Концертный зал

16 главных фестивалей лета. От Пикника «Афиши» x Сбер до Outline

Вчера в 18:15
Собрали в одном месте ключевые музыкальные фестивали этого лета — от культовых городских мероприятий до возможности приятно выехать за пределы городской суеты хоть на парусный фестиваль, хоть на техно-рейв.

Пикник «Афиши» x Сбер

21 июня в Моске, 9 августа в Санкт-Петербурге

© Максим Жидяев

В этом году фестиваль снова пройдет в Москве и Петербурге 21 июня и 9 августа соответственно. В Москве состоится камбэк на классическую площадку — Пикник вернется в «Коломенское»! В программе — одновременно и «Моя Мишель» с группой «Сироткин», и реюнион уфимского квартета Dopeclvb с первым за несколько лет выступлением Mnogoznaal. И это только первая волна артистов.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
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«НУР»

22-25 мая, Казань

© Асия Салахова

Большой мультикультурный фестиваль в Казани, который объединит разные виды искусства. В конце мая более 10 локаций отдадут под арт-инсталляции современных художников и выступления актуальных электронных музыкантов.

Подробности:
сайт фестиваля

«Дикая мята»

13-15 июня, село Бунырево, Тульская область

© Мария Артёменко

Ежегодно поле в Тульской области превращается в площадку для фестиваля «Дикая мята», который с каждым годом становится все масштабнее, но продолжает чтить свои инди-корни. Поэтому среди хедлайнеров — уже звездные Zoloto, «Три дня дождя» или Saluki, а вот среди имен пониже в лайнапе по-прежнему можно найти артистов на ближайшее будущее.

Дикая Мята - 2025
Концерт / 12 июня
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Stereoleto

13-14 июня в Санкт-Петербурге, 21 июня в Москве, 5 июля в Екатеринбурге

© Ольга Мельникова

Фестиваль с многолетней историей (первый прошел еще в 2002 году) продолжает развиваться. В этом году он впервые раскинется на три города: помимо родного Санкт-Петербурга и Москвы пройдет еще и в Екатеринбурге. В каждой из локаций — приятные инди-герои и большие звезды. Так, в столицах пройдут выступления «Кино», а в Екатеринбурге в роли хедлайнеров — Zoloto и Polnalyubvi.

Stereoleto-2025
Концерт / 21 июня
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Motherland

19-20 июля, Москва

© Алина Королева

Фестиваль вновь пройдет на территории Московского подшипникового завода и устроит смотр первых имен и будущих звезд инди-сцены. Здесь — выступление группы «Дайте танк (!)», «Лампабикт», сет «Макулатуры» с Феликсом Бондаревым и не только.

Motherland 2025
Концерт / 19 июля
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«Это лето»

31 мая и 1 июня в Москве, 14–15 июня в Нижнем Новгороде

© Фестиваль «Это лето»

Московское лето откроется уютным фестивалем в саду «Эрмитаж» вместе с выступлениями Елки, «Комнаты культуры», Eighteen и многих других. А в середине июня «Лето» нагрянет уже в Нижний Новгород: там выступают «Сироткин», Zoloto, Рушана, The Hatters и не только.

это лето фестиваль
Концерт / май - июнь
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«Летник»

С 30 мая по 1 июня, Москва

© Фестиваль «Летник»

Бывший «Ветерок» также планирует запускать лето в столице. За три дня на Ямском поле успеют выступить артисты в диапазоне от Славы КПСС и DJ Stonik 1917 до Kedr Livansky и «Где фантом?»

Летник 2025
Концерт / 30 мая
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«Архстояние»

25-27 июля, арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

© Фестиваль «Архстояние»

Масштабный арт-фестиваль, где современное искусство встречается с музыкой в попытке оторвать гостей от городской рутины. «„Архстояние 2025“ предлагает отправиться в путешествие по белому городу, городу-миражу в поисках своего главного», — говорят организаторы. И называют темой фестиваля в этом году как раз «мое главное».

Подробности:
сайт фестиваля

«Круто»

8-10 августа, база отдыха «Крутояк», Владимирская область

© @eviol__

Возможность послушать хорошую музыку + сделать полезные дела. В перерывах между выступлениями Mirele, Saluki, Iskrit и других можно будет не только оценить большое количество арт-инсталляций, но и поучаствовать в реконструкции общественных пространств внутри базы отдыха.

Подробности:
сайт фестиваля

Signal

14-18 августа, арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

© Фестиваль Signal

Несколько дней, на протяжении которых развернется не только вечный рейв, но и красивый треугольник из музыки, архитектуры и современного искусства.

Подробности:
сайт фестиваля

Chess & Jazz

26-27 июля, Москва

© Александр Ласковенков

Проверенный годами фестиваль в московском саду «Эрмитаж». Среди героев нового фестиваля — Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС и не только.

Chess & Jazz 2025
Концерт / 26 июля
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«Казанка Фест»

2-3 августа, Казань

© Ludomił Sawicki/Unsplash

Сплав из музыкального и парусного фестивалей, где можно будет не только послушать приятную летнюю музыку, но и открыть новые водные развлечения.

Подробности:
сайт фестиваля

Gamma

4-6 июля, Санкт-Петербург

© Олег Цхай

Выставки медиаискусства, форум креативных индустрий, образовательные ивенты — а также очень много разнообразной электронной музыки на любой вкус.

Подробности:
сайт фестиваля

IV Московский джазовый фестиваль

9-15 июня, Москва

© Moscow Jazz Festival

Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev и многие другие артисты — в рамках масштабного недельного фестиваля, открывающего джаз с новой стороны.

IV Московский джазовый фестиваль. Открытие
Концерт / 9 июня
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Botanica

18-19 июля, Нижний Новгород

© Фестиваль Botanica

«Ода радости, эстетика, созерцание» — это теглайн Botanica, где «дети исследуют мир через призму искусства, а взрослые вновь открывают для себя радость простых вещей».

Подробности:
сайт фестиваля

Outline

8-14 июля, Талдом

© Фестиваль Outline

Рейв-фестиваль в 90 км от Москвы, где электронная музыка соединяется с современным городским искусством. Большая часть сцен построена внутри восстановленных бруталистских зданий, там же разместили арт-объекты для выставок и перформансов.

Outline 2025
Концерт / 8 июля
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