Basic Boy: «Все плачут и рыдают в углу, в этом нет ничего страшного»

— Как на фоне этих проблем вел себя ты и остальные участники группы?



— Могу говорить только за себя. Нам было по 20 с небольшим, расцвет юности. Я был неопытным и по-юношески относился к миру. К сожалению, испытывал раздражение и непонимание: как так, что случилось с чуваком, которого ты вроде хорошо знаешь? Мы пытались что‑то делать, конечно. Но в итоге я максимально отстранился от происходившего, с человеком стали ассоциироваться только плохие вещи: мне то ли страшно стало, то ли решил, что это не мое дело. Уже потом появилось ощущение глубокой вины: как так, почему я тогда ничего не сделал? Понятно, что у каждого своя жизнь и ты не можешь тащить на себе проблемы другого человека. Но ты вспоминаешь, что этот человек тебя вообще-то в рэп приятнул, вы были хорошими друзьями, записали несколько релизов вместе — а ты от него отвернулся.