2025“ предлагает отправиться в путешествие по белому городу, городу-миражу в поисках своего главного», — говорят организаторы. И называют темой фестиваля в этом году как раз «мое главное».
«Круто»
8-10 августа, база отдыха «Крутояк», Владимирская область
Возможность послушать хорошую музыку + сделать полезные дела. В перерывах между выступлениями Mirele, Saluki, Iskrit и других можно будет не только оценить большое количество арт-инсталляций, но и поучаствовать в реконструкции общественных пространств внутри базы отдыха.
Signal
14-18 августа, арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область
Несколько дней, на протяжении которых развернется не только вечный рейв, но и красивый треугольник из музыки, архитектуры и современного искусства.
Chess & Jazz
26-27 июля, Москва
Проверенный годами фестиваль в московском саду «Эрмитаж». Среди героев нового фестиваля — Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС и не только.
«Казанка Фест»
2-3 августа, Казань
Сплав из музыкального и парусного фестивалей, где можно будет не только послушать приятную летнюю музыку, но и открыть новые водные развлечения.
Gamma
4-6 июля, Санкт-Петербург
Выставки медиаискусства, форум креативных индустрий, образовательные ивенты — а также очень много разнообразной электронной музыки на любой вкус.
IV Московский джазовый фестиваль
9-15 июня, Москва
Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev и многие другие артисты — в рамках масштабного недельного фестиваля, открывающего джаз с новой стороны.
Botanica
18-19 июля, Нижний Новгород
«Ода радости, эстетика, созерцание» — это теглайн Botanica, где «дети исследуют мир через призму искусства, а взрослые вновь открывают для себя радость простых вещей».
Outline
8-14 июля, Талдом
Рейв-фестиваль в 90 км от Москвы, где электронная музыка соединяется с современным городским искусством. Большая часть сцен построена внутри восстановленных бруталистских зданий, там же разместили арт-объекты для выставок и перформансов.