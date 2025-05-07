Антон Беляев: «Завидую музыкантам без образования, но со смелостью экспериментировать»

— Был момент, когда получилось показать?



— Это вечный процесс. Когда ты маленький музыкант, в тебя мало кто верит. Ты едешь из Магадана в Хабаровск — и тебе кажется, что попал в Готэм-сити со своими фестивалями и джазовыми коллективами. Ты же никто, что там делать? Тот же процесс происходил при переезде в Москву: «куда бы ты ни ехал, там полно таких же». В итоге ты доходишь до точки, когда тебе уже все равно. Я не помню момент, чтобы я подумал: «Вот я вам все и доказал». Во мне нет злорадства, это неважные эмоции. И к тому человеку у меня уже не осталось никакого негатива, сейчас я бы его обнял и пожал руку. Это в 18 лет я считал его предателем всего на свете.