Трезвое лето Паши Техника закончилось: как он снова оказался в коме

Весной 2024-го Паше в очередной раз задали вопрос о том, ощущает ли он ответственность перед своими фанами. Вот как Техник ответил на него: «Я чувствую, что я как будто перднул, ветром подуло, кто‑то нюхнул этот запах и повелся. А им еще и мало лет. Они взяли это за какой‑то прикол, типа как с сигаретами» . В тот период рэпер говорил, что не думает, что доживет до 80 лет. «Я хотел бы умереть только во сне, потому что я был в коме два раза. Я думаю, что это идеально, потому что мучений меньше», — делился он. Вместе с этим Паша признался, что очень много потерял в употреблении: его звали и в шоу Басты MC Taxi, и в другие популярные шоу, но он не смог в них сняться, потому что появлялся на площадке в измененном состоянии: «Я два раза приезжал, ****** [кошмар], в одном шоу штаны просто на себе порвал. Они ****** [были в шоке], у меня [штаны] Луи Виттон, а я просто [их] рву».