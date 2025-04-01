Концертный зал

Чем живет рок-андеграунд: главные концерты недели — от тяжелого метала до шугейза

Сегодня в 04:00
Презентация альбома молодой нойз-рок-группы, фестиваль в Punk Fiction и «Последние танки в Париже» — автор телеграм-канала «слезы моей юности» Роман Имполитов рассказывает, какую андеграундную музыку слушать в Москве и Петербурге на этой неделе.

«фрэнк?»

4 апреля, в пространстве «Особняк», Москва

© «фрэнк?»

Федя Смурь и его гитара исполнят самые пронзительные акустические песни, которые не оставят равнодушным никого. Вечер пройдет в формате квартирника, то есть с живым общением и даже с песнями по пожеланиям.

фрэнк?
Концерт / 4 апреля
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«Шабаш»

4 апреля, в «Складе № 3», Москва

© «Шабаш»

В «Складе № 3» будет настоящий шабаш — в прямом и переносном смысле. Питерская группа «Шабаш» приедет с концертом в Москву и раздаст хеви-психоделик-метала. Компанию им составят хеви-блюз-рокеры «Погнали» и треш-метал-группа Daredevil.

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на сайте

«Те кто придут»

4 апреля, в клубе Punk Fiction, Москва

© «Те Кто Придут»

Космические панк-рокеры презентуют третий полноформатный альбом, а вечер откроют ню-металисты «Турбогроб» и панки «Лучший самый день».

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на сайте

Antreib

5 апреля, в пространстве «Смена 2.0», Москва

© Antreib

Хардкор, стрит-панк и треш-метал сотрясет 5 апреля стены клуба «Смена 2.0» — все из‑за группы Antreib, которая возвращается на сцену спустя два с половиной года молчания. Вечер откроют The Slurm и Chaneys.

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на сайте

Vodopady

5 апреля, в клубе Punk Fiction, Москва

© Vodopady

Самарская эмо-инди-группа Vodopady презентует новый альбом. Компанию им составят питерские постхардкорщики «Бродячим псам не место», а также две местные команды — Byörndalen, играющие смесь эмо-панка, инди и электроники, и молодая и перспективная мидвест-эмо-группа «Андерскор».

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на сайте

«Сомнение»

5 апреля, в клубе Underbau, Москва

Radiotehnika
© Диана Харб

Постпанк-фестиваль «Сомнение» пройдет в клубе Underbau. На сцене — самые интересные представители жанра: Radiotehnika, Sad elmo, «Чужие окна» и Максим Келлер, которые погрузят слушателей в мир человеческих переживаний и внутренних конфликтов под танцевальные ритмы и запоминающиеся мелодии.

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на сайте

«Потертые кеды»

6 апреля, в пространстве «Смена 2.0», Москва

© «До свиданья, дорогая!»

Вторая часть фестиваля «Потертые кеды». Эмо-панк и инди-рок от групп «До свиданья, дорогая!», «Афтерпати» и «Короткая любовь» будут звучать из всех колонок, а в перерывах между выступлениями в зале будут работать маркет и пирсинг-зона.

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в телеграме

«Керамик»

6 апреля, в «Складе № 3», Москва

© «Керамик»

Презентация дебютного альбома молодой московской группы «Керамик». Звучать в этот вечер будет преимущественно нойз-рок и файт-поп, а компанию ребятам составят их друзья из групп «Бозо», Calanque и «Алиса, беги».

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на сайте

Мra:aak, Majestat и Wormsden

6 апреля, в баре «Мотыга», Москва

© Мra:aak

Очень мрачный, но крайне атмосферный вечер пройдет в баре «Мотыга», где состоится совместный концерт ярких представителей блэк-метал-сцены Мra:aak, Majestat и Wormsden. Гиг закончится шумным афтепати от Zadushimenya.

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на сайте

«Последние танки в Париже»

4 апреля, в концертном зале «Аврора», Санкт-Петербург

© «Последние танки в Париже»

Большой концерт постпанк-проекта российского поэта, писателя и музыканта Лехи Никонова, известного своими провокационными стихами. Примерно такие же тексты и в песнях «ПТВП» — остросоциальные, мрачные, с ноткой протеста.

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на сайте

Band of BROthers Fest

5 апреля, в клубе Zoccolo 2.0, Санкт-Петербург

© KADJO

Вечер очень тяжелой музыки пройдет в питерском Zoccolo 2.0 на Band of BROthers Fest. Разрывать сцену будут четыре метал-команды: Kadjo, Shangri-Ła, Mrs Sinister и Deathemption.

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на сайте

Фестиваль лейбла «Ракурс»

6 апреля, в клубе «Ласточка», Санкт-Петербург

© «Котарды»

На сцене — всего три команды, но зато какие: «Котарды» покажут, как правильно играть арт-рок и инди-панк, «Бесконечный отпуск» сыграет, как говорят сами музыканты, лиминал-постпанк, ну а «Дедовский свитер» пояснит за эмо и шугейз.

котарды, дедовский свитер, бесконечный отпуск
Концерт / 6 апреля
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