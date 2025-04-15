Концертный зал

Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели — от электропанка до металкора

Сегодня в 07:37
От доброго эмо-панка до хардкора с кларнетом и фестиваля с хедлайнером Александром Пистолетовым: автор телеграм-канала «слезы моей юности» собрал главные рок-андеграундные концерты Москвы и Санкт-Петербурга.

«Позоры»

18 апреля, «Склад № 3», Москва

© «Позоры»

Группа презентует новый альбом, над которым работала целых пять лет. Участники коллектива целиком исполнят релиз, но не забудут и про старые треки — фирменный электропанк с женским вокалом. Вечер откроют группы «Црвених Цветова» и Marto.

Позоры, Црвених Цветова, Marto
Концерт / 18 апреля
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Mirron Fest

18 апреля, Peak Sound, Москва

© «Путь Солнца»

На столичной арт-площадке пройдет фестиваль треш-метала, организованный фронтменом группы «Путь Солнца» Мироном Мироновым. Специальными гостями вечера станут «Путь Солнца», Pitchblack, Mortal Dismay, «Черный Свет» и Gardenia.

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на сайте

«Табак & Сидр»

18 апреля, «Смена 2.0», Москва

© Sunoise

В зале «Аналог» в день фестиваля прозвучит альтернатива, нойз-рок, панк и другая шумная музыка. За музыкальное сопровождение вечера будут отвечать Set California, Sunoise, «Тотальный джаз», «Чувак», «Джанкис», «Квадратура».

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на сайте

«Автобус на Чеховской»

18 апреля, «Невротик», Москва

© «Автобус на Чеховской»

Несколько лет назад этот бойз-бенд с двух ног залетел в инди-тусовку и с тех пор продолжает наводить суету своими инди-рок- и панк-мотивами на столичной сцене и за ее пределами. Большой концерт откроет группа «Кобла».

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на сайте

Potvor и Aphotique

18 апреля, «Мотыга», Москва

© Potvor

Совместный концерт групп станет частью их мини-тура. Атмосферное скримо и черный хардкор с кларнетом — вот что ждет гостей этого вечера. Саппорт в Москве обеспечит группа Barbasolente.

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на сайте

«Пекинский велосипед» и «Мало»

19 апреля, «Смена 2.0», Москва

© «Пекинский велосипед»

Добрый эмо-панк из Екатеринбурга и шумная группа из Москвы появятся на одной сцене, устроив праздник для поклонников жанра. Вечер пройдет при поддержке Паши Красного.

Пекинский Велосипед, мало, Паша Красный
Концерт / 19 апреля
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Make Ugar Great Again XXXIII

19 апреля, «Смена 2.0», Москва

© Make Ugar Great Again XXXIII

На сцену выйдут яркие представители грайндкор-сцены: Anal Grind, Whoreanus, Fatal Error, Anal Puff, «Фертилайзер», Paraproctitis. Специальным гостем вечера и, похоже, хедлайнером станет певец, стриптизер и «российский новый пират» Александр Пистолетов, чье творчество будоражило рунет на стыке нулевых и десятых годов.

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на сайте

«Весеннее обострение» (из серии концертов Gig Hub)

19 апреля, «Город», Москва

© Voidsworn

Со сцены в этот вечер прозвучит битдаун-хардкор, металкор, блэк-метал и хаотик-хардкор, а ответственными за это будут Sigil, Distortion, Voidsworn и Karstone.

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на сайте

«Недр Весенний»

19 апреля, «Склад № 3», Москва

© «Погнали»

Фестиваль получился многожанровым: от построка и инди до панка и «геометрического рока», в лайнапе: «Шаййм», Pizzdolf EB, Cracked Rombix, «Погнали», Reserve de Marche и «Резина».

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на сайте

Суперолег

20 апреля, «16 тонн», Москва

© Суперолег

В клубе на Арбате зрители услышат альбом от сольного проекта гитариста групп «Лилу» и Glory Hunters, где альтернатива смешивается с народными инструментами.

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на сайте

Potvor и Aphotique

20 апреля, Zoccolo 2.0, Санкт-Петербург

© Aphotique

Совместный мини-тур групп, исполняющих атмосферное скримо и блэк-хардкор с кларнетом, продолжится всего через день после московского концерта. Открывать концерт доверили группе Doomerion.

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на сайте

«Пекинский велосипед» и «Мало»

20 апреля, «Ритмы», Санкт-Петербург

© «Пекинский велосипед»

Эмо-панки «Пекинский велосипед» и «Мало» после столичного концерта в том же составе отправятся в Петербург, где вечер откроет Паша Красный.

Пекинский Велосипед, мало, Паша Красный
Концерт / 20 апреля
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