«Позоры»
18 апреля, «Склад № 3», Москва
Группа презентует новый альбом, над которым работала целых пять лет. Участники коллектива целиком исполнят релиз, но не забудут и про старые треки — фирменный электропанк с женским вокалом. Вечер откроют группы «Црвених Цветова» и Marto.
Mirron Fest
18 апреля, Peak Sound, Москва
На столичной арт-площадке пройдет фестиваль треш-метала, организованный фронтменом группы «Путь Солнца» Мироном Мироновым. Специальными гостями вечера станут «Путь Солнца», Pitchblack, Mortal Dismay, «Черный Свет» и Gardenia.
«Табак & Сидр»
18 апреля, «Смена 2.0», Москва
В зале «Аналог» в день фестиваля прозвучит альтернатива, нойз-рок, панк и другая шумная музыка. За музыкальное сопровождение вечера будут отвечать Set California, Sunoise, «Тотальный джаз», «Чувак», «Джанкис», «Квадратура».
«Автобус на Чеховской»
18 апреля, «Невротик», Москва
Несколько лет назад этот бойз-бенд с двух ног залетел в инди-тусовку и с тех пор продолжает наводить суету своими инди-рок- и панк-мотивами на столичной сцене и за ее пределами. Большой концерт откроет группа «Кобла».
Potvor и Aphotique
18 апреля, «Мотыга», Москва
Совместный концерт групп станет частью их мини-тура. Атмосферное скримо и черный хардкор с кларнетом — вот что ждет гостей этого вечера. Саппорт в Москве обеспечит группа Barbasolente.
«Пекинский велосипед» и «Мало»
19 апреля, «Смена 2.0», Москва
Добрый эмо-панк из Екатеринбурга и шумная группа из Москвы появятся на одной сцене, устроив праздник для поклонников жанра. Вечер пройдет при поддержке Паши Красного.
Make Ugar Great Again XXXIII
19 апреля, «Смена 2.0», Москва
На сцену выйдут яркие представители грайндкор-сцены: Anal Grind, Whoreanus, Fatal Error, Anal Puff, «Фертилайзер», Paraproctitis. Специальным гостем вечера и, похоже, хедлайнером станет певец, стриптизер и «российский новый пират» Александр Пистолетов, чье творчество будоражило рунет на стыке нулевых и десятых годов.
«Весеннее обострение» (из серии концертов Gig Hub)
19 апреля, «Город», Москва
Со сцены в этот вечер прозвучит битдаун-хардкор, металкор, блэк-метал и хаотик-хардкор, а ответственными за это будут Sigil, Distortion, Voidsworn и Karstone.
«Недр Весенний»
19 апреля, «Склад № 3», Москва
Фестиваль получился многожанровым: от построка и инди до панка и «геометрического рока», в лайнапе: «Шаййм», Pizzdolf EB, Cracked Rombix, «Погнали», Reserve de Marche и «Резина».
Суперолег
20 апреля, «16 тонн», Москва
В клубе на Арбате зрители услышат альбом от сольного проекта гитариста групп «Лилу» и Glory Hunters, где альтернатива смешивается с народными инструментами.
Potvor и Aphotique
20 апреля, Zoccolo 2.0, Санкт-Петербург
Совместный мини-тур групп, исполняющих атмосферное скримо и блэк-хардкор с кларнетом, продолжится всего через день после московского концерта. Открывать концерт доверили группе Doomerion.
«Пекинский велосипед» и «Мало»
20 апреля, «Ритмы», Санкт-Петербург
Эмо-панки «Пекинский велосипед» и «Мало» после столичного концерта в том же составе отправятся в Петербург, где вечер откроет Паша Красный.