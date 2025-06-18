От девочки с бэка до главы «МТС Лейбла»: как Надежда Бойчевски прошла индустрию на 100%

— Да вообще все. У нас прошел первый концерт «Последних танков в Париже». Очень люблю Леху Никонова, но не хотела их привозить. Думала, наркоманы какие‑то, все разнесут, но в итоге согласилась. Прихожу утром в клуб, сидят два милых спокойных мальчика, пьют чай. Понимаю, что один из них — Никонов. Оказалось, они приехали в Москву чуть раньше. Предложила им выпить, думая, что это же питерские алкаши. Но услышала: «Так мы не пьем, это больше сценический образ». И у нас завязался разговор: «Алексей, слышала, что иногда в рамках так сказать перформанса вы достаете *** [член]». — «Бывает, но только если это художественно обоснованно». — «А сегодня планируете?» — «Надежда, ну вы же понимаете, чтобы его достать, он должен быть поставлен, тут определенные факторы нужно соблюсти». — «Леша, давайте так: если увижу, что доставание *** [члена] художественно обусловлено, я вам сама его поставлю». У Лехи тогда вышла книжка «Нехардкор», она до сих пор лежит у меня дома с подписью: «Надежде — с надеждой на постановку». Но *** [член] он на том концерте так и не достал.