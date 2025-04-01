На сцене — всего три команды, но зато какие: «Котарды» покажут, как правильно играть арт-рок и инди-панк, «Бесконечный отпуск» сыграет, как говорят сами музыканты, лиминал-постпанк, ну а «Дедовский свитер» пояснит за эмо и шугейз.