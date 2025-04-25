«Внутри хип-хопа хотели что‑то делать и другие люди. YungRussia, которая собралась (и позже разобралась назад) из нескольких больших объединений: Sabbat Cult, уфимские пацаны и, понятное дело, сам Глеб, вокруг которого всегда возникали единомышленники. У Яникса была своя небольшая тусовка; Cream & Nal Records, Young Mafia Business — вокруг них тоже объединялись свои чуваки. Если копать в андеграунд, были еще более экстравагантные персонажи, например лейбл T.A, по которому мы с пацанами угорали в самом начале десятых. Адиль и все, что происходило около него, Белая Чувашия и ATL… и наверняка еще много фигур, которых я не вспомнил или не заметил. Вся эта масса шевелилась и бурлила прикольными экстравагантными идеями, часто первично переработанными из западных, а иногда и прямо уникальными. И вот примерно к 2015 году она достигла определенной точки кипения и начала исторгать из себя крутые продукты один за другим».