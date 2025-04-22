Концертный зал Offset, Mirele, Xolidayboy и андерграунд — главные концерты недели в Москве и Петербурге Роман Имполитов Сегодня в 04:00

Автор телеграм-канала «слезы моей юности» по традиции собрал для читателей «Афиши Daily» выступления нишевых рок-артистов, а мы дополнили их анонсами других шумных вечеров — чтобы вы ничего не пропустили.