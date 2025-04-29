Что случилось с музыкой

24главных музыкальных релиза апреля

Сегодня в 13:30
Апрель — месяц, когда локальные артисты окончательно проснулись. Сразу несколько претендентов на звание «альбом года», яркие дебюты и возвращения, рэп и рок, электроника и отличный поп — мы слушали самую разную музыку.
Куок «Qtopia»

Альбом про ностальгию по юности, но с вечной молодостью в подходе. Участвуют Lil Krystalll, Травма, Элли на маковом поле и не только.

Слушать:
альбом
«Три дня дождя» «Висхолдинг»

Мрачный релиз о борьбе с зависимостью и внутренними демонами.

Слушать:
альбом
Pharaoh «10:13»

Лучший за несколько лет альбом Глеба Голубина, где он заново нащупывает нерв собственной музыки.

Слушать:
альбом
Basic Boy «Никто, нигде»

Участник группы Dopelclvb, которая даст реюнион-концерт на Пикнике Афиши x Сбер, с альбомом-исповедью вечного ауткаста.

Слушать:
альбом
Loqiemean «Accept All Cookies»

Новая эра в карьере артиста — это уход от тяжелого рока в сторону агрессивной электроники и хип-хопа.

Слушать:
альбом
Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte Cristo/Most Valuable Pirate»

Большой релиз самого искреннего артиста из всего пацанского рэпа. Гости в диапазоне от Kizaru до Markul.

Слушать:
альбом
Tveth «Частная собственность»

Первый за четыре года сольный альбом одного из самых технических уфимских рэперов.

Слушать:
альбом
Mzlff «ADHD»

Мини-альбом человека, который уверенно отвоевывает свое место в нише бойкого фастфлоу-рэпа.

Слушать:
EP
DJ Stonik 1917 «Урони тусу»

Вечеринка у Стоника в Ленинградском хаус-клубе — это большой альбом танцевальной музыки на любой вкус, помогают Хаски, Антоха МС и многие другие.

Слушать:
альбом
Ada «Кошки-мышки»

Большой дебютный альбом беларусской певицы с заявкой на попадание во все поп-чарты.

Слушать:
альбом
Lovv66 «Barter66»

Артист по-прежнему очень любит рэп — и лишний раз доказывает это на релизе, вдохновленном Янг Тагом.

Слушать:
альбом
Трибьют-альбом Децлу

Дань уважения легенде отдали все: Олег ЛСП, Yanix, Jane Air, Baby Cute, Loc-Dog и многие (многие!) другие.

Слушать:
альбом
Лиза Громова «Без лица бездельница»

Альбом-возвращение певицы, которую лучше всего описывает название одной из здешних песен — «Девочка-этюд».

Слушать:
альбом
Kai Angel «Angel May Cry 2»

«Сделал это за неделю, *** [дурак] говорил, год. Да, я гот. И что?» — настроение тут примерно такое.

Слушать:
альбом
MC Улыбочка «Emoji Girl»

Самый апрельский альбом — легкий, по-хорошему наивный и искренний.

Слушать:
альбом
Horus, Sharon «Приворот гуманоида»

Совместный альбом чувашских артистов — для тех, кто ценит в рэпе в первую очередь злободневность.

Слушать:
альбом
J.Rouh «Second Rule»

Этого артиста вы могли слышать на последних релизах Saluki. А теперь он переходит к сольному творчеству, где ищет новые точки соприкосновения попа и рэпа.

Слушать:
альбом
Глюкоза «Harmony»

Глюкоза продолжает творческое перерождение — на этот раз полноценным EP.

Слушать:
EP
Mayot «Smoke Voice»

Релиз для фанатов, собранный из материала, записанного за последние пару лет, но так и не добравшегося до других альбомов.

Слушать:
альбом
M’Dee «Алматинский джаз, Vol. 3»

Артист из Казахстана — с продолжением важной для себя серии релизов, где современное звучание встречает наследие казахской поп-сцены.

Слушать:
альбом
Soda Luv «Idiocracy»

Усы пропали, рэп вернулся — это Soda Luv в 2025 году.

Слушать:
альбом
Truwer, Niman, Captown, Экси «Omerta»

Близкие по духу казахские артисты собрались на сабантуй — и записали саундтрек лучшей летней вечеринки.

Слушать:
альбом
Polnalyubvi «Прощай и люби меня»

Альбом, на котором поп-артистка разворачивает собственное творчество в сторону более тяжелого звука.

Слушать:
альбом
Бикей Декада «Last Night»

Мини-релиз на четыре трека, где британская танцевальная электроника сталкивается с русскоязычным рэпом.

Слушать:
EP
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами