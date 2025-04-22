События в Москве
CHARITY SHOWCASE
25 апреля, «Складе № 3»
Любителям мошпита понравится хардкор-дебош, который устроят на одной сцене DOGFACE, Zodiak, Time4Aggression, Headstomper и Sick Dick.
Offset
26 апреля, МТС Live Холл
Концерт участника группа Migos состоится уже в субботу. На разогреве у американского рэпера выступит Токсис.
«Эйджизм»
25 апреля, Punk Fiction
Тюменские эмопанки представят новый альбом, а с ними на сцене выступят ижевчане «Летний Лагерь Заря» и нижегородцы «Хурэй». Московский концерт станет частью тура по городам России, местный саппорт обеспечит BRATSKI TON.
DEAD SPACE FEST
26 апреля, Peak Sound
В арт-пространстве Peak Sound пройдет DEAD SPACE FEST, где выступят представители трэш- и дэт-метала: группы Eksploration, Tachyön speed, Tombcrusher и Inhibitor.
Under the Iron Sun
26 апреля, «Смена 2.0»
Любители хардкора, время размяться и вспомнить, как крутить вертухи! Sucker, Deck, «Штык» и Shikhan напомнят, за что ценится жанр.
«Маркер»
26 апреля, «Склад № 3»
Панк-группа проведет большой сольный концерт с презентацией нового альбома, а вместе с ними в афишу мероприятия попали «Пилс» и «Осторожно! Препятствие».
«Видеокассета твоих родителей»
27 апреля, «16 тонн»
Бойзбэнд из Саранска ездит по стране с очередным туром, играя драйвовую поп-музыку с лирическими текстами.
События в Санкт-Петербурге
«Эйджизм»
24 апреля, «Поддон»
Концертный уик-енд в Петербурге начнется уже в четверг с выступления эмо-панк групп «Эйджизм», «Летний Лагерь Заря» и «Хурэй». Первые презентуют новый альбом и обещают выступление секретного гостя.
OnΣ sunny day in Syberia
24 апреля, «Юнион»
В тот же четверг в баре «Юнион» пройдёт сольный концерт группы OnΣ sunny day in Syberia. Редкое выступление культового one-man band, в рамках которого его основатель Владимир Шехавцов исполнит главные хиты своего инструментально-акустического пост-рок-проекта.
Xolidayboy
25 апреля, СК «Юбилейный»
Артист, набравший популярность в тиктоке, теперь собирает крупную петербургскую площадку, где исполнит хиты — «Моя хулиганка», «Пожары», «Мания».
Mirele
25 апреля, Aurora Concert Hall
В Санкт-Петербурге исполнительница завершает большой тур по России — зрителей ждет концерт с полным бэндом. Прозвучат не только хиты («Ночные терзания», «2017», «Я — сила», «Скинь котиков»), но и треки с предстоящего альбома.
Казускома
25 апреля, «Ритмы»
Рок-группа давно не выпускала новые альбомы, но обещает исполнить на сцене клуба новую песню о любви.
RAM
26 апреля, Космонавт
У Грязного Рамиреса пройдет большой сольный концерт: представитель экшн-рэпа исполнит треки с ноябрьского мини-альбома «Бетонная саванна», где агрессивный флоу артиста встречается с непривычными для него лирическими мотивами.
«Дереализация»
26 апреля, Linza Loft
В стенах арт-пространства по канонам питерского андеграунда прозвучит психоделический рок, панк и альтернативный хип-хоп — ответят за это группы «Рванина», Dvanov и «Машина, полная зла».