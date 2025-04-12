Я ничего не загадываю. Думаю, все само собой сложится. Жду естественного момента остановки или продолжения того, что делаю. Надеюсь, это никогда не будет связано с финансовыми вопросами, когда придется работать, чтобы что‑то продавать. К счастью, я никогда не был в такой точке. У меня есть приятель, он занимается монтажом современных сериалов и кино. Мы однажды заговорили о том, что мне было бы интересно самому что‑то снять. И он сказал: «Если можешь не снимать — не снимай!»