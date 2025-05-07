Zoloto, Хлеб, ЛСП, Tyga и полу-летние фестивали: на чьи выступления сходить в Москве в мае

«Уколь»
8 мая, Powerhouse Moscow
Инди-рокеры «Уколь» празднуют день рождения фронтмена Коли в компании группы «Кауч серфинг» и близких друзей.
«Ветерок»
8 мая, клуб «Клуб», «Джао Да»
Большой фестиваль андеграундной музыки «Ветерок» пройдет сразу на трех сценах: на веранде и основной сцене «Джао Да», а также в клубе «Клуб» — там для зрителей подготовили бесплатную часть. Звучать будут разные жанры: от электроники до панка и шугейза.
Фестиваль «ДРУЖБА»
10 мая, Особняк М
Любителям электронной музыки не стоит пропускать большое мультиформатное событие: ведущие промо-команды подготовят восемь сцен, на которых выступит более 40 артистов, — площадки будут отличаться друг от друга визуальными и звуковыми решениями. Инициаторами фестиваля стали PLACEBO/25 Entertainment и Afterhalloween — ведущие команды в сфере организации культурных и музыкальных мероприятий, а в списке приглашенных диджеев есть гости из Тель-Авива.
«Жарок»
11 мая, «Город»
Питерские психоделик-рокеры «Жарок» едут в Москву с новым альбомом «Энвайроментал», саппорт им обеспечит группа «Клуб жемчужной пыли».
«ИЛ», Minuala и Khlad
11 мая, Glastonberry
Дарк-хардкор, пост-блэк и сладж — жанры, которые поймут далеко не все, но именно подобная очень тяжелая музыка прозвучит на совместном концерте трех групп.
Artemiev
14 мая, «16 тонн»
Программа выступления составлена по заявкам слушателей, поэтому группа заранее позиционирует его как «отличный концерт»
«Аффинаж»
15 мая, 1930 Moscow
Этой весной группа отмечает пятилетие важного для себя альбома «Мимо. Ранен. Убит» — именно он вывел коллектив в топы и позволил выйти на уровень крупных фестивалей. Релиз прозвучит полностью, но и про другие крупные песни «Аффинаж» не забудет.
Pyre
15 мая, Pravda
Старейшины олдскульного дет-метала остановятся в столице во время тура в поддержку нового альбома Where Obscurity Sways, вышедшего на именитом французском лейбле Osmose Productions. Компанию им составят Deathwind и Grond.
«Созвездие Отрезок»
15 мая, «Урбан»
Группа «Созвездие Отрезок», в которой принимает участие солистка «Хадн Дадн» Варвара Краминова, презентует легкий инди-поп альбом «+7 495 296 296 1».
День рождения клуба «Клуб»
15 мая — 18 мая, клуб «Клуб»
Культурное пространство на Покровке с размахом празднует свой четвертый день рождения — многодневным разножанровым музыкальным трипом. В программе «Мытищи в огне», «Пилс», «Мерзавцы», «Электросон» и еще почти два десятка артистов. Вход свободный, но без паспорта, подтверждающего совершеннолетие, попасть внутрь не получится.
«Хлеб»
16 мая, ВТБ Арена
Группа наконец-то добралась до стадиона. Трио, состоящее из Дениса Кукояки, Кирилла Трифонова и Александра Шулико исполнит танцевальные хиты — не обойдется без «Эба», «Шашлындос» и «Плачу на техно».
Pyrokinesis
16 мая, ЦСКА Арена
На московской площадке рэпер презентует вышедший в феврале альбом «mea maxima culpa» и давно полюбившиеся треки — среди них «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Сигаретка без кнопки», «Прекрасное далеко».
«Второй Ка»
16 мая, Atmosphere
Группа из Бишкека начинала с рэпа, но в прошлом году прорвалась к широкой аудитории с пост-панк-релизом «Свиная попутка». В этот вечер прозвучат и старые хиты, и даже еще не вышедший материал.
