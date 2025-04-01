«фрэнк?»
4 апреля, в пространстве «Особняк», Москва
Федя Смурь и его гитара исполнят самые пронзительные акустические песни, которые не оставят равнодушным никого. Вечер пройдет в формате квартирника, то есть с живым общением и даже с песнями по пожеланиям.
«Шабаш»
4 апреля, в «Складе № 3», Москва
В «Складе № 3» будет настоящий шабаш — в прямом и переносном смысле. Питерская группа «Шабаш» приедет с концертом в Москву и раздаст хеви-психоделик-метала. Компанию им составят хеви-блюз-рокеры «Погнали» и треш-метал-группа Daredevil.
«Те кто придут»
4 апреля, в клубе Punk Fiction, Москва
Космические панк-рокеры презентуют третий полноформатный альбом, а вечер откроют ню-металисты «Турбогроб» и панки «Лучший самый день».
Antreib
5 апреля, в пространстве «Смена 2.0», Москва
Хардкор, стрит-панк и треш-метал сотрясет 5 апреля стены клуба «Смена 2.0» — все из‑за группы Antreib, которая возвращается на сцену спустя два с половиной года молчания. Вечер откроют The Slurm и Chaneys.
Vodopady
5 апреля, в клубе Punk Fiction, Москва
Самарская эмо-инди-группа Vodopady презентует новый альбом. Компанию им составят питерские постхардкорщики «Бродячим псам не место», а также две местные команды — Byörndalen, играющие смесь эмо-панка, инди и электроники, и молодая и перспективная мидвест-эмо-группа «Андерскор».
«Сомнение»
5 апреля, в клубе Underbau, Москва
Постпанк-фестиваль «Сомнение» пройдет в клубе Underbau. На сцене — самые интересные представители жанра: Radiotehnika, Sad elmo, «Чужие окна» и Максим Келлер, которые погрузят слушателей в мир человеческих переживаний и внутренних конфликтов под танцевальные ритмы и запоминающиеся мелодии.
«Потертые кеды»
6 апреля, в пространстве «Смена 2.0», Москва
Вторая часть фестиваля «Потертые кеды». Эмо-панк и инди-рок от групп «До свиданья, дорогая!», «Афтерпати» и «Короткая любовь» будут звучать из всех колонок, а в перерывах между выступлениями в зале будут работать маркет и пирсинг-зона.
«Керамик»
6 апреля, в «Складе № 3», Москва
Презентация дебютного альбома молодой московской группы «Керамик». Звучать в этот вечер будет преимущественно нойз-рок и файт-поп, а компанию ребятам составят их друзья из групп «Бозо», Calanque и «Алиса, беги».
Мra:aak, Majestat и Wormsden
6 апреля, в баре «Мотыга», Москва
Очень мрачный, но крайне атмосферный вечер пройдет в баре «Мотыга», где состоится совместный концерт ярких представителей блэк-метал-сцены Мra:aak, Majestat и Wormsden. Гиг закончится шумным афтепати от Zadushimenya.
«Последние танки в Париже»
4 апреля, в концертном зале «Аврора», Санкт-Петербург
Большой концерт постпанк-проекта российского поэта, писателя и музыканта Лехи Никонова, известного своими провокационными стихами. Примерно такие же тексты и в песнях «ПТВП» — остросоциальные, мрачные, с ноткой протеста.
Band of BROthers Fest
5 апреля, в клубе Zoccolo 2.0, Санкт-Петербург
Вечер очень тяжелой музыки пройдет в питерском Zoccolo 2.0 на Band of BROthers Fest. Разрывать сцену будут четыре метал-команды: Kadjo, Shangri-Ła, Mrs Sinister и Deathemption.
Фестиваль лейбла «Ракурс»
6 апреля, в клубе «Ласточка», Санкт-Петербург
На сцене — всего три команды, но зато какие: «Котарды» покажут, как правильно играть арт-рок и инди-панк, «Бесконечный отпуск» сыграет, как говорят сами музыканты, лиминал-постпанк, ну а «Дедовский свитер» пояснит за эмо и шугейз.