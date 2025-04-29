Альбом про ностальгию по юности, но с вечной молодостью в подходе. Участвуют Lil Krystalll, Травма, Элли на маковом поле и не только.
Мрачный релиз о борьбе с зависимостью и внутренними демонами.
Лучший за несколько лет альбом Глеба Голубина, где он заново нащупывает нерв собственной музыки.
Участник группы Dopelclvb, которая даст реюнион-концерт на Пикнике Афиши x Сбер, с альбомом-исповедью вечного ауткаста.
Новая эра в карьере артиста — это уход от тяжелого рока в сторону агрессивной электроники и хип-хопа.
Большой релиз самого искреннего артиста из всего пацанского рэпа. Гости в диапазоне от Kizaru до Markul.
Первый за четыре года сольный альбом одного из самых технических уфимских рэперов.
Мини-альбом человека, который уверенно отвоевывает свое место в нише бойкого фастфлоу-рэпа.
Вечеринка у Стоника в Ленинградском хаус-клубе — это большой альбом танцевальной музыки на любой вкус, помогают Хаски, Антоха МС и многие другие.
Большой дебютный альбом беларусской певицы с заявкой на попадание во все поп-чарты.
Артист по-прежнему очень любит рэп — и лишний раз доказывает это на релизе, вдохновленном Янг Тагом.
Дань уважения легенде отдали все: Олег ЛСП, Yanix, Jane Air, Baby Cute, Loc-Dog и многие (многие!) другие.
Альбом-возвращение певицы, которую лучше всего описывает название одной из здешних песен — «Девочка-этюд».
«Сделал это за неделю, *** [дурак] говорил, год. Да, я гот. И что?» — настроение тут примерно такое.
Самый апрельский альбом — легкий, по-хорошему наивный и искренний.
Совместный альбом чувашских артистов — для тех, кто ценит в рэпе в первую очередь злободневность.
Этого артиста вы могли слышать на последних релизах Saluki. А теперь он переходит к сольному творчеству, где ищет новые точки соприкосновения попа и рэпа.
Глюкоза продолжает творческое перерождение — на этот раз полноценным EP.
Релиз для фанатов, собранный из материала, записанного за последние пару лет, но так и не добравшегося до других альбомов.
Артист из Казахстана — с продолжением важной для себя серии релизов, где современное звучание встречает наследие казахской поп-сцены.
Усы пропали, рэп вернулся — это Soda Luv в 2025 году.
Близкие по духу казахские артисты собрались на сабантуй — и записали саундтрек лучшей летней вечеринки.
Альбом, на котором поп-артистка разворачивает собственное творчество в сторону более тяжелого звука.
Мини-релиз на четыре трека, где британская танцевальная электроника сталкивается с русскоязычным рэпом.