Концертный зал

Zoloto, Хлеб, ЛСП, Tyga и полу-летние фестивали: на чьи выступления сходить в Москве в мае

Сегодня в 11:25
Приближается лето, растет количество предстоящих фестивалей и концертов — пора выбираться и танцевать под любимые песни. Собрали главные музыкальные выступления в столице — от андеграудных групп до хитмейкеров, собирающих стадионы.

«Уколь»

8 мая, Powerhouse Moscow

© «уколь»

Инди-рокеры «Уколь» празднуют день рождения фронтмена Коли в компании группы «Кауч серфинг» и близких друзей.

уколь, кауч сёрфинг
Концерт / 8 мая
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«Ветерок»

8 мая, клуб «Клуб», «Джао Да»

© «татра»

Большой фестиваль андеграундной музыки «Ветерок» пройдет сразу на трех сценах: на веранде и основной сцене «Джао Да», а также в клубе «Клуб» — там для зрителей подготовили бесплатную часть. Звучать будут разные жанры: от электроники до панка и шугейза.

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Фестиваль «ДРУЖБА»

10 мая, Особняк М

Still Asian
© @vlad.zhuravlev.art

Любителям электронной музыки не стоит пропускать большое мультиформатное событие: ведущие промо-команды подготовят восемь сцен, на которых выступит более 40 артистов, — площадки будут отличаться друг от друга визуальными и звуковыми решениями. Инициаторами фестиваля стали PLACEBO/25 Entertainment и Afterhalloween — ведущие команды в сфере организации культурных и музыкальных мероприятий, а в списке приглашенных диджеев есть гости из Тель-Авива.

Музыкальный фестиваль Дружба
Концерт / 10 мая
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«Жарок»

11 мая, «Город»

© Промо

Питерские психоделик-рокеры «Жарок» едут в Москву с новым альбомом «Энвайроментал», саппорт им обеспечит группа «Клуб жемчужной пыли».

Жарок
Концерт / 11 мая
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«ИЛ», Minuala и Khlad

11 мая, Glastonberry

«ИЛ»
© Dunwich

Дарк-хардкор, пост-блэк и сладж — жанры, которые поймут далеко не все, но именно подобная очень тяжелая музыка прозвучит на совместном концерте трех групп.

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Artemiev

14 мая, «16 тонн»

© Промо

Программа выступления составлена по заявкам слушателей, поэтому группа заранее позиционирует его как «отличный концерт»

Artemiev. Отличный концерт
Концерт / 14 мая
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«Аффинаж»

15 мая, 1930 Moscow

© «Аффинаж»

Этой весной группа отмечает пятилетие важного для себя альбома «Мимо. Ранен. Убит» — именно он вывел коллектив в топы и позволил выйти на уровень крупных фестивалей. Релиз прозвучит полностью, но и про другие крупные песни «Аффинаж» не забудет.

Аффинаж
Концерт / 15 мая
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Pyre

15 мая, Pravda

© Андрей Гончаренко

Старейшины олдскульного дет-метала остановятся в столице во время тура в поддержку нового альбома Where Obscurity Sways, вышедшего на именитом французском лейбле Osmose Productions. Компанию им составят Deathwind и Grond.

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«Созвездие Отрезок»

15 мая, «Урбан»

© «Созвездие Отрезок»

Группа «Созвездие Отрезок», в которой принимает участие солистка «Хадн Дадн» Варвара Краминова, презентует легкий инди-поп альбом «+7 495 296 296 1».

Созвездие Отрезок. Презентация нового альбома
Концерт / 15 мая
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День рождения клуба «Клуб»

15 мая — 18 мая, клуб «Клуб»

© «Мытищи в огне»

Культурное пространство на Покровке с размахом празднует свой четвертый день рождения — многодневным разножанровым музыкальным трипом. В программе «Мытищи в огне», «Пилс», «Мерзавцы», «Электросон» и еще почти два десятка артистов. Вход свободный, но без паспорта, подтверждающего совершеннолетие, попасть внутрь не получится.

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«Хлеб»

16 мая, ВТБ Арена

© «Хлеб»

Группа наконец-то добралась до стадиона. Трио, состоящее из Дениса Кукояки, Кирилла Трифонова и Александра Шулико исполнит танцевальные хиты — не обойдется без «Эба», «Шашлындос» и «Плачу на техно».

Хлеб
Концерт / 16 мая
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Pyrokinesis

16 мая, ЦСКА Арена

© Pyrokinesis

На московской площадке рэпер презентует вышедший в феврале альбом «mea maxima culpa» и давно полюбившиеся треки — среди них «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Сигаретка без кнопки», «Прекрасное далеко».

