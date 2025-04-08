Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели в Москве и Санкт-Петербурге

Москва
В клубе «Город» 11 апреля пройдет блэкметал-шабаш: в столицу приедут ростовские металлисты First Martyr, а компанию им составят группы Mastemath и Frostlagte Måne. Кожаные костюмы, шипованные напульсники и цепи — главные атрибуты этого вечера.
12 апреля хардкор и панк будут сотрясать стены «Склада № 3», где пройдет концерт нижегородской группы «Поспишь Потом». Угар гарантирован, ведь компанию иногородним гостям составят группы «Сон Мутанта», HEXE и Umerla.
Еще один вечер мрачного блэк-метала пройдет 12 марта в клубе «Артист Hall», где состоится Black Metal Fest Vol. 2. Атмосферу первозданного ужаса будут наводить Nox Doloris, «Нечисть», Arcanorum Astrum и Blackthorn.
Эмоциональный концерт состоится 12 апреля в баре «Мотыга». Если вы разбираетесь в эмо-музыке и знаете, в чем разница между эмо-панком, мидвест-эмо и скримо, этот гиг точно для вас. На сцене: Ensslin, «Мокрица», Giro и «Коллизии».
13 апреля в клубе «Город» пройдет фестиваль дум-музыки Shadow Doom Festival. Мрачную, на грани с мистической атмосферу будут создавать группы, играющие в жанрах doom death metal, sludge и post metal — Psilocybe Larvae, Mare Infinitum, Intra Spelaeum, Di Mortales и Endless Ocean.
В баре Punk Fiction 13 апреля пройдет Aurora Fest — небольшой фестиваль, посвященный прогрессив-металу. На сцене — альтернативный прог-рок-дуэт «Дефект Я», инструментальный прог-метал-бенд из Петербурга Time Shift, а также группы Polygore и Echo.
Сборный вечер альтернативной музыки пройдет 13 апреля в клубе Glastonberry. На сцене: группа Myself, играющая смесь альтернативы и постгранжа, рэпкор-проект «Можем хуже» и альтернативщики Yaoru.
Небольшой андеграундный фестиваль Nothing Sacred Fest пройдет 13 апреля в «Складе № 3». Организаторы обещают аудиовизуальное хардкор/инди/шугейз-представление с участием dšgb, Barbasolente, «Затворница», «Уберлицо», Adam’s Wine и «Изнурение». А за визуал будет отвечать Саша Shivonsh, работавшая со многими именитыми артистами, от Дельфина до «Кровостока». Часть вырученных с концерта средств пойдет на благотворительность.
Санкт-Петербург
Микрофестиваль гитарного звука «Европейский саунд» пройдет в питерском Fish Fabrique Bar 11 апреля. В программе: гаражный рок, психоделик-рок, постпанк и шугейз от таких команд как «Немецкий Михель», «Сенди», Kable Guys и «Издательский дом».
Мощный хардкор-дебош ожидается 11 апреля в клубе «Ласточка». Поводом станет приезд московской группы Antreib. А откроют вечер не менее безбашенные панки из «Гвоздодера».
13 апреля в баре «Поддон» группа «Позоры» представит свой новый альбом, над которым работала пять лет. Релиз прозвучит на концерте целиком, но не будут забыты и старые треки, так что тот самый фирменный электропанк с женским вокалом не оставит равнодушными никого. Вечер откроет группа «Црвених Цветова».