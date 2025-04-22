Концертный зал

Offset, Mirele, Xolidayboy и андерграунд — главные концерты недели в Москве и Петербурге

Сегодня в 04:00
Автор телеграм-канала «слезы моей юности» по традиции собрал для читателей «Афиши Daily» выступления нишевых рок-артистов, а мы дополнили их анонсами других шумных вечеров — чтобы вы ничего не пропустили.

События в Москве

CHARITY SHOWCASE

25 апреля, «Складе № 3»

Zodiak
© Егор Кулаков

Любителям мошпита понравится хардкор-дебош, который устроят на одной сцене DOGFACE, Zodiak, Time4Aggression, Headstomper и Sick Dick.

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На сайте

Offset

26 апреля, МТС Live Холл

© @offsetyrn

Концерт участника группа Migos состоится уже в субботу. На разогреве у американского рэпера выступит Токсис.

Offset
Концерт / 26 апреля
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«Эйджизм»

25 апреля, Punk Fiction

© «Эйджизм»

Тюменские эмопанки представят новый альбом, а с ними на сцене выступят ижевчане «Летний Лагерь Заря» и нижегородцы «Хурэй». Московский концерт станет частью тура по городам России, местный саппорт обеспечит BRATSKI TON.

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На сайте

DEAD SPACE FEST

26 апреля, Peak Sound

© Eksploration

В арт-пространстве Peak Sound пройдет DEAD SPACE FEST, где выступят представители трэш- и дэт-метала: группы Eksploration, Tachyön speed, Tombcrusher и Inhibitor.

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На сайте

Under the Iron Sun

26 апреля, «Смена 2.0»

© «Штык»

Любители хардкора, время размяться и вспомнить, как крутить вертухи! Sucker, Deck, «Штык» и Shikhan напомнят, за что ценится жанр.

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На сайте

«Маркер»

26 апреля, «Склад № 3»

© «Маркер»

Панк-группа проведет большой сольный концерт с презентацией нового альбома, а вместе с ними в афишу мероприятия попали «Пилс» и «Осторожно! Препятствие».

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На сайте

«Видеокассета твоих родителей»

27 апреля, «16 тонн»

© «Видеокассета твоих родителей»

Бойзбэнд из Саранска ездит по стране с очередным туром, играя драйвовую поп-музыку с лирическими текстами.

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События в Санкт-Петербурге

«Эйджизм»

24 апреля, «Поддон»

© «Эйджизм»

Концертный уик-енд в Петербурге начнется уже в четверг с выступления эмо-панк групп «Эйджизм», «Летний Лагерь Заря» и «Хурэй». Первые презентуют новый альбом и обещают выступление секретного гостя.

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На сайте

OnΣ sunny day in Syberia

24 апреля, «Юнион»

© Промо

В тот же четверг в баре «Юнион» пройдёт сольный концерт группы OnΣ sunny day in Syberia. Редкое выступление культового one-man band, в рамках которого его основатель Владимир Шехавцов исполнит главные хиты своего инструментально-акустического пост-рок-проекта.

One sunny day in Syberia
Концерт / 24 апреля
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Xolidayboy

25 апреля, СК «Юбилейный»

© Xolidayboy

Артист, набравший популярность в тиктоке, теперь собирает крупную петербургскую площадку, где исполнит хиты — «Моя хулиганка», «Пожары», «Мания».

Xolidayboy
Концерт / 25 апреля
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Mirele

25 апреля, Aurora Concert Hall

© Mirele

В Санкт-Петербурге исполнительница завершает большой тур по России — зрителей ждет концерт с полным бэндом. Прозвучат не только хиты («Ночные терзания», «2017», «Я — сила», «Скинь котиков»), но и треки с предстоящего альбома.

Mirele
Концерт / 25 апреля
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Казускома

25 апреля, «Ритмы»

© @marie_lourier

Рок-группа давно не выпускала новые альбомы, но обещает исполнить на сцене клуба новую песню о любви.

Казускома
Концерт / 25 апреля
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RAM

26 апреля, Космонавт

© @daria_ashes

У Грязного Рамиреса пройдет большой сольный концерт: представитель экшн-рэпа исполнит треки с ноябрьского мини-альбома «Бетонная саванна», где агрессивный флоу артиста встречается с непривычными для него лирическими мотивами.

RAM
Концерт / 26 апреля
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«Дереализация»

26 апреля, Linza Loft

© «Рванина»

В стенах арт-пространства по канонам питерского андеграунда прозвучит психоделический рок, панк и альтернативный хип-хоп — ответят за это группы «Рванина», Dvanov и «Машина, полная зла».

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