Pyrokinesis
Концерт / 16 мая
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«Второй Ка»

16 мая, Atmosphere

© «Второй Ка»

Группа из Бишкека начинала с рэпа, но в прошлом году прорвалась к широкой аудитории с пост-панк-релизом «Свиная попутка». В этот вечер прозвучат и старые хиты, и даже еще не вышедший материал.

Второй Ка
Концерт / 16 мая
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«Ищейка»

16 мая, Eclipse

© «Ищейка»

Одни из самых успешных и быстрорастущих представителей отечественного шугейз-инди-рока презентуют новый альбом «Не вернусь».

Ищейка
Концерт / 16 мая
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«Нежность на бумаге»

16 мая, Live Stars

© «Нежность на бумаге»

«Нежность на бумаге» — сольный проект Ксении Зайцевой, которая начинала с акустической музыки, но плавно перешла к танцевальным мотивам, разбавленным нежностью, романтикой и капелькой ностальгии. Программа концерта будет посвящена первому альбому исполнительницы «Рассветы у окна».

нежность на бумаге
Концерт / 16 мая
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Zoloto

17 мая, ВТБ Арена

© Пресс-материалы

Осенью проект Владимира Золотухина из Казахстана выпустил альбом «Перевоплотиться» и в начале этого года отправился в большой тур по городам России — завершится он на московском стадионе.

Перевоплотиться: Zoloto
Концерт / 17 мая
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«ЛСП»

17 мая, VK Gipsy

© ЛСП

Альбомы крупный беларусский артист Олег ЛСП давно не выпускал, зато на синглы этой весной не скупится — вышли фиты с Mirèle, Мэйби Бэйби и группой Грязь. На московском концерте прозвучат и новинки, и полюбившиеся хиты.

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«Потертые кеды»

17 мая, «Смена 2.0»

© Daredevil

Очередное возвращение фестиваля: панк-рок под открытым небом от групп «СУПЕРКОЗЛЫ», Zuname, «УЙМА» и DAREDEVIL. Вторая часть фестиваля пройдет на той же локации 14 июня, но с другими группами.

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PUNK-HARCORE MADNESS

17 мая, Punk Fiction

© Stone Shelter

Настоящее панк-хардкор безумие от представителей столичной сцены — Mausoleum, Stone Shelter, The Radiator, Defaulter и EclampsiA.

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Шоу-кейс «Сквозь»

17 мая, «Лахесис»

© «Досвидошь»

Акустический шоу-кейс резидентов лейбла «Сквозь». В программе: «Досвидошь» (Ваня Пасть), «Почему коммутатор молчит» (Азат Марабян) и «Птицы пОд водоЙ» (Максим Овчинников).

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Call Me Karizma

17 мая, ЦГК «Графит»

© Промо

Долгожданный концерт американского исполнителя Call Me Karizma, сочетающего в своей музыке хип-хоп, поп-панк и эмо. Если вы в свое время фанатели от Lil Peep, то пропускать выступление этого артиста точно не стоит.

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Booker

18 мая, 1930

© Booker

В декабре артист выпустил альбом «Кач», а весной отправился в тур по России — завершится он в Санкт-Петербурге, а в Москве пройдет один из заключительных концертов, готовьтесь выкрикивать любимые строчки.

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Тима ищет свет

18 мая, Урбан

© Промо

Спустя годы после выпуска трек «Волна» наконец получил заслуженное внимание — теперь его знают, кажется, все. На сольном концерте артиста можно будет услышать и его, и другие работы с альбома «Зеркало», и синглы посвежее.

тима ищет свет
Концерт / май
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Виталий Гребенщик, «Огниво»

18 мая, Powerhouse Moscow

© Гребенщик

Недавно петербургский музыкант Виталий Гребенщик совместно с группой «Огниво» записал альбом «Там»: туда попало 11 избранных сольных работ в свежих аранжировках. Московское выступление — презентация важного для артиста проекта.

Гребенщик, Огниво
Концерт / 18 мая
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Celeste

18 мая, Eclipse

© Joe Guppy

Титаны французского метала Celeste возвращаются в Россию. В программе — музыка на стыке жанров блэк-метал, дум, сладж и пост-хардкор. Вечер откроет группа «Береста».

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IOWA

22 мая, 1930 Moscow

© IOWA

Еще готовы наизусть прокричать песни «Улыбайся» и «Маршрутка»? Поп-группа обещает исполнить всем известные хиты и более свежие работы.

IOWA
Концерт / 22 мая
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ATL

23 и 25 мая, VK Stadium

© Промо

После выхода альбома «Необратимые последствия» ATL отправился в тур по России — в Москве в конце мая пройдет сразу два масштабных концерта. Выступления состоятся при поддержке ИЧИ и Ripbeat из творческого объединения Acidhouze и барабанщика метал-группы AMATORY Даниила Светлова.

