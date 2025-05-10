Норм-кор. Как «Дайте танк (!)» стали главной русскоязычной рок-группой

В сегодняшней индустрии лифты работают быстро как в дубайском небоскребе. «Дайте танк (!)» же всегда шли по пожарной лестнице. Будучи немного сбоку от трендов, опираясь на истовую веру в собственный звук и слог, они долго и мучительно набирали фан-базу, меняли очень маленький клуб на маленький, а потом — на клуб побольше. «Первые попытки показали мне, что очень сложно заинтересовать слушателя, даже если он твой одноклассник. Так что тут похвастаться ранним успехом я не могу» , — говорил Мозжухин в интервью «Узнать за 10 секунд». — Наоборот, только сейчас съемочная группа [«Афиши»] приехала, чтобы снять меня в Коломне. А мне уже 31 годик». В итоге «Танк» все-таки выстрелил и выстоял. Но дело тут, конечно, не только в упорстве.