«Ищейка»
16 мая, Eclipse
Одни из самых успешных и быстрорастущих представителей отечественного шугейз-инди-рока презентуют новый альбом «Не вернусь».
«Нежность на бумаге»
16 мая, Live Stars
«Нежность на бумаге» — сольный проект Ксении Зайцевой, которая начинала с акустической музыки, но плавно перешла к танцевальным мотивам, разбавленным нежностью, романтикой и капелькой ностальгии. Программа концерта будет посвящена первому альбому исполнительницы «Рассветы у окна».
Zoloto
17 мая, ВТБ Арена
Осенью проект Владимира Золотухина из Казахстана выпустил альбом «Перевоплотиться» и в начале этого года отправился в большой тур по городам России — завершится он на московском стадионе.
«ЛСП»
17 мая, VK Gipsy
Альбомы крупный беларусский артист Олег ЛСП давно не выпускал, зато на синглы этой весной не скупится — вышли фиты с Mirèle, Мэйби Бэйби и группой Грязь. На московском концерте прозвучат и новинки, и полюбившиеся хиты.
«Потертые кеды»
17 мая, «Смена 2.0»
Очередное возвращение фестиваля: панк-рок под открытым небом от групп «СУПЕРКОЗЛЫ», Zuname, «УЙМА» и DAREDEVIL. Вторая часть фестиваля пройдет на той же локации 14 июня, но с другими группами.
PUNK-HARCORE MADNESS
17 мая, Punk Fiction
Настоящее панк-хардкор безумие от представителей столичной сцены — Mausoleum, Stone Shelter, The Radiator, Defaulter и EclampsiA.
Шоу-кейс «Сквозь»
17 мая, «Лахесис»
Акустический шоу-кейс резидентов лейбла «Сквозь». В программе: «Досвидошь» (Ваня Пасть), «Почему коммутатор молчит» (Азат Марабян) и «Птицы пОд водоЙ» (Максим Овчинников).
Call Me Karizma
17 мая, ЦГК «Графит»
Долгожданный концерт американского исполнителя Call Me Karizma, сочетающего в своей музыке хип-хоп, поп-панк и эмо. Если вы в свое время фанатели от Lil Peep, то пропускать выступление этого артиста точно не стоит.
Booker
18 мая, 1930
В декабре артист выпустил альбом «Кач», а весной отправился в тур по России — завершится он в Санкт-Петербурге, а в Москве пройдет один из заключительных концертов, готовьтесь выкрикивать любимые строчки.
Тима ищет свет
18 мая, Урбан
Спустя годы после выпуска трек «Волна» наконец получил заслуженное внимание — теперь его знают, кажется, все. На сольном концерте артиста можно будет услышать и его, и другие работы с альбома «Зеркало», и синглы посвежее.
Виталий Гребенщик, «Огниво»
18 мая, Powerhouse Moscow
Недавно петербургский музыкант Виталий Гребенщик совместно с группой «Огниво» записал альбом «Там»: туда попало 11 избранных сольных работ в свежих аранжировках. Московское выступление — презентация важного для артиста проекта.
Celeste
18 мая, Eclipse
Титаны французского метала Celeste возвращаются в Россию. В программе — музыка на стыке жанров блэк-метал, дум, сладж и пост-хардкор. Вечер откроет группа «Береста».
IOWA
22 мая, 1930 Moscow
Еще готовы наизусть прокричать песни «Улыбайся» и «Маршрутка»? Поп-группа обещает исполнить всем известные хиты и более свежие работы.
ATL
23 и 25 мая, VK Stadium
После выхода альбома «Необратимые последствия» ATL отправился в тур по России — в Москве в конце мая пройдет сразу два масштабных концерта. Выступления состоятся при поддержке ИЧИ и Ripbeat из творческого объединения Acidhouze и барабанщика метал-группы AMATORY Даниила Светлова.
