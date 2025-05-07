Zoloto, Хлеб, ЛСП, Tyga и полу-летние фестивали: на чьи выступления сходить в Москве в мае

Любителям электронной музыки не стоит пропускать большое мультиформатное событие: ведущие промо-команды подготовят восемь сцен, на которых выступит более 40 артистов, — площадки будут отличаться друг от друга визуальными и звуковыми решениями. Инициаторами фестиваля стали PLACEBO/25 Entertainment и Afterhalloween — ведущие команды в сфере организации культурных и музыкальных мероприятий, а в списке приглашенных диджеев есть гости из Тель-Авива.