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POP PUNK

23 мая, Punk Fiction

© Ex Super Heroes

Поп-панк-вечеринка в культовом баре практически в центре Москвы. На сцене — одни из лучших представителей жанра: Ex Super Heroes, Heavy Gloom, Late At Night и «Кодла».

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Graveborn Gig

23 мая, «Склад № 3»

© Ольга Клименко

Мрачный сладж, зубодробительный грайндкор и злющий дет-метал — так можно описать гиг, который пройдет на площадке с участием групп «Игорь», «Выродок», «Буддапропилдзен» и Tromber.

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Thomas Mraz

24 мая, 1930 Moscow

© Thomas Mraz

Столичным концертом уфимский артист завершает масштабный весенний тур по городам России — зрителей ждет выступление с live-бэндом и приглашенные гости.

На Пикнике «Афиши» x Сбер в Москве он тоже выйдет на сцену — объединение DOPECLVB выступит вместе впервые за восемь лет. Thomas Mraz, i61, Basic Boy и Глебаста исполнят и хиты, и новые совместные работы, и сольные песни.

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Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
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10AGE

24 мая, Duplex

© 10AGE

«Нету интереса», «Пушка», «Зоопарк» — хитмейкер, построивший карьеру на агрессивной читке про социальные проблемы, давно не выпускал крупные релизы, но сможет построить трек-лист вокруг уже полюбившийся треков.

10AGE
Концерт / 24 мая
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«Блэнд Фест»

24 мая, НИИ «Снегири»

Rats in Paradise
© Михаил Хусаинов

Разножанровый фестиваль альтернативной музыки с лайнапом на любой вкус. Хэдлайнеры — московские хардкорщики Rats in Paradise, презентующие свой новый EP.

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Protoslon, Torve, Rifts, Brainrot

24 мая, «Склад № 3»

© Protoslon

Слэм, мош, хардкор-дебош и просто тотальный угар от представителей столичной альтернативной сцены Protoslon, Rifts, Brainrot и гостей из Пензы Torve.

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«Лензвук» и Komplimenter

25 мая, «16 тонн Арбат»

© «Лензвук»

Совместный концерт групп, делающих музыку на стыке инди-рока, дрим-попа и синт-вейва. Где‑то потанцевать, где‑то подумать, где‑то погрустить — примерно таким будет ваш вечер в компании этих ребят.

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Фестиваль «Летник»

30 мая, Ямское поле

© ssshhhiiittt!

Фестиваль, ранее известный как «Ветерок», возвращается с новым названием. Три дня, пять сцен, более ста артистов. В первой волне объявили ssshhhiiittt!, Saluki, источник, passmurny, Антоха MC (Live band), Дурной Вкус, DJ Stonik1917, ЛАУД, Cream Soda (Club show), Слава КПСС, Бонд с кнопкой, Cupsize, Обстоятельства, мартин, Альянс, внимание брусника! и других.

Летник 2025
Концерт / 30 мая
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Просто Лера

30 мая, Duplex

© «Просто Лера»

Беларусская исполнительница с лейбла KAUFMAN MUSIC в одном из интервью признавалась, что во время концертов чувствует особую связь с аудиторией — будто в кругу друзей кричит о своей боли, а они отвечают ей тем же.

Просто Лера
Концерт / 30 мая
Подробнее на Афише

Tyga

31 мая, ЦСКА Арена

© Pascal Le Segretain/Getty Images

Калифорнийский рэпер возвращается в Москву, где исполнит мировые хиты со сцены, вращающейся на 360 градусов. Концерт состоится при участии Macan и Jakone.

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Luverance

31 мая, 1930 Moscow

© Luverance

Музыкант и саундпродюсер из Владимира, соединяющий в своем творчестве инди, электронику и рок, обещает представить на концерте эксклюзивный материал.

Luverance
Концерт / 31 мая
Подробнее на Афише

Фестиваль «Это лето»

31 мая и 1 июня, сад «Эрмитаж»

© Фестиваль «Это лето»

Фестиваль от Московского центра урбанистики вновь пройдет под открытым небом в саду «Эрмитаж». Среди артистов — L’One, «Комната Культуры», NEMIGA, Елка и другие.

это лето фестиваль
Концерт / май - июнь
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Neverlove

31 мая VK Stadium

© Neverlove

Пожалуй, самые яркие представители глэм-метала в России отправились в тур «5 Years of Sexmetal», приуроченный к пятилетию группы: на московской площадке они презентуют новый альбом и исполнят старые хиты.

Neverlove
Концерт / май
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