POP PUNK
23 мая, Punk Fiction
Поп-панк-вечеринка в культовом баре практически в центре Москвы. На сцене — одни из лучших представителей жанра: Ex Super Heroes, Heavy Gloom, Late At Night и «Кодла».
Graveborn Gig
23 мая, «Склад № 3»
Мрачный сладж, зубодробительный грайндкор и злющий дет-метал — так можно описать гиг, который пройдет на площадке с участием групп «Игорь», «Выродок», «Буддапропилдзен» и Tromber.
Thomas Mraz
24 мая, 1930 Moscow
Столичным концертом уфимский артист завершает масштабный весенний тур по городам России — зрителей ждет выступление с live-бэндом и приглашенные гости.
На Пикнике «Афиши» x Сбер в Москве он тоже выйдет на сцену — объединение DOPECLVB выступит вместе впервые за восемь лет. Thomas Mraz, i61, Basic Boy и Глебаста исполнят и хиты, и новые совместные работы, и сольные песни.
10AGE
24 мая, Duplex
«Нету интереса», «Пушка», «Зоопарк» — хитмейкер, построивший карьеру на агрессивной читке про социальные проблемы, давно не выпускал крупные релизы, но сможет построить трек-лист вокруг уже полюбившийся треков.
«Блэнд Фест»
24 мая, НИИ «Снегири»
Разножанровый фестиваль альтернативной музыки с лайнапом на любой вкус. Хэдлайнеры — московские хардкорщики Rats in Paradise, презентующие свой новый EP.
Protoslon, Torve, Rifts, Brainrot
24 мая, «Склад № 3»
Слэм, мош, хардкор-дебош и просто тотальный угар от представителей столичной альтернативной сцены Protoslon, Rifts, Brainrot и гостей из Пензы Torve.
«Лензвук» и Komplimenter
25 мая, «16 тонн Арбат»
Совместный концерт групп, делающих музыку на стыке инди-рока, дрим-попа и синт-вейва. Где‑то потанцевать, где‑то подумать, где‑то погрустить — примерно таким будет ваш вечер в компании этих ребят.
Фестиваль «Летник»
30 мая, Ямское поле
Фестиваль, ранее известный как «Ветерок», возвращается с новым названием. Три дня, пять сцен, более ста артистов. В первой волне объявили ssshhhiiittt!, Saluki, источник, passmurny, Антоха MC (Live band), Дурной Вкус, DJ Stonik1917, ЛАУД, Cream Soda (Club show), Слава КПСС, Бонд с кнопкой, Cupsize, Обстоятельства, мартин, Альянс, внимание брусника! и других.
Просто Лера
30 мая, Duplex
Беларусская исполнительница с лейбла KAUFMAN MUSIC в одном из интервью признавалась, что во время концертов чувствует особую связь с аудиторией — будто в кругу друзей кричит о своей боли, а они отвечают ей тем же.
Tyga
31 мая, ЦСКА Арена
Калифорнийский рэпер возвращается в Москву, где исполнит мировые хиты со сцены, вращающейся на 360 градусов. Концерт состоится при участии Macan и Jakone.
Luverance
31 мая, 1930 Moscow
Музыкант и саундпродюсер из Владимира, соединяющий в своем творчестве инди, электронику и рок, обещает представить на концерте эксклюзивный материал.
Фестиваль «Это лето»
31 мая и 1 июня, сад «Эрмитаж»
Фестиваль от Московского центра урбанистики вновь пройдет под открытым небом в саду «Эрмитаж». Среди артистов — L’One, «Комната Культуры», NEMIGA, Елка и другие.
Neverlove
31 мая VK Stadium
Пожалуй, самые яркие представители глэм-метала в России отправились в тур «5 Years of Sexmetal», приуроченный к пятилетию группы: на московской площадке они презентуют новый альбом и исполнят старые хиты.