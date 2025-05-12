16 главных фестивалей лета. От Пикника «Афиши» x Сбер до Outline

Фестиваль с многолетней историей (первый прошел еще в 2002 году) продолжает развиваться. В этом году он впервые раскинется на три города: помимо родного Санкт-Петербурга и Москвы пройдет еще и в Екатеринбурге. В каждой из локаций — приятные инди-герои и большие звезды. Так, в столицах пройдут выступления «Кино», а в Екатеринбурге в роли хедлайнеров — Zoloto и Polnalyubvi.