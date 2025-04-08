Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели в Москве и Санкт-Петербурге

Эмоциональный концерт состоится 12 апреля в баре «Мотыга». Если вы разбираетесь в эмо-музыке и знаете, в чем разница между эмо-панком, мидвест-эмо и скримо, этот гиг точно для вас. На сцене: Ensslin, «Мокрица», Giro и «Коллизии».